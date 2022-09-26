Уступка прав требования аванса не облагается НДС

Вопрос

ООО заключен договор поставки товара, а также уплачен аванс. Поставщик не может поставить товар, поэтому у него возникла обязанность по возврату аванса.

ООО продает долг поставщика по возврату аванса другому юридическому лицу. Договор цессии заключен без дисконта на всю сумму выплаченного аванса.

Будет ли облагаться НДС уступка прав требования по возврату аванса без дисконта?

Ответ

Уступка прав требования по возврату аванса без дисконта не будет облагаться НДС, так как отсутствует объект налогообложения.

Обоснование

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК, объектом налогообложения НДС признаются в том числе операции по передаче имущественных прав.

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 153 НК при передаче имущественных прав налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных статьей 155 НК.

Статьей 155 НК установлен порядок определения налоговой базы продавцом при уступке им денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг) (за исключением случаев, указанных в пункте 3 данной статьи).

При этом особенностей определения налоговой базы при уступке денежного требования, вытекающего из операций, не связанных с реализацией товаров (работ, услуг), статьей 155 НК не установлено.

В то же время, в пункте 13 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, изложена следующая правовая позиция:

«13. По смыслу положений абзаца первого пункта 1 статьи 155 НК установленный главой 21 Кодекса порядок обложения налогом операций по реализации товаров (работ, услуг) сохраняется и в том случае, если одна из сторон договора реализации уступает вытекающее из такого договора денежное требование третьему лицу, получая тем самым удовлетворение этого требования из иного источника, чем контрагент по договору.

В связи с этим уступка покупателем требования о возврате денежных средств, уплаченных продавцу в счет предстоящей передачи товаров (работ, услуг), например, из-за расторжения договора или признания его недействительным, не может облагаться налогом, поскольку сама операция по возврату продавцом полученных в порядке предоплаты денежных средств не подлежала налогообложению.

В то же время при последующей уступке указанного денежного требования цессионарием, не являвшимся стороной договора реализации товаров (работ, услуг), такая операция подлежит налогообложению по правилам, установленным пунктом 2 статьи 155 НК».

Таким образом, по мнению Пленума ВАС, уступка покупателем требования о возврате денежных средств в виде ранее перечисленного продавцу товаров аванса, например, из-за расторжения договора, не может облагаться НДС, поскольку сама операция по возврату продавцом полученных в порядке предоплаты денежных средств не подлежала налогообложению.

Иными словами, из пункта 13 Пленума ВАС следует, что если в основе операции по уступке денежного требования лежит операция по возврату денежных средств (то есть операция, не облагаемая НДС), то уступка покупателем денежного требования НДС не облагается.

Исходя из вышеизложенного, продажа (уступка прав требования) долга по возврату аванса без дисконта не будет облагаться НДС, так как является необлагаемой НДС операцией — отсутствует объект налогообложения по НДС.