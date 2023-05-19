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- Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить
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Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить
Срок сдачи заявления о подтверждении основного вида деятельность в 2023 году истек 17 апреля. Если организация не сдала его или просрочила подачу документов, то тариф ей присвоит СФР самостоятельно.
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