Как отрегулировать ширину столбцов в документах в 1С

Сдвинули столбцы в документе и теперь вручную регулируете ширину каждой колонки? В этом лайфхаке расскажем, как вернуть первоначальный вид документов в программах 1С за считанные секунды!

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Многие пользователи ругаются, что им не видна полная информация во всех столбцах.

Например, на этом скриншоте длинные названия контрагентов отражены частично. Поэтому бухгалтер наводит курсор на границу столбца и сдвигает ее вправо.

В результате теперь список контрагентов полный, однако все соседние столбцы также «поехали» вправо.

Чтобы вернуть изначальный вид списка документов необходимо в правом верхнем углу нажать кнопку «Еще» — «Изменить форму».

Далее в открывшемся окне снова нажимаем кнопку «Еще» — «Установить стандартные настройки» и сохраняем нововведения.

Теперь список документов принял прежний вид.

Очень часто пользователи программ 1С двигают столбцы в проводках документа, чтобы увидеть строки, которые наполовину скрыты.

Обычно это длинные названия договоров и документы расчетов с контрагентами.

Аналогичные действия помогут вернуть документу первоначальный вид.

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