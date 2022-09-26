Продать долг. Советы бухгалтеру, как правильно оформить продажу дебиторки

Чтобы избавиться от нее, существует три пути:

взыскать долг через суд; списать долг; продать «дебиторку» третьим лицам, например, коллекторам.

Последний пункт выглядит достаточно привлекательно, потому что позволяет сразу же вернуть часть «зависших» денег в оборот. Однако, довольно часто бухгалтеры выступают против продажи «дебиторки», мотивируя это сложностью отражения сделки в бухгалтерском и налоговом учете, а также необходимостью резервирования долга.

Так ли это сложно на самом деле? Разбираемся вместе с Еленой Васюковой, генеральным директором бухгалтерской компании «Решение».

Почему продажа долга третьим лицам выгодна компании?

Представим ситуацию: нам должны 1 млн руб., вероятность возврата — 10% (компания в банкротстве). В перспективе мы понимаем, что вся сумма в 1 млн руб. ляжет на убытки. Однако мы можем продать этот долг за 100-200 тыс. руб. и списать в убытки не всю сумму, а только ее часть.

На мой взгляд, это лучший вариант, особенно если учесть, что долг с каждым днем будет становиться дешевле. А до окончания процесса взыскания (если к тому моменту останется, что взыскивать) пройдет полтора-два года.

Сколько может стоить дебиторка?

Это непростой вопрос. В РФ уже есть практика продажи дебиторской задолженности, в основном в рамках банкротных торгов. В рамках обычной хозяйственной деятельности продажа дебиторки достаточно редка, т. к. ее владелец зачастую не имеет представления о ее реальной стоимости, т. к. стоимость долга зависит от финансового состояния должника, а его, зачастую,

Кроме того бывает, что владелец дебиторки хочет за нее 80% и выше. По факту же, должник может быть в состоянии банкротства, он остановил хозяйственную деятельность и вероятность взыскания по долгу очень низкая. Такой долг может вообще ничего не стоить, либо стоить до 5% от начальной стоимости. Если у владельца дебиторки уже есть политика резервирования, то ему проще принять решение о продаже с дисконтом.

Продажа сомнительного долга третьим лицам обычно оформляется договором цессии. Переуступка права требования долга — соглашение, согласно которому изначальный владелец долга передает новому лицу право его истребования. Изначальный владелец зовется цедент, а новый — цессионарий.

Проводки по договору цессии у продавца долга

В бухучете, ссылаясь на п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н), доходы от реализации долга учитываются как от продажи прочих активов в составе прочих доходов. Выручка от реализации долга проходит пов корреспонденции со счетом учета прочих дебиторов. В момент перехода долга списывается и реализованная задолженность, учитываемая у цедента на

Следовательно, в бухучете цедента проходят записи:

Дт 76 — Кт 91.1 — отображена выручка от продажи долга;

Дт 91.2 — Кт 62 — списана сумма проданной дебиторки;

Дт 51 (50) — Кт 76 — зачислены средства за уступку права долга.

Согласно ст. 146 НК переход прав облагается НДС. Ст. 155 НК устанавливает порядок обложения для данной ситуации. Так, при первичной уступке долга, возникшего в результате реализации ТРУ, облагаемой НДС, изначальный кредитор начисляет НДС на положительную разницу между доходом от уступки и суммой продаваемой дебиторки. Если сумма уступки меньше или равна долгу покупателя, НДС не возникает.

Начисление НДС отражается проводкой:

Дт 91.2 — Кт 68.

В случае последующей переуступки база для НДС определяется для ее продавца как разница между доходом, полученным от ее покупателя, и суммой, изначально потраченной на приобретение долга.

Финансовый итог от уступки долга соответственно определяется как разница между кредитовым и дебетовым оборотами по сч. 91, как правило, он отрицателен.

В чем проблема дебиторки с точки зрения налогов и бухучета?

Для компаний на ОСНО с точки зрения налога на прибыль и НДС рост дебиторки — это оплата налогов в состоянии отсутствия живых денег, т. к. используется метод начисления.

Мы начислили выручку, учли ее в расчете налога на прибыль по итогам периода, исчислили НДС к уплате, сдали декларации — значит, в установленные законодательно даты мы должны заплатить налоги, а денег на расчетном счету нет, т. к. всё в дебиторке. Это ведет к безакцептным списаниям бюджетных задолженностей и последующей блокировке расчетных счетов.

Рост дебиторки увеличивает производственный цикл компании, поэтому компания замедляется и зарабатывает меньше.

Как правильно резервировать дебиторку? Почему это важно?

Что такое сомнительный долг? Это дебиторская задолженность, по которой у нас есть риски неполучения денежных средств. Бухгалтерское законодательство в отличие от налогового дает возможность относить к числу сомнительных не только те долги, срок оплаты которых уже истек, но и ту задолженность, оплата которой по тем или иным причинам

То есть, для целей бухгалтерского учета долг может стать сомнительным раньше, чем для целей налогового учета.

Создание резерва по сомнительным долгам — важный элемент планирования налоговой нагрузки. Законодательно нет обязанности по формированию таких резервов, однако, для правильного формирования бухгалтерского баланса это требуется.

Если сомнительный или безнадежный долг составитот величины показателя дебиторской задолженности, это может быть квалифицировано как искажение отчетности и предоставление заведомо неверной информации. А значит, приведет к штрафам со стороны проверяющих органов. Вот поэтому, чтобы не выйти за рамки этих 10%, важно проводить регулярное резервирование «плохой» дебиторки, а не делать это раз в год, например.

Важно помнить, что в учетной политике организации должен быть утвержден порядок формирования резерва.

