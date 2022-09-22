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Какие сведения о работодателе и работнике должны быть в трудовом договоре

По закону основанием возникновения трудовых отношений выступает заключенный трудовой договор либо фактический допуск к работе. Какие именно должны быть сведения о работодателе и работнике в трудовом договоре, узнаете из этой консультации.

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Необходимый минимум

Трудовой договор должен содержать следующие сведения о работнике и работодателе (ст. 57 ТК):

  1. Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (Ф.И.О. нанимателя-физического лица), заключивших трудовой договор.
  2. О документах, удостоверяющих личность работника и работодателя-физического лица.
  3. ИНН работодателя (кроме работодателей-физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).
  4. О представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен таким полномочием.
  5. Место и дата заключения трудового договора.

Остальные данные сторон можно указывать по желанию.

Если каких-то сведений нет

Роструд в приказе от 13.05.2022 № 123, которым утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства, разъяснил, что при отсутствии перечисленных сведений в трудовом договоре они должны быть внесены непосредственно в текст трудового договора.

Кроме того, отсутствие недостающих обязательных сведений не может быть основанием для признания договора незаключенным или его расторжения.

Общие обязательные условия

Помимо сведений, непосредственно идентифицирующих стороны, в трудовом договоре должны фигурировать следующие общие для любого трудового договора необходимые условия:

  • место работы, а в случае работы в филиале, представительстве или ином подразделении в другой местности — с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
  • трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);

Если работа по определенным должностям, профессиям, специальностям даёт право на компенсации и льготы, либо накладывает ограничения, их наименование и квалификационные требования приводят согласно квалификационным справочникам или профстандартам.

  • дата начала работы/срок действия срочного трудового договора;
  • обстоятельства/причины, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;
  • условия оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
  • режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя);
  • гарантии и компенсации за работу с вредными и/или опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
  • условия, определяющие в необходимых случаях характер работы — подвижной, разъездной, в пути, другой характер;
  • условия труда на рабочем месте;
  • условие об обязательном социальном страховании работника.

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