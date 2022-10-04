Как изменить страховой тариф задним числом

Причина конфликта
Общество выявило ошибку в данных, которые подтверждали ее основной вид экономической деятельности. Оно направило в ФСС исправленное заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности за 2020 год. Приложило справку-подтверждение основного вида экономической деятельности.
Однако ФСС отказал в пересмотре страхового тарифа.
Арбитры установили, что компания основную часть прибыли действительно получает от деятельности, на тариф по которой претендует. Судьи поддержали компанию по двум причинам (постановление АС Московского округа от 21.09.2022 № А40-41667/2022).
Защита сотрудников
Экономическое обоснование
Выводы
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