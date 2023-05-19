Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить

Срок сдачи заявления о подтверждении основного вида деятельность в 2023 году истек 17 апреля. Если организация не сдала его или просрочила подачу документов, то тариф ей присвоит СФР самостоятельно.