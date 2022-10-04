Учет в некоммерческих организациях

Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении

Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении может быть как плановой — в соответствии с требованиями законодательства, так и инициированной — по решению руководства либо на основе критериев, определенных в локальных нормативах учреждения. В чем заключается специфика данной процедуры, а также оформления ее результатов, расскажем далее.

Версия для печати
Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении
Иллюстрация: Ivan Samkov/pexels

Какова периодичность инвентаризации финансовых обязательств в бюджетном учреждении

Финансовые и иные обязательства учреждения должны быть проверены в рамках инвентаризации (п. 9 Инструкции по отчетности, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н, пп. 80—81 федерального стандарта бухучета для организаций госсектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н, п. 27 Положения по ведению бухучета, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н):

  • по основаниям, в сроки и в порядке, установленным субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики;
  • при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества;
  • в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других ЧС, в том числе вызванных экстремальными условиями;
  • при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
  • при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);
  • в других случаях, предусмотренных законодательством и НПА;
  • при составлении годовой отчетности;
  • при реорганизации или ликвидации учреждения.

Учреждение вправе определять в локальных правовых актах, в которых устанавливается порядок инвентаризации, в соответствии с п. 6 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, дополнительные основания для проведения соответствующей процедуры.

Порядок проведения инвентаризации обычно входит в состав учетной политики учреждения. В случае, если учреждение автономное или бюджетное, инвентаризация в нем должна проводиться по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, поскольку в соответствии с п. 69 Инструкции, утвержденной приказом Минфина № 33н, данным организациям необходимо предоставлять распорядителю сведения по задолженностям (форма 0503769), которые, в свою очередь, выявляются в ходе инвентаризации.

Каков алгоритм инвентаризации финансовых обязательств в бюджетных структурах?

Алгоритм инвентаризации финансовых обязательств учреждения в целом будет схожим с тем, что характеризует инвентаризацию любых других пассивов, а также активов хозяйствующего субъекта. Он предполагает реализацию рассматриваемой процедуры в рамках следующих этапов:

1. Издание приказа руководством учреждения о проведении инвентаризации.

Для этого используется унифицированная форма ИНВ-22, утвержденная постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88.

Посредством рассматриваемого приказа утверждается также комиссия по инвентаризации — внутренняя структура бюджетного учреждения, без которой инвентаризация не может быть проведена.

В случае если учреждение бюджетное или автономное, имеет смысл сформировать постоянно действующую комиссию, имеющую соответствующие полномочия, поскольку данными учреждениями предполагается регулярное, как мы отметили выше, раз в квартал, предоставление отчетности распорядителю на основе данных, получаемых в том числе в ходе инвентаризации.

2. Отражение сведений о приказе в журнале.

Данный журнал также составляется с применением унифицированного источника — ИНВ-23.

3. Оформление расписок материально ответственными лицами (далее — МОЛ).

Как правило, данные расписки включены в структуру унифицированных инвентаризационных описей, задействование которых предполагается на следующем этапе. Но если это не так — данные расписки могут составляться в свободной форме.

4. Заполнение унифицированных инвентаризационных описей, иных документов.

Например, сличительных ведомостей по итогам изучения документов бухучета, отражающих наличие у учреждения финансовых обязательств.

В данном случае речь идет о заполнении как минимум:

  • описи по форме 0504083 (опись задолженностей по займам), утвержденной в приложении № 1 к приказу Минфина от 30.03.2015 № 52н;
  • описи по форме 0504089, также утвержденной приказом № 52н (опись расчетов с покупателями, поставщиками).

Можно отметить, что в структуре обеих форм присутствуют формулировки, с юридической точки зрения аналогичные тем, что могут приводиться в расписках МОЛ.

Если учреждение бюджетное или автономное, то оно должно, как мы отметили в начале статьи, также заполнять форму 0503769 по приказу № 33н по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным.

Кроме того, могут составляться иные описи, предусмотренные локальным нормативом учреждения, который регламентирует инвентаризацию.

  1. Заполнение отчетных документов:
  2. всеми учреждениями — акта сверки взаиморасчетов с контрагентами, перед которыми у учреждения есть финансовые обязательства (по унифицированной форме ИНВ-17);
  3. бюджетными и автономными учреждениями — сведений о проведении инвентаризаций в виде Таблицы № 6 по приказу № 33н.

Рассмотрим более подробно работу с указанными формами.

Инвентаризация финансовых обязательств: заполнение форм ИНВ-22 и ИНВ-23

Итак, первый этап инвентаризации финансовых обязательств учреждения — составление приказа о проведении соответствующей инвентаризации по унифицированной форме ИНВ-22.

В данном случае в документе принципиально важно отразить:

  • перечни конкретных обязательств, которые подлежат инвентаризации;
  • причину проведения инвентаризации (она может отражать специфику хозяйственных операций с пассивами — например, если кредитор направил учреждению исковое требование с завышенными цифрами, и это стало причиной инициирования инвентаризации обязательств).

В остальном документ заполняется так же, как и в случае с инвентаризацией любого другого пассива или же актива. Нужно корректно отразить данные о составе комиссии, обеспечить заверку документа руководителем.

Сведения о приказе о проведении инвентаризации должны быть отражены в журнале, который составляется на основе другой унифицированной формы — ИНВ-23. В данном источнике также важно отразить перечень конкретных обязательств, которые проверяются в рамках инвентаризации. В остальном заполнение соответствующей формы осуществляется по общим правилам.

