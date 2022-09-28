Чеки

Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.

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Речь идет об этом реквизите чека (фото взято из интернета просто для примера). 

С точки зрения законодательства аудиторы правы, действительно, согласно п. 6.1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ кассовый чек, сформированный при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП, наряду с реквизитами, указанными в п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ, должен содержать следующие реквизиты:

  • наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);
  • ИНН покупателя (клиента).

Так, после 01.07.2019 при расчетах с юридическим лицом (организацией или ИП) продавец обязан указывать в кассовом чеке наименование организации (Ф.И.О. ИП) - покупателя и ее ИНН.

При этом, к сожалению, на практике многие юридические лица-продавцы не соблюдают данное требование. Лишь некоторые выдают кассовые чеки с указанием ИНН покупателя товара, даже несмотря на требования и предъявление подотчетным лицом доверенности, либо любых иных необходимых документов.

Отсутствие в кассовом чеке наименования организации-покупателя и ее ИНН признается нарушением требований закона № 54-ФЗ и является основанием для привлечения продавца к ответственности.

Для организации-покупателя возможен риск налогового спора по вопросу признания расходов и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль (УСН (доходы-расходы)), а в случае проигрыша в данном споре - риск доначисления налога, пени и привлечения к налоговой ответственности по ст. 120 НК в виде штрафа за неуплату налога.

Иных рисков, в том числе для должностных лиц организации-покупателя в данной ситуации нет.

Конкретных путей решения данной ситуации нет.

В идеале во избежание споров и разногласий рекомендуется обеспечить наличие в чеках всей необходимой информации, однако на практике это трудно выполнимо.

Какие еще можно себя обезопасить?

  • минимизировать расчеты наличными через подотчетные лица;
  • применять корпоративные карты;
  • помимо чеков ККМ брать другие документа от продавца (товарные чеки, накладные). В таком случае эти документы и будут служить основанием для признания расходов, а чек будет подтверждать только факт оплаты (эта позиция подтверждается письмами Минфина от 28.01.2020 № 03-03-06/3/4915, от 26.11.2019 № 03-03-06/1/91715).

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Чеки

Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.

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