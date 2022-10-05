Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Мне часто пишут читатели и просят об определенных советах по поводу того, куда вложить деньги. Но вот общие рекомендации по поводу особых моментов — это запросто.

Если говорить об общей видимости, то я советую временно быть консервативными.

Совет начинающим инвесторам

Непрофессионалам в области финансов и начинающим инвесторам лучше не вкладывать в иностранные ценные бумаги и фонды. Санкционное давление нарастает, если вы не профи, то не правильно оцениваете риски заморозки тех или иных активов. Многие уже попали в такую ​​заморозку.

На мой взгляд лучше перестраховаться и пока не инвестировать даже в ценные бумаги дружественных стран (Китай и так далее).

Недвижимость можно купить, но смотря где

Покупка недвижимости — только если на территории дружественных стран. Тех, кто не входит в официальный российский список недружественных государств.

С приобретением недвижимости в инвестиционных целях в России я бы повременила. Спрос на покупку и аренду уже сейчас немного упал в крупных городах, предложение увеличилось.

Вполне возможно, что стоимость квартир снова скоро увеличится, тем более что вариантов для инвестиций у россиян все меньше. В том же Иране под многолетними санкциями цены на недвижимость «аховые» по сравнению с зарплатами, потому что многие берут квадратные метры в инвестиционных целях. А возможет и глубокий кризис, во время которого цены упадут.

Вероятно, пока разумно выжидательная вероятность.

Доллары и евро — не следует

Покупать оптом доллары и евро с целью заработать на продаже может быть невыгодно. Сейчас часть операций с валютным курсом на рынке РФ приостановлена ​​по-другому. Экономика падает, а курс рубля укрепляется.

Другое дело — покупка долларов и евро с целью дальнейшей оплаты за границу, тут практический смысл есть.

Вклады, облигации и золото — лучшие варианты

Из наиболее доступных консервативных инструментов можно выделить вклады и облигации.

Четкая постоянная доходность, высокая надежность, если выбирают нормальные банки и крупные компании-эмитенты (те, которые получают облигации).

Вложения в золото в слитках и монетах — тоже сверхконсервативный и сверхнадежный способ сбережение денег. Хотя и звучит экзотично для многих современных россиян.

Итоги

Необязательно, как я выше пишу, выбирать все самое консервативное и спокойное. Просто для более высокой оценки степени риска нужен и более высокий уровень знаний — оценивайте себя правильно.

Наиболее консервативные слои населения сохраняют сбережения условно под матрасом — в рублях или долларах. 100% гарантия сохранности. Налик могут украсть, причем не только воры-домушники, но и приходящие рабочие/установщики окон.