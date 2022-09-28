Когда валютное законодательство важнее трудового. Как не попасть на штрафы

Почему выплата зарплаты — валютная операция

Иностранцы, которые работают в России, и у которых нет вида на жительство — валютные нерезиденты. Как временно пребывающие, так и временно проживающие. Компании, в которые они работают — валютные резиденты.

Когда валюту России используют как средство платежа — это валютная операция (ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Если компания платит зарплату иностранцу — это операция между резидентом и нерезидентом. Поэтому выплата зарплаты — валютная операция.

Кто проверяет валютные нарушения по зарплате

Контроль над валютными операциями вправе вести налоговики (подп. «б» п. 2 Указа Президента РФ от 02.02.2016 № 41). В том числе — за операциями между резидентами и нерезидентами (п. 1 и 5.1.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. постановлением Правительства от 30.09.2004 № 506).

Поэтому налоговая инспекция вправе проверить, каким образом компания платит зарплату иностранным работникам.

Почему зарплату иностранцам нельзя платить наличными

Расчеты при валютных операциях компании могут вести только через банковские счета. Эти счета должны находиться в уполномоченных банках (ст. 14 Закона № 173-ФЗ). Это банки, у которых есть лицензия Банка России на операции с инвалютой.

Случаи, когда юридические лица-резиденты вправе рассчитываться с нерезидентами в наличных рублях, перечислены в статье 14 Закона № 173-ФЗ. Перечень закрытый. Выдача налички в пользу физлиц-нерезидентов там не предусмотрена.

Кого в России считают валютным резидентом

Резидентами признаются (ст. 1 Закона № 173-ФЗ):

физические лица — граждане России;

иностранцы, у которых есть в России вид на жительство;

компании, которые созданы по российскому законодательству.

Валютному регулированию подлежат операции:

переводы денег или ценных бумаг через госграницу;

любые операции между нерезидентами и резидентами;

сделки между нерезидентами в рублях;

сделки между резидентами в инвалюте.

Есть ли противоречия с трудовым законодательством

Компании ссылаются на ТК. Компания обязана своевременно выплатить зарплату (ст. 136 ТК). Платить нужно рублями (ст. 131 ТК).

Чтобы выполнить валютные требования, у иностранца должен быть счет в уполномоченном банке. Однако открывать счет — это право, а не обязанность нерезидента (ст. 13 Закона № 173-ФЗ). А все неустранимые противоречия валютного законодательства нужно трактовать в пользу компаний (ст. 4 Закона № 173-ФЗ).

Ранее судьи соглашались с организациями. Они не считали выплату иностранным работникам наличными нарушением валютного законодательства (определения ВС от 25.03.2016 № 305-АД15-19951, № 305-АД15-19941).

Однако затем Верховный суд изменил позицию (определение от 18.11.2019 № 303-ЭС19-20522). Требования к способу выплаты зарплаты иностранным работникам, помимо статьи 136 ТК РФ, установлены также Законом № 173-ФЗ. Компании обязаны выполнять и то, и другое. Арбитры на местах взяли новую позицию на вооружение (постановления АС Московского от 14.06.2022 № А40-170133/21, Уральского от 09.06.2022 № А60-57285/2021, Северо-Западного от 20.09.2021 № А56-114542/2020 округов).

Как накажут компанию

На организацию наложат административное наказание (ст. 15.25 КоАП). За расчеты с работниками мимо счетов в уполномоченных банках положен штраф. Он составляет от 20 до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции. Ранее — от 75 до 100. Размер штрафа уменьшил Федеральный закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ.

Так, например, в постановлении АС Московского округа от 8 сентября 2021 № А41-13006/21 компанию оштрафовали на 300 тыс. руб. Налоговики проверили у организации платежные ведомости. И обнаружили, что организация выплатила иностранным работникам 400 тыс. руб. наличными.

Фирма возражала. Работники не согласились получать зарплату на карточку. ТК не запрещает платить зарплату наличными.

Арбитры указали, что требование валютного законодательства ТК не противоречит. Обязанность использовать счета в банке связано с противодействием незаконным финансовым операциям и выводу капитала. Неустранимых противоречий в статьях 1 и 14 Закона № 173-ФЗ нет.

Раньше компании могли освободить от наказания из-за малозначительности нарушения (ст. 2.9 КоАП). Арбитры считали, что достаточно и устного замечания (постановления ВС от 06.03.2015 № № 307-АД15-691, 307-АД15-690, 307-АД15-689, 307-АД15-688).

Однако сейчас выплату налички иностранцу малозначимым нарушением не считают. Это существенная угроза экономическим интересам страны (постановления АС Волго-Вятского округа от 06.09.2022 № А43-3223/2022 АС Московского округа от 08.09.2021 № А41-13006/21).

Не помогут и ссылки на нормы статьи 2.7 КоАП. Из нее следует, что нет нарушения, если компания действовала в состоянии крайней необходимости. А не выплатить зарплату, в том числе — наличкой, значит, оставить человека без средств к существованию.

Однако судьи не принимают этот аргумент (определение ВС от 02.09.2019 № 301-ЭС19-13697). Организации должны соблюдать законы, когда еще заключают трудовой договор.

Как правильно поступить

Если иностранный работник не желает открывать счет, с ним придется расстаться. Иначе компании нужно будет платить двойную зарплату. Одну — самому работнику, вторую — на такую же сумму — в бюджет.

Если иностранный работник не возражает, у организации есть выбор. Отправить работника открывать счет самому. Или помочь ему в этом.

Иностранец вправе сам открыть в России счет. Банки могут запросить документы:

паспорт иностранца;

миграционную карту;

документ, который подтвердит право иностранца пребывать в России — разрешение на временное проживание или виза.

Когда иностранцев много, выгоднее включить их в зарплатный проект. Выберите банк и платежную систему.

Есть еще вариант. Компания вправе переводить зарплату иностранца на его счет в иностранном банке за рубежом. Но здесь есть две проблемы.

Во-первых, у инспекторов возникнет вопрос, за счет каких средств иностранец проживает в России. Значит, у компании начнут искать выплаты зарплат «в конвертах». Во-вторых, из-за санкций в отношении российских банков переводы за рубеж стали затруднительны.

Нерезиденты на НПД подпадают под валютные требования

Применять НПД в России вправе российские граждане, а также граждане из стран ЕАЭС. Однако граждане из ЕАЭС остаются валютными нерезидентами.

Компании, которые покупают у них услуги, обязаны вести расчеты через счета в уполномоченных банках. Если нерезидент не исполнит договор, вернуть деньги в Россию. Когда сумма договора превышает 3 млн руб., его нужно зарегистрировать в уполномоченном банке (письмо ФНС от 30.09.2021 № ШЮ-3-17/6558@).

Как открыть счета иностранным работникам

Заключите с банком договор на выпуск и обслуживание зарплатных карт. Форму договора банк предложит сам.

Оформите приказ о переходе к безналичной оплате труда. Укажите дату, с которой будет действовать система.

Ознакомьте сотрудников с приказом под роспись. Нужно получить их письменное согласие о переводе зарплаты на карточку. Пропишите, что зарплата выплачивается на карточки, в трудовых договорах. Или заключите дополнительное соглашение.

Получите от работника заявление на открытие счета. При этом нужно соблюсти требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Работник должен дать согласие на передачу его персональных данных в банк.

Помогите работнику заключить договор с банком (п. 1 ст. 846 ГК). Перечень документов, которые будут нужны, сообщит банк (п. 1.7 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И).

Пластиковые карточки банк изготовит сам. А компании целесообразно решить вопрос, можно ли поместить банкомат на ее территории.