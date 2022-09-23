Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня
Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.
Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.
Вакансии за 23 сентября
- Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
- от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
- от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
- от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
- Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
120 000, Москва, полный рабочий день
- от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
- от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
- от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
- Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
- от 80 000 до 100 000, Москва
- от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
- от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
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