Инвентаризация финансовых обязательств: описи

Рассматриваемый документ применяется в целях отражения итогов инвентаризации о долгах учреждения перед контрагентами в соответствии с учетными сведениями. Форма 0504083 позволяет отразить, в частности:

  • величину долга — в целом, по основной части, процентам;
  • величину неуплаченных процентов, штрафных санкций, пеней;
  • подтвержденные и неподтвержденные суммы долгов;
  • просроченную задолженность.

Рассматриваемый документ должен быть подписан главой комиссии по инвентаризации и всеми ее представителями.

Следующий важный документ при инвентаризации финансовых обязательств учреждения — опись расчетов с контрагентами по форме 0504089. В нем фиксируются:

  • сведения о долгах учреждения (обусловленных, в частности, обязательствами по гражданско-правовым договорам);
  • сведения о контрагентах;
  • суммы задолженностей, классифицируемые по различным основаниям;
  • подтвержденные и неподтвержденные долги;
  • суммы с истекшим сроком исковой давности.

Аналогично рассматриваемый документ подписывается главой комиссии и ее членами.

Сведения о задолженности бюджетного и автономного учреждений

Бюджетные и автономные учреждения заполняют на соответствующем этапе инвентаризации сведения о задолженности учреждения по форме 0503769. В данном документе фиксируются:

  • данные о дебиторской и кредиторской задолженности;
  • данные о просроченных задолженностях;
  • аналитические сведения о движении обоих типов задолженностей.

Можно отметить, что рассматриваемая форма задействуется в рамках инвентаризации финансовых обязательств, прежде всего в целях удостоверения корректности освоения учреждением бюджетных средств. В случае если в форме 0503769 будут отражены не предусмотренные контрактом долги или их размер превысит тот, что предусмотрен контрактом, у распорядителя бюджетных средств обязательно возникнут вопросы к руководству учреждения.

Акт сверки с контрагентами

Заполняется соответствующий акт на основе тех сведений, которые отражены в описях по задолженностям, рассмотренным выше.

Главная цель его составления — получить подтверждение текущего состояния задолженности от контрагента.

Кроме того, акт полезен с точки зрения:

  • выявления ошибок в учете финансовых обязательств учреждения;
  • отражения отсутствия разногласий по задолженностям со стороны контрагента;

Обязательно составление соответствующего документа в двух экземплярах при условии подписания обоих компетентными представителями учреждения, а также представителями контрагента.

Подписанный акт может быть основанием для инициирования взыскания долга с обязанной стороны в суде.

Сведения об инвентаризациях по таблице № 6

Бюджетные и автономные учреждения составляют еще один отчетный документ — таблицу № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» по приказу № 33н. В ней отражаются сведения о результатах проведенных в рамках отчетного периода инвентаризаций обязательств учреждения:

  • В графах 1–4 Таблицы № 6 отражаются причины инициирования инвентаризации, дата ее проведения, а также реквизиты приказа о ее проведении.
  • В графах 5 и 6 фиксируются расхождения результатов инвентаризации со сведениями бухучета.
  • В графе 7 указывается перечень мер, которые приняты учреждениями в целях устранения обнаруженных расхождений.

Таблица № 6 предоставляется распорядителю бюджетных средств один раз в год.

Итоги

Финансовые обязательства бюджетного учреждения перед заемщиками и контрагентами отражаются в документах бухгалтерского учета и периодически подлежат проверке в рамках инвентаризации. Для удостоверения различных типов финансовых обязательств применяются унифицированные формы, утвержденные приказами Минфина № 33н (в его юрисдикции — бюджетные и автономные учреждения) и № 52н (в его юрисдикции — все госучреждения, в т. ч. казенные).

Конечная цель проведения инвентаризации соответствующих обязательств — предоставление распорядителю сведений, отражающих факты корректного получения и расходования средств бюджетным учреждением.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Иностранные работники

За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов?

На тысячах предприятий Российской Федерации работают приезжие трудовые мигранты. Данный «союз» удовлетворяет что одну, что другую сторону. Мигранты рады возможности стабильно и неплохо зарабатывать в России, их начальству нравится трудоспособность работников, выносливость и другие качества.

За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов?

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Как подготовить компанию к продаже и найти покупателя

Продажа бизнеса — это комплексная процедура, которая подразумевает приведение в порядок отчетности и аудита, объективной оценки, анализ и поиск покупателей, выбор оптимального способа продажи и множество других мероприятий.

Как подготовить компанию к продаже и найти покупателя
НДС

Реализация судов лизинговой компаний облагается НДС по ставке 0%

На 2022 год расширили перечень операций, по которым применяется ставка НДС 0%. Туда включили реализацию судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в российском международном реестре судов.

Общество

С 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн. Пока только в трех регионах

Онлайн-продажа рецептурных препаратов облегчит жизнь одиноких маломобильных граждан. Но пока продажи будут в рамках эксперимента и только в Москве, Белгородской и Московской областях.

Мероприятия

Разместить
Субсидиарная ответственность

Как номинальному директору избежать субсидиарной ответственности. Часть 2

В предыдущей части мы рассказывали, как эта история началась, в чем заключалась ее сложность и как события развивались на первом суде. Из этой части вы узнаете, чем все кончилось и как нам удалось склонить чашу весов в сторону нашего клиента.

Как номинальному директору избежать субсидиарной ответственности. Часть 2
Маркетинг

Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году

Выгораете, все достало, хочется сменить обстановку, сферу работы? Понимаем. Вот решение от «Клерка» — освойте прибыльную профессию маркетолога с нуля и поверните свою жизнь на 180 градусов. В статье расскажем, как это сделать.

Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году
Читать еще