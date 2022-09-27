Какой штраф ждать за непостановку на воинский учет

Обязанности работодателей и граждан по воинскому учету

И граждане, и организации, в соответствии законодательством, имеют обязанности по воинскому учету и, соответственно, несут ответственность за непостановку на воинский учет по месту пребывания или за неисполнение (недолжное исполнение) обязанностей по его ведению в организации.

Что требуется от работодателя, чтобы не платить штраф

На основании положения, утвержденного постановлением правительства № 719 от 27.11.2006, организации осуществляют ВУ принятых на работу (п. 7 ст. 8 ФЗ № 53 от 28.03.1998, п. 9 постановления № 719).

Регистрации подлежат штатные работники и совместители:

пребывающие в запасе;

призывники;

женщины с военно-учетными специальностями.

Работодатели, в соответствии с законодательством, при ведении общего ВУ обязаны:

назначить ответственного сотрудника;

определить подлежащих ВУ работников;

организовать отдельное делопроизводство.

Важно! Количество работников, ведущих ВУ, зависит от числа состоящих на нем (п. 12 положения) — при численности свыше 500 человек выделяется один освобожденный работник отдела кадров с его согласия (ст. 60.2 ТК).

Структура работы в рамках общего воинского учета в организации:

постановка при приеме документов;

ведение личных карточек по форме Т-2 (не обязательно с момента принятия постановления № 1302);

проверка наличия персональных электронных карт (если в документах ВУ есть отметка о выдаче) и справки (заменяющей военный билет);

регулярная отчетность, позволяющая избежать наказания за непостановку на воинский учет и непредоставление сведений;

обеспечение защиты личных персональных данных.

В положение о воинском учете внесены поправки постановлением правительства от 06.02.2020 № 103. Часть коснулась обязанностей работодателей.

С 2020 года изменен порядок учета при приеме на работу сотрудников, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания), а также прибывших на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации. Работодатель при заполнении документов обязан уточнять фактическое проживание (пребывание) работников, даже если оно не подтверждено соответствующей регистрацией. Ему следует уведомить военкомат в 2-недельный срок, если такие сведения изменились.

Обязанности граждан, чтобы не платить штраф

Действия подлежащих военному учету описаны в ст. 10 ФЗ № 53 и ст. 50 гл. IX постановления № 719 (ред. от 20.07.2020).

КоАП регулирует, что будет, если не становиться на учет в военкомате или нарушить иные обязанности подлежащих призыву, какие последствия ожидают лиц призывного возраста.

Важно! Подлежащие призыву на службу и выезжающие в период его проведения на срок более 3 месяцев обязаны лично сообщить об этом в комиссариат.

Штрафы за невыполнение закона

Для организаций

Новая редакция ст. 4.5 КоАП, введенная 132-ФЗ от 24.04.2020, в разы увеличила размеры административного штрафа военкомата для организаций за нарушения ведения ВУ. Срок исковой давности увеличен с двух месяцев до трех лет с момента нарушения — ч. 1 ст. 4.5 КоАП.

К ответственности привлекаются руководители или должностные лица организации (органов местного самоуправления).

Важно! Военные комиссары периодически проводят рейды по бизнес-центрам. Часто возникает вопрос, может ли военкомат выписать штраф, — да, может, согласно ст. 23.11 КоАП.

Есть еще санкции:

штраф по ст. 19.4.1 КоАП — за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора);

штраф по ст. 19.5 КоАП — за невыполнение в срок законного предписания должностного лица и отказ сотрудничать с военкоматом.

Штрафы для граждан

В 2020 году внесены изменения в ст. 21.5 КоАП, они существенно изменили размер административной ответственности для граждан призывного возраста. Обязанности по воинскому учету определены в ст. 10 53-ФЗ и ст. 50 гл. IX постановления № 719 (ред. от 20.07.2020).

Их неисполнение является административным правонарушением, поэтому в КоАП фиксируется, какие санкции принимаются в отношении гражданина, не являющегося по вызову военного комиссариата или не прошедшего регистрацию по прибытию.

Новые санкции введены в КоАП 132-ФЗ от 24.04.2020 и изменяют ответственность за неявку по повестке в военкомат по правонарушениям, совершенным с 05.05.2020.

Когда удастся избежать штрафа

По основаниям, которые предусмотрены законом, можно избежать ответственности и уплаты штрафа за несвоевременную постановку на воинский учет, они совпадают с уважительными причинами неявки по повестке комиссариата (ч. 2 ст. 7 53-ФЗ). Не несут ответственности и лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности.

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