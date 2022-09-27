Можно ли подать заявление в период действия банкротного моратория

Новый мораторий на банкротства хоть и получил более обширное распространение, полностью не остановил судебную практику. Разбираемся с экспертами ДОЛГ.РФ.

Арбитражные суды продолжают рассматривать заявления и вводить банкротные процедуры в отношении должников. В первую очередь наблюдается существенный поток от граждан о «самобанкротстве», в такие дела при этом активно включаются банки, которые сейчас сами не могут инициировать процедуру несостоятельности.

Также продолжают рассматриваться дела в отношении нерадивых застройщиков и компаний, сознательно отказавшихся от банкротства.

С 1 апреля правительство ввело мораторий на банкротства для того, чтобы поддержать граждан и компании, которые оказались в сложной финансовой ситуации. В отличие от «ковидного» мораторий, введенный из-за санкций, распространяется на компании из всех отраслей вне зависимости от степени падения их выручки и прибыли. Также «табу» на банкротства распространяется и на всех граждан, вне зависимости от того, пострадали ли они от санкций напрямую.

Кроме этого мораторий «запустил» нормы закона «О несостоятельности (банкротстве)», приостанавливающие все принудительные взыскания, обращал внимание председатель совета СРО «МиР», Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Это последствие моратория эксперты оценивали как негативное, полагая, что приостановка взысканий «негативно повлияет на стабильность всей финансовой системы РФ».

Первые итоги моратория

Несмотря на действие моратория во втором квартале 2022 года число банкротств выросло, следует из статистики «Федресурса». Количество конкурсных производств выросло на 4,8% по сравнению с тем же отчетным периодом 2021 года — до 2,65 тыс. Но число наблюдений упало на 23,7% — до 1,7 тыс.

Наиболее сильное влияние мораторий оказал на намерения кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника: таких сообщений стало в 8,1 раз меньше — 993 шт.

Любопытно также, что большую часть — 68% во втором квартале 2022 года инициировали кредиторы, которые, согласно мораторию, до 1 октября не могут подавать заявления. Еще в 24,1% дел инициатором выступила ФНС, которая приостановила банкротства еще до всеобщего моратория. Сами должники, которым мораторий не запрещает подавать заявления о банкротстве, были инициаторами в 7,5%. В первом квартале 2021 года они по их заявлениям началось 9,3% дел.

В апреле-июне 2022 года выросло и число граждан — на 41,4% больше, чем во втором квартале 2021 года. Но в 95,2% таких процедур инициаторами выступали сами должники, поэтому здесь статистика соответствует условиям моратория.

Кого можно обанкротить

Несмотря на то, что эксперты характеризуют новый мораторий как «тотальный» ряд исключений в нем предусмотрено. Так, в период действия нормы можно банкротить проблемных застройщиков.

Можно банкротить и те компании и физлица, которые отказались от моратория. Такое решение они могли принять ввиду необходимости совершения каких-либо сделок или финансовых расчетов. Например, компания могла отказаться от моратория, если она предполагала выплату дивидендов акционерам.

По данным «Федресурса» на сегодняшний день опубликовано 40,4 тыс. сообщений об отказе от моратория. В это число включены и физические, и юридические лица. Подробнее ознакомиться с резидентами списка «отказников» можно здесь, скачав файл по ссылке «Уведомления об отказе от моратория». В отношении любого лица из этого списка можно подать банкротный иск.

Также заявление о можно подать в отношении ликвидируемой организации. Кроме этого, если дело о уже инициировано (то есть суд принял соответствующее до 1 апреля 2022 года), кредиторы могут включиться в реестр. Им также не запрещено подавать заявления о взыскании в рамках гражданского производства.

Но нужно понимать, что в случае выигрыша и получения исполнительного листа принудительное взыскание в отношении должника не будет применяться из-за моратория.

Как выглядит «мораторная» судебная практика

По данным Картотеки арбитражных дел, с 1 апреля по 9 сентября суды зарегистрировали порядка 146 тыс. заявлений о признании должника несостоятельным. Любопытно, что за этот же период 2021 года заявлений было подано меньше — 139,2 тыс. . Важно отметить, что в статистику входят случаи те случаи, когда арбитражные суды регистрировали заявления о банкротстве, но затем возвращали их истцам со ссылкой на действующий мораторий.

Большая часть из зарегистрированных в с 1 апреля 2022 года заявлений — заявления граждан о самих себя. К таким производствам охотно присоединяются банки. Финансово-кредитные организации не могут самостоятельно инициировать процедуру, но включиться в реестр в уже начатом деле мораторий им не запрещает. «Запрыгивают» в начатые самими должниками банкротные дела и территориальные налоговые органы.

Например, в этом деле жительница Забайкальского края обратилась в суд с заявлением о признании ее банкротом из-за шести кредитов в двух банках. Спустя три недели после признания гражданки несостоятельной о своих требованиях в рамках дела заявила налоговая служба, через месяц с заявлением об установлении требований кредиторов к рассмотрению обратился один из банков.

В картотеке дел также есть несколько производств, инициированных в отношении должников, которые отказались от моратория на банкротство. Например, дело о череповецкого ООО «СК «ПрофСтройДом». Как следует из документов суда, компания отказалась от моратория, и 4 мая дело о признании ее несостоятельной было принято к производству.

Кроме этого есть дела по застройщикам многоквартирных домов. Например, дело о признании несостоятельным челябинского ООО «МИК-ПЛЮС». Истцами по делу выступают Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и местный Фонд развития территорий.

Интересной деталью является роль Фонда. Как указано в материалах дела напрямую Фонд не является кредитором «МИК-ПЛЮС», но наделен законом правом банкротить застройщиков, допускающих значительные просрочки. В документах суда говорится, что «МИК-ПЛЮС» нарушило сроки строительства многоквартирного дома:

«окончательный срок сдачи квартир установлен в 2020 году, длительнее время строительство не велось, последняя запись в журнале производства работ — март 2020 года».

Одновременно в параллельном процессе с «МИК-ПЛЮС» взыскивают 7 млн руб. долга.