Преобразование иностранных филиалов в российские ООО

Акты были приняты как контрмеры на санкции, вводимые в отношении РФ, а, следовательно, огромное количество иностранных компаний столкнулись с невозможностью вести бизнес в прежнем формате и поэтому безвозвратно уходят с российского рынка.

Наиболее распространенными вариантами ведения бизнеса в России для иностранных компаний являются:

Создание самостоятельного юридического лица (резидента РФ) в формате ООО или АО, либо приобретение доли в российской компании. Аккредитация филиала или представительства (нерезидента РФ), т. е. ведение бизнеса через обособленное подразделение (не являющееся юридическим лицом).

Остановимся более подробно на филиалах и представительствах

По данным статистики за 2021 год количество аккредитованных филиалов и представительств составляет 286, в то время как за период с момента введения спецоперации — с 25.02.2022 по 27.09.2022 года было проведено всего 85 аккредитаций. Как мы видим количество новых филиалов и представительств существенно сократилось.

К сожалению, проследить статистику ликвидаций невозможно, так как в РАФП не отображается информация о принятии такого решения, по аналогии с ЕГРЮЛ.

Филиал и представительство, по своей сути, являются отдельными офисами компании, находящимися вне страны инкорпорации. Удобство их создания обуславливается тем, что это не самостоятельные ответвления головной компании, живущие своей жизнью, а полностью подконтрольные ей структурные подразделения. Например, филиалы и представительства есть у таких крупных компаний, как Shell, Toyota Motor.

В связи с текущими ограничениями многие компании из списка недружественных России стран уходят или бросают свой бизнес в РФ, к их числу относятся и обособленные подразделения.

Законодатель решил дать возможность хотя бы части иностранного бизнеса на реабилитацию, а именно разрешил филиалам и представительствам иностранных компаний разработчикам недр и владельцам газотранспортной инфраструктуры преобразоваться в российские ООО с прежними собственниками.

Это стало возможно благодаря принятому 14 июля 2022 года закону «О внесении изменений в Федеральный закон „О приватизации государственного и муниципального имущества“, отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений» № 320-ФЗ.

Новые правила не затрагивают филиалы иностранных организаций, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции. Это проект «Сахалин-2», оператором которого является компания Sakhalin Energy.

Согласно принятым поправкам, филиал или представительство иностранной компании по решению Арбитражного Суда Московской области (п. 1 ст. 15 320-ФЗ) можно будет преобразовать — с передачей имущества и лицензий — в российское ООО, совладельцами которого с тем уже уровнем контроля станут акционеры или участники иностранной компании.

Такое преобразование должно применяться, если структура из недружественной страны мешает непрерывной деятельности филиала или представительства в России, пытается ликвидировать подразделение или уклоняется от целевого использования его имущества. О наличии оснований для трансформации филиала могут свидетельствовать, в частности, заявления иностранных собственников о прекращении или приостановке работы в России, уведомление более трети сотрудников о сокращении.

Преобразоваться в ООО смогут филиал (представительство), которое одновременно соответствует следующим критериям:

имеет не более 50 участников (акционеров);

не менее 25% его долей (акций) находится во владении участников (акционеров), связанных с Российской Федерацией;

не является публичной компанией, акции которой находятся в свободном обращении или торгуются на организованных торгах;

обладает правом (лицензией) на пользование недрами или владеет объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории РФ.

Законопроект предусматривает, что новому ООО будут переданы права и обязанности по любым соглашениям иностранного юридического лица и имущество, которое связано с ведением деятельности в России. В случае преобразования, лицензия на пользование недрами и иная разрешительная документация переходят к вновь образованному хозяйственному обществу.

Однако часть обязательств может остаться за иностранной компанией и не будет переведена на новое ООО. Российские банки и стратегические организации вправе отказаться от замены должника. Кроме того, список переходящих на новое ООО обязательств может сократить и суд, если сочтет, что стоимость имущества и суммы обязательств, переходящих новому ООО, явно несоразмерна имуществу и обязательствам иностранного юридического лица.

Избежать переоформления филиала в российское юрлицо иностранная компания сможет, если представит суду убедительные доказательства, что устранит обстоятельства, которые стали основанием для обращения в суд.

Дела о преобразовании, согласно поправкам, будут рассматриваться в сжатые сроки — в течение 30 дней, а на время разбирательства суд может вводить обеспечительные меры, например, наложить арест на денежные средства или иное имущество, запретить совершать сделки с имуществом, ввести запрет на увольнение.

Правом на обращение в суд обладают участники (акционеры) иностранного юридического лица, связанные с Российской Федерацией и владеющие в совокупности не менее 25% долей в уставном капитале (акций) иностранного юридического лица, а также единоличный исполнительный орган иностранного юридического лица и последний руководитель филиала.

Судебный акт арбитражного суда о преобразовании филиала иностранного юридического лица в ООО является основанием для регистрации вновь образованного хозяйственного общества регистрирующим органом и внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Размер уставного капитала определяется решением арбитражного суда в размере минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации для ООО, однако суд по ходатайству заявителя может установить больший размер уставного капитала.

Первым единоличным исполнительным органом назначается руководитель соответствующего филиала либо, если такой руководитель покинул Российскую Федерацию, фактически прекратил исполнение своих обязанностей и осуществление полномочий или не согласен с назначением, иное лицо, предоставившее заявление о готовности исполнять функции единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества.

Участниками общества становятся участники (акционеры) иностранного юридического лица, в отношении которых были представлены надлежащие доказательства наличия у них долей в уставном капитале (акций), и состав которых определяется по состоянию на дату принятия арбитражным судом заявления о преобразовании, с сохранением доли участия в процентном выражении аналогично участию соответствующих лиц в уставном капитале иностранного юридического лица.

В течение одного года с даты вступления в силу решения о преобразовании общее собрание участников вновь созданного общества не вправе принимать решение о его реорганизации или ликвидации.

Применяется ли данная процедура на практике?

Практика применения поправок уже начала складываться. Так дочернее предприятие Газпром нефть ГПН-Салымские проекты подала 25 июля 2022 года иск на преобразование филиала совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development в ООО «Салым Девелопмент» и приостановлением корпоративных прав Shell.

Основанием для обращения в суд служит совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ. 22 августа 2022 года суд удовлетворил преобразование, а также ограничил до 31.12.2023 года осуществление Shell корпоративных прав в создаваемом ООО. 01 сентября 2022 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО (ОГРН 1228600007525).

Установление механизма преобразования филиалов (представительств) в самостоятельные юрлица — это процедура, которая является прецедентной и не имеет аналогов ни в одной стране, а также не была ранее закреплена ни в одном законе РФ. Это весьма интересный способ оставить компании, занимающиеся недрами и газотранспортной инфраструктурой на территории РФ, но хотелось бы увидеть такой же механизм и для других отраслей.

Возможно после появления более обширной практики законодатель примет решение расширить применение процедуры и на другие сферы.