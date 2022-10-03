Как отрегулировать ширину столбцов в документах в 1С

Многие пользователи ругаются, что им не видна полная информация во всех столбцах.
Например, на этом скриншоте длинные названия контрагентов отражены частично. Поэтому бухгалтер наводит курсор на границу столбца и сдвигает ее вправо.
В результате теперь список контрагентов полный, однако все соседние столбцы также «поехали» вправо.
Чтобы вернуть изначальный вид списка документов необходимо в правом верхнем углу нажать кнопку «Еще» — «Изменить форму».
Далее в открывшемся окне снова нажимаем кнопку «Еще» — «Установить стандартные настройки» и сохраняем нововведения.
Теперь список документов принял прежний вид.
Очень часто пользователи программ 1С двигают столбцы в проводках документа, чтобы увидеть строки, которые наполовину скрыты.
Обычно это длинные названия договоров и документы расчетов с контрагентами.
Аналогичные действия помогут вернуть документу первоначальный вид.