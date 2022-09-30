Налог на имущество организаций

Налог на имущество. Три особые ситуации

Недавно появились три письма Минфина, где рассматривается ситуация с налогом на имущество: от 19.09.2022 № БС-3-21/10131@, от 15.09.2022 № БС-3-21/10024@, от 14.09.2022 № БС-4-21/12191@. Чиновники рассмотрели особые ситуации. Подробности – в статье.

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Налог на имущество. Три особые ситуации
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Разделили объект с кадастровой стоимостью

Особенности определения налоговой базы по кадастровой стоимости устанавливаются законом субъекта России (п. 2 ст. 378.2 НК). Чтобы объект облагали налогом по кадастровой стоимости, его надо включить в региональный перечень (п. 7 ст. 378.2 НК). Исключение прописано в пункте 10 статьи 378.2 НК.

В указанном пункте 10 предусмотрено, что объект может быть образован в результате раздела недвижимости, которая была включена в Перечень на 1 января налогового периода. Тогда надо оценить, соответствует он критериям, по которым недвижимость включают в Перечень, или нет.

Если соответствует, то налог надо платить по кадастровой стоимости, которая определена на день внесения в ЕГРН сведений. А в следующем налоговом периоде уже надо смотреть – включили новый объект в Перечень на новый год, или нет.

Учитываем объект недвижимости как товар

До 2020 года, чтобы платить налог на имущество по кадастровой стоимости, было мало иметь его в Перечне. Надо было, чтобы он еще числился в составе основных средств компании.

Однако сейчас такого условия нет. Достаточно, чтобы недвижимость была указана в региональном перечне.

Если не принять региональный закон, или там не указан конкретный объект недвижимости, она все равно облагается налогом. Но уже по правилам статьи 374 НК. Там указано, что налогом на имущество облагаются объекты, которые учитываются на балансе компании как основные средства.

Соответственно, если объект учитывается как товар, облагать его налогом на имущество не нужно. Однако инспекторы предупреждают, что проверят правомерность отражения объекта на счете 41.

Можно ли считать общежитие жилым помещением

Налоговики не признают общежитие жилым помещением. В самом НК определения «жилого помещения» нет. Значит, нужно смотреть другие отрасли российского законодательства (п. 1 ст. 11 НК). В частности, к ЖК.

В ЖК указано, что к жилым помещениям относятся:

  • жилой дом, часть жилого дома;
  • квартира, часть квартиры;
  • комната.

Иных видов жилых помещений ЖК не предусматривает (ст. 16).

Напомним, что в отношении жилых помещений, принадлежащих компаниям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, налог платится по кадастровой стоимости, если такие объекты включены в Перечень. При этом жилая недвижимость может учитываться на балансе как в качестве основных средств, так и в качестве других активов (письмо ФНС от 26.05.2021 № БС-4-21/7212@).

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