Цитата дня. Про справедливость

Вот что поведал Алексей Сазанов в ответ на вопрос про расширение льгот по НДС для бизнеса:

«Когда вводились льготы для гостиниц, мы хотели дать их туристическому бизнесу, чтобы строились новые отели, чтобы поддержать существующую туристическую инфраструктуру после пандемии. Это адресные меры, которые были направлены на поддержку конкретной отрасли. Мы не собирались поддерживать СПА или рестораны в отелях, потому что в противном случае вся отрасль целиком, которая занимается этими услугами, тоже оправданно попросит аналогичную льготу».

И подытожил:

«Нельзя говорить об обнулении НДС в привязке к каким-то конкретным зданиям. Это не соответствует базовому принципу налогообложения — справедливости».

В общем, фундамент для налоговой системы России — это, конечно, справедливость. И всё у нас по этому принципу делается — и отмена упрощенки для ювелиров-ИП, и НДФЛ 30% для удаленщиков за границей, и много чего еще другого...