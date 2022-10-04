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Причина конфликта

Общество выявило ошибку в данных, которые подтверждали ее основной вид экономической деятельности. Оно направило в ФСС исправленное заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности за 2020 год. Приложило справку-подтверждение основного вида экономической деятельности.

Однако ФСС отказал в пересмотре страхового тарифа.

Арбитры установили, что компания основную часть прибыли действительно получает от деятельности, на тариф по которой претендует. Судьи поддержали компанию по двум причинам (постановление АС Московского округа от 21.09.2022 № А40-41667/2022).

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Взносы в ФСС

Как изменить страховой тариф задним числом

Когда ФСС не получает своевременно от компаний документы, которые подтверждают страховой тариф на травматизм, они выбирают его сами. Для этого просматривают виды деятельности, которые компания указал в ЕГРЮЛ, и выбирают максимально большой. Но этот выбор можно оспорить в суде.

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