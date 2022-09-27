Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Воинский учет

Основные правила общего воинского учета: детали

Работодатели обязаны вести воинский учет. В условиях частичной мобилизации уделите этому направлению в работе особое внимание. Наш разбор посвящен основным правилам общего воинского учета.

Версия для печати
Основные правила общего воинского учета: детали

Что такое общий воинский учет

Общий воинский учет — это один из подвидов учета военнообязанных граждан. К ним относятся все, кто не подпадают под спецучет как служащие силовых ведомств, то есть работники большинства предприятий и организаций, которые закреплены за военкоматами.

Какие документы смотреть

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Кредитование

Цель оправдывает средства: как научный центр искал деньги на борьбу с глобальным потеплением

Ученые ищут способы борьбы с глобальным потеплением. Для изучения скоплений метана, ускоряющих процесс таяния, им понадобилось особое судно. Андрей Кошурников — руководитель научно-исследовательского центра «МГУ-геофизика», рассказал как Тинькофф Бизнес помог построить уникальную яхту.

Цель оправдывает средства: как научный центр искал деньги на борьбу с глобальным потеплением

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Срочная релокация бизнеса из России в ОАЭ: с чего начать?

Вопрос как защитить свои активы в кризис волнует предпринимателей уже несколько месяцев. События, которые разворачиваются последние дни, заставляют принимать решения очень быстро. Одно из решений: переезд в ОАЭ, вместе с бизнесом. Почему именно туда? Какие нюансы стоит учесть при переезде?

Срочная релокация бизнеса из России в ОАЭ: с чего начать?
Налог на прибыль

Бизнес просит не брать налог на прибыль с доходов от конвертации валютных кредитов

Из-за санкций крупные банки переводили валютные кредиты бизнеса в рублевые. Из-за этого у заемщиков возникают доходы от валютной переоценки обязательства. Российский совет торговых центров просит освободить бизнес от налога с таких доходов.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерия

Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты

Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества бюджетному учреждению необходимо провести инвентаризацию. Как это сделать правильно, каким образом учесть результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.

Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты
Платежные системы

Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах

Соцсети уже давно перестали выступать в роли платформы для общения. Сегодня они объединяют такие важные сервисы и приложения, где удобно слушать музыку, заказывать такси и делать покупки, не выходя из привычного интерфейса.

Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах
Бизнес-психология

Как стать лучшим из лучших в профессии бухгалтера

Разные профессии в общественном сознании приобретают со временем гендерную (или, попросту говоря, половую) окраску. Официантка встречается в жизни чаще, чем самец этого вида обслуживающего персонала. То же с секретаршами.

Как стать лучшим из лучших в профессии бухгалтера
Читать еще