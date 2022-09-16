Как изменить график работы сотрудника в 1С

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 предусмотрена возможность изменения графика работы сотрудника. Для этого необходимо воспользоваться документом Изменение графика работы списком или Кадровый перевод (Кадровый перевод списком).

Изменение графика работы списком

Для перевода одного или нескольких сотрудников на один график работы необходимо воспользоваться документом Изменение графика работы списком в разделе Кадры. Документ также находится по ссылке Приемы на работу, переводы, увольнения или Изменение оплаты сотрудников.

В открытом окне документа устанавливается новый График работы и указывается дата вступления графика в силу в строке Дата изменения. Ограниченный период по указывается, если новый график — временный график работы (рис. 1).

Рис. 1. Документ «Изменение графика работы списком» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3

Выбрать одного или нескольких сотрудников можно по кнопке Подбор или Добавить. По кнопке Заполнить в таблицу автоматически попадут все сотрудники, у которых основной график работы отличается от выбранного в документе (рис. 1).

После проведения документа можно вывести на печать Приказ об изменении графика работы(рис. 1).

Перевод на другой график через кадровый перевод

Для перевода одного или нескольких сотрудников на разные графики работы необходимо воспользоваться документом Кадровый перевод или Кадровый перевод списком, который можно создать в разделе Кадры по ссылке Приемы на работу, переводы, увольнения или Изменение оплаты сотрудников.

Во вкладке Главное следует установить флаг Перевести на другой график и выбрать новый график работы (рис. 2).

Рис. 2. Установка флага «Перевести на другой график» в документе «Кадровый перевод» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3

Внимание! Для открытия возможности изменения графика работы в документе Кадровый перевод списком необходимо перейти по ссылке Нет сведений о кадровом переводе (рис. 3).

Рис. 3. Ссылка «Нет сведений о кадровом переводе» в документе «Кадровый перевод списком» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3

После изменения графика работы появится сообщение Пересчитать плановый ФОТ? Также под выбранным графиком работы будет указано Ранее сотрудник работал по графику (рис. 2, 3).