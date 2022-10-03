Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Cуть разъяснений
Письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/75164
При расчете НДФЛ с продажи ценных бумаг учитывают расходы на них по методу ФИФО
Письмо Минфина от 09.08.2022 № 03-04-05/77044
Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%
Письмо Минфина от 16.08.2022 № 03-04-05/79525
Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки
Письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75580
За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ
Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80159
Суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, не идут в облагаемые доходы работников. По ним НДФЛ не будет
Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-04-05/82150
К заявлению на двойной стандартный вычет надо приложить документы
Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81342
Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога
Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-08-05/82048
Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки
Письмо Минфина от 25.08.2022 № 03-04-06/82915
Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам
Письмо Минфина от 22.08.2022 № 03-04-05/81791
При продаже недвижимости в долевой собственности вычет в 1 млн рублей делят на всех собственников
Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-04-05/80170
Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ
Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81032
Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%
Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-06/80844
При реорганизации новая компания не учитывает доход и НДФЛ сотрудников в старой фирме
Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-05/81101
Ошибочно открытый брокером ИИС не помещает получить инвестиционный вычет по НДФЛ
Письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478
Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов
Письмо Минфина от 07.08.2022 № 03-04-06/80175
Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ
Письмо ФНС от 11.08.2022 № ЕА-19-15/184
Камералить декларацию 3-НДФЛ налоговики имеют право в течение 3 месяцев
Письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983
Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ
Письмо ФНС от 22.09.2022 № БС-3-11/10276@
Для НДФЛ с продажи жилья оно считается единственным, если второе было получено по наследству менее 3 месяцев назад
Письмо Минфина от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@
Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить
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