Общие правила формирования резервов в бухгалтерском учете (БУ) и налоговом учете (НУ)

Несмотря на наличие ряда существенных различий между резервами, образуемыми в БУ и в НУ, процедура формирования резервов по сомнительным долгам имеет и несколько общих правил (пп. 70, 77 положения о бухучете и бухотчетности, ст. 266 НК ).

Оба резерва создаются по результатам инвентаризации задолженности и предполагают самостоятельное установление периодичности проведения инвентаризации долгов.

И хотя налоговое законодательство указывает периодичность, соответствующую отчетному или налоговому периоду, а для бухучета она допускается любой, сроки могут совпадать, т. к. отчетный период в НУ может быть кратен месяцу, и в реальности с большей частотой инвентаризацию ни в одном из учетов обычно не проводят.

Кроме того, оба резерва формируются с разделением долгов по аналитике и могут подвергаться в дальнейшем одним и тем же операциям с ними. Например, изменению величины резерва, восстановлению (списанию) сумм резерва, оказавшихся неиспользованными, а также списанию за счет резерва долга, признанного безнадежным.

При создании, изменении, списании учитывают за счет корреспонденции соответствующих сумм с данными, относимыми на финрезультат:

в бухгалтерском учете — на прочие расходы-доходы;

в налоговом — на внереализационные расходы-доходы.

Важная информация для компаний, которые занимаются экспортно-импортной деятельностью. Резервы по долгам в иностранной валюте пересчитываются одновременно с основным долгом по курсу этой валюты на даты проведения операций с задолженностью и на отчетные даты.

Порядок образования бухгалтерского резерва

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам в бухучете отличают особенности следующего рода (п. 70 положения о бухучете и бухотчетности). Этот резерв создается в обязательном порядке при наличии долга, в получении которого есть сомнение. Это резерв формируется независимо от того, будет ли создаваться такой же резерв в НУ.

Важно, что резерв можно создать не только по уже просроченным долгам, но и в отношении тех задолженностей, срок оплаты которых еще не нарушен, но уже есть сомнение в получении платежа. Кроме того, резерв должен быть списан (восстановлен) на конец года, наступающего вслед за годом его образования в части неизрасходованных его сумм.

Таким образом, резерв, формируемый в бухучете, подлежит созданию в обязательном порядке, но требует самостоятельной разработки ключевых моментов, которые определяют как момент признания долга сомнительным, так и величину резерва по нему.

Как формируется налоговый резерв?

В НУ формирование резервов по сомнительным долгам подчиняется правилам, установленным ст. 266 НК . Согласно им,и может создаваться только юрлицами, ведущими учет методом начисления.

Это резерв формируется только по долгам покупателей и может создаваться только в отношении уже просроченной задолженности. Резерв по налоговому учету образуется только при задержке оплаты на определенное количество дней — от этого зависит его размер.

Так при просрочке более 90 дней он равен полной сумме долга, а при просрочке от 45 до 90 дней — половине от суммы долга. Важно, что в общей сумме этот резерв не может превышать 10% от суммы доходов от реализации за отчетный период, в котором происходит его создание. В отличие от резерва по бухгалтерскому учету, такой учет может быть перенесен на следующий год, а переносимая величина учитывается в сумме вновь образуемого резерва по тому же долгу.

Таким образом, резерв, образуемый в НУ, не требует обязательного создания, но в случае принятия решения о его формировании во всех иных аспектах должен подчиняться правилам, установленным НК РФ.

О чем в части резервов нужно сказать в учетной политике?

Наличие вопросов, которые по каждому из резервов юрлицо должно решить самостоятельно, приводит к обязательности отражения этих решений в учетной политике.

Для бухучета не обязательно указание решения об образовании или не образовании резерва, т. к. его придется создать, если возникли условия, к этому обязывающие. Но необходимо внести в учетную политику решение об установлении периодичности проведения инвентаризации долгов, а также разработать и отразить в тексте политики критерии оценки долга как сомнительного, признания контрагента неплатежеспособным, определения вероятности погашения долга, а также установления размера образуемого резерва.

Для налоговой учетной политики, напротив, обязательным к отражению в ней моментом станет решение о создании (или не создании) резерва. И если такое решение будет положительным, то достаточно включить в текст приказа указание на периодичность проведения инвентаризации долгов. Описывать в этом документе все остальные принципы формирования резерва не нужно: процесс будет проходить в строгом соответствии с правилами, изложенными в ст. 266 НК.

Могут ли размеры обоих резервов совпадать?

Как можно заметить, правила формирования резервов по сомнительным долгам в БУ и в НУ различаются, поэтому размеры созданных резервов (как и принципы признания долгов сомнительными) могут отличаться.

Например, таким положением является обязательность создания резерва по задолженности любого вида, а не только по долгам покупателей. Поэтому совпадение по датам создания и размерам резервов в БУ и в НУ теоретически возможно, но оно будет скорее исключением.

Если же резерв в НУ не создается, то разница между БУ и НУ по нему будет иметь место уже в силу самого этого обстоятельства. Таким образом, наличие расхождений между двумя учетами по резерву сомнительных долгов представляет собой обычное явление.

Разницы эти подчиняются правилам ПБУ 18/02 (приказ Минфина от 19.11.2002 № 114н) и расцениваются как временные. Учет сумм налога, начисляемого на эти разницы, ведется на счетах 09 и 77.

От чего зависит успешность продажи долга и где его продать?

Во многом, от количества покупателей, принимающих участие в торгах. Еще несколько лет назад не было специализированных площадок по торговле дебиторкой, однако сегодня ситуация изменилась. На сегодняшний день можно выделить две площадки: