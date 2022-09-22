Топ-3 мифа о частичной мобилизации, которые ходят по интернету

Миф 1. Границы открыты и страну можно покинуть хоть сейчас, ничего за это не будет

Это утверждение сложно назвать фейком, потому что примерно в таком ключе вчера в течение дня высказывались даже чиновники.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале написала:

— Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена.

Журналисты «допросили с пристрастием» главу комитета ГД по обороне Андрея Картаполова. Спросили, а можно ли, например, выехать в командировку? На это Картаполов ответил так:

— Вы можете спокойно поехать в командировку в Красноярск, или в Омск. Но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию. Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края.

Намек ясен — за границу выезжать не стоит.

Ни в РЖД, ни в авиакомпаниях не сообщают о каких-то ограничениях, а в Телеграм-каналах вовсю рассказывают истории о свободном пересечении границы типа таких:

Но! Правда заключается в том, что закон № 31-ФЗ черным по белому говорит так:

«Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Получается, что если вы имеете военный билет и в период мобилизации покидаете место жительства, то нарушаете федеральный закон?

Это важный вопрос, но на него пока нет окончательного ответа, т.к.:

в указе о частичной мобилизации ничего про запрет покидать место жительства нет (должно ли быть при условии, что есть 31-ФЗ?);

документа, который бы это разрешал, тоже нет.

Между тем, в регионах России уже начали выходить распоряжения — приказы военкоматов о том, что военнообязанным в запасе нельзя покидать регион. Большинство этих приказов опубликованы в СМИ и выглядят документы так:

Наконец, военный комиссар Курской области Владимир Родионов обязал всех резервистов, кто сейчас находится за пределами региона, вернуться домой в трехдневный срок. Его слова процитировал ТАСС.

Миф 2. Повестки приходят на Госуслуги и электронное получение можно отключить

Такой идеей в разговоре с редакцией в качестве «лайфхака» поделился один из читателей. И это, увы, тоже неверно.

Еще вчера Минцифры выступило с заявлением о том, что повестки на Госуслуги приходить не будут и попросту не могут: нет соответствующей законодательной базы.

Разберемся, что же на самом деле говорит закон.

Само понятие мобилизация предполагает призыв на военную службу. Это происходит с помощью той самой повестки, а вот порядок получения такой повестки прописан в законе № 53-ФЗ (статья 31, пункт 2).

Итак, повестки о призыве на военную службу вручаются мобилизованным под расписку. То есть вручить повестку может:

работник военкомата;

руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации человек. Речь про место вашей работы (или учебы, как сказано в законе).

Получение под расписку означает, что кто-то из перечисленных должностных лиц должен передать вам повестку лично, но совершенно точно вы должны при получении расписаться. Никаких указаний вроде «вручить повестку допускается электронным путем» в законе нет!

Более того, повестка не может прийти и по почте. В Госдуме действительно рассматривали законопроект, который предполагает вручение повесток заказным письмом, но закон пока не принят.

Бывают ситуации, когда вручить таким путем повестку не получается. Но и на этот случай в законе есть такая формулировка:

«В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата».

Кстати, об организациях и о том, что делать, если мобилизовали сотрудника. Частичная мобилизация отразится на воинском учете организаций, ведь надо будет: создавать военно-учетные подразделения;

выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации работников, пребывающих в запасе;

предоставлять отчетность по бронированию. Обо всем подробно расскажем на экстренном вебинаре 28 сентября.

Миф 3. Если получить повестку и не прийти в военкомат, ничего за это не будет

На это мы просто объясним, какая последует ответственность.

Итак, за:

неявку по повестке в военкомат без уважительной причины,

неявку в военкомат при переезде на новое место жительства;

несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства

наступает ответственность по статье 21.5 КоАП РФ и следует наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.

Злоупотреблять с неявкой и прочими уклонениями от визита в военкомат по повестке не стоит, потому что дальше наступает уголовная ответственностьпо статье 328 УК РФ. Она предполагает наказание за уклонение от призыва на военную службу в следующих вариантах: