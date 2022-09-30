Временный порядок перевода работников продлен: что нужно знать работодателю

Рассмотрим подробно все нюансы, связанные с таким переводом.

Основные правила перевода

На своем сайте Кабмин прокомментировал решение о продлении действия временного порядка. Оно призвано обеспечить стабильность рынка труда и повысить устойчивость российской экономики в условиях внешних ограничений.

В соответствии с особым порядком граждане, рискующие потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Для такого перевода требуется письменное согласие сотрудника и направление центра занятости населения.

Временные работодатели подписывают с переводимыми работниками срочный трудовой договор с возможностью продлить его. Трудовой контракт, заключенный с основным работодателем, приостанавливается, но не расторгается. После окончания или расторжения срочного договора специалист сможет вернуться на прежнее место.

Это, прежде всего, актуально для сотрудников организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в России.

Разъяснения Минтруда для работодателей

В своих письмах Минтруд давал подробные разъяснения относительно временного перевода работников.

Так, в письме от 09.06.2022 № 14-2/ООГ-3808 разъясняется, что в срочном договоре следует указать срок его действия и основание для заключения — предложение центра занятости о временном переводе в соответствии с постановлением № 511.

Постановление от 19.09.2022 № 1653 внесло поправки в эти правила: теперь лицо может заключить с другим работодателем срочный договор с возможностью его продления по соглашению сторон до 31 декабря 2023 года включительно. Однако это допускается лишь при согласии основного работодателя.

В письме Минтруда от 25.04.2022 № 14-6/ООГ-2712 сделан следующий вывод: основной работодатель СЗВ-ТД в Пенсионный фонд не подает. Отчетность подает тот работодатель, к которому перешел работник. Документ заполняется в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.

В трудовой книжке нужно сделать запись о приостановке трудового договора (на основании приказа (распоряжения)). Ее вносит ее основной работодатель, а сотрудник для этого представляет ему срочный договор с нового места. Об этом Минтруд сообщил в письме от 28.04.2022 № 14-6/ООГ-2853.

В следующем письме Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208 даны подробные ответы на вопросы работодателей, связанные с временным переводом сотрудников. В частности, там говорится, что трудовая книжка хранится у основного работодателя, а перевод работников, находящихся в отпуске или на больничном, невозможен.

Сотрудник включается в списочную, среднесписочную численность у обоих нанимателей. И тот, и другой должны подавать на него СЗВ-М.

Дополнительные нюансы временного перевода