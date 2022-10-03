Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2022

Реквизиты письма Cуть разъяснений

Письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/75164 При расчете НДФЛ с продажи ценных бумаг учитывают расходы на них по методу ФИФО

Письмо Минфина от 09.08.2022 № 03-04-05/77044 Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%

Письмо Минфина от 16.08.2022 № 03-04-05/79525 Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки

Письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75580 За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ

Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80159 Суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, не идут в облагаемые доходы работников. По ним НДФЛ не будет

Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-04-05/82150 К заявлению на двойной стандартный вычет надо приложить документы

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81342 Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога

Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-08-05/82048 Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки

Письмо Минфина от 25.08.2022 № 03-04-06/82915 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам

Письмо Минфина от 22.08.2022 № 03-04-05/81791 При продаже недвижимости в долевой собственности вычет в 1 млн рублей делят на всех собственников

Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-04-05/80170 Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81032 Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%

Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-06/80844 При реорганизации новая компания не учитывает доход и НДФЛ сотрудников в старой фирме

Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-05/81101 Ошибочно открытый брокером ИИС не помещает получить инвестиционный вычет по НДФЛ

Письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478 Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов

Письмо Минфина от 07.08.2022 № 03-04-06/80175 Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ

Письмо ФНС от 11.08.2022 № ЕА-19-15/184 Камералить декларацию 3-НДФЛ налоговики имеют право в течение 3 месяцев

Письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983 Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ

Письмо ФНС от 22.09.2022 № БС-3-11/10276@ Для НДФЛ с продажи жилья оно считается единственным, если второе было получено по наследству менее 3 месяцев назад