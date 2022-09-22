Как оформить загранпаспорт, сколько это стоит и можно ли сделать срочно

Чем отличается загранпаспорт нового образца от старого

Оба паспорта имеют одинаковую юридическую силу, никаких ограничений на въезд и выезд у них нет, но есть ряд отличий:

Срок действия . У паспорта нового образца — 10 лет, у старого — 5 лет.

. У паспорта нового образца — 10 лет, у старого — 5 лет. Биометрия . В старых загранпаспортах нет биометрических данных, а у новых — чип с изображением лица владельца паспорта и его дактилоскопии.

. В старых загранпаспортах нет биометрических данных, а у новых — чип с изображением лица владельца паспорта и его дактилоскопии. Информация о детях . Вносится только в паспорт на 5 лет, при этом присутствие несовершеннолетнего ребенка необязательно.

. Вносится только в паспорт на 5 лет, при этом присутствие несовершеннолетнего ребенка необязательно. Госпошлина . Старый образец — 2 000 рублей для взрослого и 1 000 рублей для детей. Паспорт нового образца — 5 000 рублей для взрослого и 2 500 рублей для детей.

. Старый образец — 2 000 рублей для взрослого и 1 000 рублей для детей. Паспорт нового образца — 5 000 рублей для взрослого и 2 500 рублей для детей. Фото. Для нового образца сфотографируют в отделении МВД, при оформлении старого образца придется нести комплект готовых фото.

Стоит обратить внимание, что оформить визы в страны, которые требуют предоставления биометрических данных, можно и по паспорту старого образца, но проходить дактилоскопию придется уже при оформлении разрешения на въезд в другую страну.

Как оформить загранпаспорт

Самый простой способ для всех видов документа — через портал «Госуслуги», но для этого понадобится подтвержденная учетная запись. Если пользователь когда-то оформлял через «Госуслуги» сделки с недвижимостью, регистрировал автомобиль, подавал документы в вуз или совершал другие действие, которые требовали подтверждения личности, то аккаунт у него наверняка уже подтвержден.

После того как МВД примет заявление, нужно заплатить госпошлину. За оплату картой на «Госуслугах» скидка — госпошлина составит 3 500 рублей для взрослых и 1 750 рублей для детей за новый образец, 1 400 рублей и 700 рублей, соответственно, за старый образец.



После оплаты в течение 15 дней придет приглашение в отделение, после этого можно сразу идти в МВД. Сотрудник проверит документы и проведет биометрию. Еще через 15–30 дней паспорт будет готов.

Заявление можно подать лично. При этом скидка в 30% не предусмотрена.

За сколько делают загранпаспорт и можно ли оформить его срочно

Если заявление подается по месту постоянной регистрации, то стандартный срок — 1 месяц. При подаче документов по месту жительства без регистрации — 3 месяца.

На этот же срок увеличивается время для тех, кто работает или работал с документами особой важности или совершенно секретными сведениями.

Если заявление подано онлайн, то срок исчисляется со дня регистрации заявления на портале госуслуг.

Срочно оформить можно только загранпаспорт старого образца. Есть нюансы: это можно сделать только для тяжелобольных, которым требуется срочное лечение за границей, а также для родственников, у которых за границей погиб близкий.

В этом случае вместе с пакетом документов в подразделение по вопросам миграции МВД или центр госуслуг «Мои документы» нужно представить один из документов:

письмо органа здравоохранения , подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу;

, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу; письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения и медицинское заключение лечебного учреждения по месту жительства больного;

о необходимости экстренного лечения и медицинское заключение лечебного учреждения по месту жительства больного; телеграфное сообщение , поступившее из-за пределов России, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого родственника или супруга.

, поступившее из-за пределов России, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого родственника или супруга. Заявление нужно заполнять на бумажном носителе и подавать со всеми необходимыми документами лично. Рассматриваться оно будет в течение трех рабочих дней. Готовый загранпаспорт выдадут не позднее чем на четвертый рабочий день со дня регистрации заявления.

Никаких других законных способов получить загранпаспорт в короткие сроки нет.