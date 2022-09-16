Казначейское сопровождение при исполнении контрактов: что важно знать

Главной задачей казначейского сопровождения является предупреждение финансовых нарушений, в том числе нецелевого использования выделяемых на конкретные цели бюджетных средств, которая достигается путем осуществления полного контроля за расчетами между заказчиком и исполнителем по контракту (договору), выполняемыми в соответствии с условиями этого самого контракта (договора).

В рамках выполнения такой задачи во взаимоотношения между заказчиком и исполнителем при оплате по контракту (договору) «вмешивается» третья сторона – федеральное казначейство, на которое при казначейском сопровождении возлагается функция по проверке целевого расходования средств на момент оплаты.

Важно отметить, что казначейскому сопровождению подлежит расходование не всех средств, выделяемых из бюджета, а только целевых, расходование которых осуществляется как по контракту (договору), заключенному с применением положений Федеральных законов №44-ФЗ или №223-ФЗ (и конкурентные способы, и закупка у единственного поставщика), так и по «коммерческому» договору, при условии, что заказчик по такому договору является получателем таких целевых средств.

Положениями ст. 242.25 Бюджетного кодекса и законом №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен перечень целевых средств, по которым в 2022 году необходимо осуществлять казначейское сопровождение:

субсидии и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимися федеральными бюджетными или автономными учреждениями;

субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям в целях приобретения товаров (работ, услуг);

взносы, внесенные получившими субсидии или бюджетные инвестиции юридическими лицами в уставные капиталы других юридических лиц;

авансовые платежи по контрактам на поставку товаров (работ, услуг), заключаемым получателями указанных выше средств:

юридические лица, не являющиеся федеральными бюджетными или автономными учреждениями;

федеральные бюджетные и автономные учреждениям;

юридические лица, в уставной капитал которых поступили взносы из субсидий или бюджетных инвестиций (в 2022 г. казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по субподрядным контрактам (договорам) с ценой 5 млн.руб. и более);

авансовые платежи по государственным контрактам на поставку товаров (работ, услуг) (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации ГОЗ), заключаемым на сумму 100 млн. рублей и более (в 2022 г. казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по субподрядным контрактам (договорам) с ценой 5 млн.руб. и более);

расчеты по государственным контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (п. 2 ч. 1 ст.93 закона №44-ФЗ) на сумму более 600 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600 000 рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более);

расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) на сумму более 600 000 рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600 000 рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более);

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров (работ, услуг), заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров (работ, услуг), по которым авансирование подпадает под казначейское сопровождение; средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;

расчеты по государственным (муниципальным) контрактам для нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), заключаемым на сумму 100 млн. рублей и более;

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 100 млн. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями); субсидии юридическим лицам; бюджетные инвестиции юридическим лицам; субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве); бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); расчеты по субподрядным контрактам (договорам) на сумму более 600 тыс. рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более) – если источником финансового обеспечения таких государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве), субподрядных контрактов (договоров) являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства;

расчеты по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым для нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд);

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями);

субсидии юридическим лицам; бюджетные инвестиции юридическим лицам; субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);

бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

расчеты по субподрядным контрактам (договорам) на сумму более 600 тыс. рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более) – если источником финансового обеспечения таких государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве), субподрядных контрактов (договоров) являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, правилами предоставления которых предусмотрены условия об осуществлении Федеральным казначейством казначейского сопровождения указанных средств;

расчеты по государственным контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (п. 2 ч. 1 ст. 93 закона №44-ФЗ) на сумму более 600 тыс. рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более), источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600 тыс. рублей (в 2022 году: на сумму 5 млн. руб. и более);

иные средства, определенные с учетом положений, установленных статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с обращением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации).

Стоит обратить внимание, что не во всех случаях казначейское сопровождение осуществляется в отношении всех расчетов по контракту (договору).

Например, по контракту (договору) на поставку товаров (работ, услуг), заключенному федеральным бюджетным учреждением (или ФАУ), и которое расходует целевую субсидию или бюджетные инвестиции, казначейскому сопровождению подлежат только расчеты по авансовому платежу, а все остальные платежи по такому контракту (договору) проходят в «обычном» режиме, минуя казначейское сопровождение.

Но именно для получателей средств федерального бюджета есть нюанс. Не должна создаваться иллюзия, что такие заказчики, являющиеся получателями средств федерального бюджета (ФБУ или ФАУ), не установив аванс в контракте, могут миновать казначейское сопровождение по такому контракту.

В 2022 году получатели бюджетных средств во всех контрактах (договорах), посредством которых расходуются целевые средства, обязаны предусмотреть выплату авансового платежа в размере от 50% до 90% суммы контракта (договора), что закреплено положениями постановления Правительства от 29 марта 2022 №505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» и письмом Минфина от 13.05.2022, отвечающее на перечень вопросов по применению упомянутого Постановления.

В развитие положений бюджетного кодекса Постановлением Правительства от 24 ноября 2021 года №2024 «О правилах казначейского сопровождения» устанавливается порядок осуществления Федеральным казначейством казначейского сопровождения в 2022 году.

Говоря о порядке осуществления казначейского сопровождения, простым языком, необходимо отметить ряд моментов, которые являются ключевыми:

Открытие каждым из участников казначейского сопровождения, коими являются и заказчики, получатели бюджетных средств, и исполнители по контрактам, расход средств по которым подлежит казначейскому сопровождению, и субподрядчики (при привлечении таковых для исполнения контрактов с казначейским сопровождением) в Федеральном казначействе (его территориальном органе) «71-ого» лицевого счета, посредством которого осуществляется оплата.

Акцентируем внимание, что бюджетным кодексом установлен перечень целей, на которые запрещено перечислять средства с такого лицевого счета.

Присвоение контракту идентификатора, который, и это принципиально, должен будет указываться во всех документах, связанных с таким контрактом, вплоть до счет-фактуры. перечисление аванса (в случае его установления) на лицевой счет исполнителя по контракту, открытому в территориальном органе федерального казначейства.

В целях санкционирования расходов предоставление исполнителем по контракту в территориальный орган федерального казначейства документов, подтверждающих факт поставки товара (работ, услуг) – подписанные сторонами контракта товарные накладные (акт приемки выполненных работ, оказанных услуг). Только после проверки федеральным казначейством указанных документов, осуществляется санкционирование целевых средств, и денежные средства перечисляются исполнителю по контракту.



Обозревая казначейское сопровождение в 2022 году, нельзя не упомянуть, что современные экономические условия вносят свои коррективы, в том числе и в механизм казначейского сопровождения. Во избежание срывов сроков исполнения значимых, финансово ёмких государственных проектов, что обеспечивается, в том числе, ускорением получения средств из бюджета исполнителями по контрактам для приобретения строительных материалов и оборудования, правительство в середине текущего года своим постановлением от 01.07.2022 №1182 как меру экономической поддержки определило перечень случаев, при которых разрешено перечислять денежные средства напрямую на расчетный счет исполнителя по контракту в банке, минуя лицевой счет в федеральном казначействе.

Александр Сергеевич Кипароидзе, технический директор ООО «Тендерное агентство «Концепт».