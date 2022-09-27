Основные правила общего воинского учета: детали

Что такое общий воинский учет
Общий воинский учет — это один из подвидов учета военнообязанных граждан. К ним относятся все, кто не подпадают под спецучет как служащие силовых ведомств, то есть работники большинства предприятий и организаций, которые закреплены за военкоматами.
Какие документы смотреть
Кто подпадает под воинский учет
Кто не подлежит воинскому учету
Какие документы работодатель обязан вести
Как организовать ведение общего воинского учета
Что входит в работу в рамках общего воинского учета
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