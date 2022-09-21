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IT-компании

Когда у IT-компании нет права на налоговые льготы: новые условия

С 2022 года (задним числом) изменили условия для применения налоговых льгот IT-компаниями, в том числе ввели новые запреты.

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Когда у IT-компании нет права на налоговые льготы: новые условия

Что случилось

Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ внесены поправки в НК по части налоговых льгот IT-бизнеса.

Часть поправок полезны бизнесу, так как условия для льгот стали более лояльными.

Другая часть поправок ужесточает условия для льгот, вернее, лишает права на льготу некоторые категории компаний.

В этом материале остановимся на запретах.

Новые условия для льгот

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