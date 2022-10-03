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НДФЛ

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в сентябре. Все кратко, четко, по делу.

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2022

НДФЛ

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Письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/75164

При расчете НДФЛ с продажи ценных бумаг учитывают расходы на них по методу ФИФО

Письмо Минфина от 09.08.2022 № 03-04-05/77044

Россияне, которые уехали за границу и стали нерезидентами, при продаже квартиры в России заплатят налог 30%

Письмо Минфина от 16.08.2022 № 03-04-05/79525

Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки

Письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75580

За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ

Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80159

Суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, не идут в облагаемые доходы работников. По ним НДФЛ не будет

Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-04-05/82150

К заявлению на двойной стандартный вычет надо приложить документы

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81342

Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога

Письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-08-05/82048

Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки

Письмо Минфина от 25.08.2022 № 03-04-06/82915

Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам

Письмо Минфина от 22.08.2022 № 03-04-05/81791

При продаже недвижимости в долевой собственности вычет в 1 млн рублей делят на всех собственников

Письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-04-05/80170

Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81032

Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%

Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-06/80844

При реорганизации новая компания не учитывает доход и НДФЛ сотрудников в старой фирме

Письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-04-05/81101

Ошибочно открытый брокером ИИС не помещает получить инвестиционный вычет по НДФЛ

Письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478

Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов

Письмо Минфина от 07.08.2022 № 03-04-06/80175

Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ

Письмо ФНС от 11.08.2022 № ЕА-19-15/184

Камералить декларацию 3-НДФЛ налоговики имеют право в течение 3 месяцев

Письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983

Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ

Письмо ФНС от 22.09.2022 № БС-3-11/10276@

Для НДФЛ с продажи жилья оно считается единственным, если второе было получено по наследству менее 3 месяцев назад

Письмо Минфина от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@

Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить

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