Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Речь идет об этом реквизите чека (фото взято из интернета просто для примера).

С точки зрения законодательства аудиторы правы, действительно, согласно п. 6.1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ кассовый чек, сформированный при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП, наряду с реквизитами, указанными в п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ, должен содержать следующие реквизиты:

наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

ИНН покупателя (клиента).

Так, после 01.07.2019 при расчетах с юридическим лицом (организацией или ИП) продавец обязан указывать в кассовом чеке наименование организации (Ф.И.О. ИП) - покупателя и ее ИНН.

При этом, к сожалению, на практике многие юридические лица-продавцы не соблюдают данное требование. Лишь некоторые выдают кассовые чеки с указанием ИНН покупателя товара, даже несмотря на требования и предъявление подотчетным лицом доверенности, либо любых иных необходимых документов.

Отсутствие в кассовом чеке наименования организации-покупателя и ее ИНН признается нарушением требований закона № 54-ФЗ и является основанием для привлечения продавца к ответственности.

Для организации-покупателя возможен риск налогового спора по вопросу признания расходов и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль (УСН (доходы-расходы)), а в случае проигрыша в данном споре - риск доначисления налога, пени и привлечения к налоговой ответственности по ст. 120 НК в виде штрафа за неуплату налога.

Иных рисков, в том числе для должностных лиц организации-покупателя в данной ситуации нет.

Конкретных путей решения данной ситуации нет.

В идеале во избежание споров и разногласий рекомендуется обеспечить наличие в чеках всей необходимой информации, однако на практике это трудно выполнимо.

Какие еще можно себя обезопасить?