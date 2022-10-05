Учет в некоммерческих организациях

Как заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов ф. 0504031 заполняется государственными и муниципальными учреждениями. Для чего она используется и в какой структуре представлен соответствующий документ, рассмотрим далее.

Версия для печати
Как заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов
Иллюстрация: Вера Ревина:«Клерк»

Для чего нужна инвентарная карточка 0504031

Использование инвентарной карточки (ф. 0504031) регламентируется положениями приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н в ред. от 15.06.2020, который вводит в оборот формы первички, а также регистров бухучета для бюджетных структур.

Карточка 0504031 используется для учета объектов, относящихся к основным фондам организации, активам, классифицируемым как непроизведенные, а также как нематериальные. Такие карточки должны заводиться на все используемые учреждением инвентарные ресурсы. Заполнение соответствующих документов осуществляется на основе первички, отражающей поступление или производство нефинансового ресурса.

Важно! Вступивший в действие с 01.01.2022 года ФСБУ 27/2021 не применяется организациями бюджетной сферы. 

Карточка формы 0504031: структура документа

Рассматриваемая карточка заполняется с двух сторон.

На лицевой стороне фиксируются:

1. Сведения о карточке:

  • дата открытия, закрытия;
  • номер формы;
  • дата составления.

2. Сведения об учреждении:

  • наименование учреждения, его филиала;
  • код учреждения по ОКПО.

3. Общие сведения об объекте учета:

  • название, вид, назначение объекта учета, его номер по ОКОФ (Общероссийскому классификатору основных фондов);
  • сведения о фирме — производителе объекта учета (поставщике), код организации по ОКПО;
  • расположение объекта учета;
  • сведения о материально ответственных работниках;
  • единица измерения актива по ОКЕИ (Общероссийскому классификатору единиц измерения);
  • присвоенный активу номер;
  • номер счета бухучета;
  • марка, проект, тип изделия;
  • реестровый, заводской и иные коды;
  • дата выпуска изделия, ввода в эксплуатацию;
  • сведения о документе, который устанавливает правообладание объектом;
  • справочно-балансовая цена изделия в валюте.

4. Сведения о цене актива, ее изменении, амортизации:

  • изначальная стоимость;
  • корректировка стоимости изделия;
  • балансовая стоимость;
  • срок эксплуатации;
  • сведения об амортизации (дата окончания, норма, величина начисленной амортизации, применяемый метод начисления, остаточная стоимость).

На другой стороне карточки указываются:

1. Данные о принятии актива к учету, а также о его списании:

  • отметка о принятии (с указанием удостоверяющего документа);
  • отметка о выбытии (также с указанием удостоверяющего документа, а также подтвержденной причины выбытия учитываемого актива).

2. Данные о внутреннем движении учитываемого объекта (в соответствии с накладными по активу, с указанием расположения, материально ответственных работников), об осуществлении его ремонта (с указанием подтверждающих документов, суммы расходов, сведений о гарантийных документах).

3. Краткая характеристика основных свойств учитываемого объекта:

  • характерные признаки;
  • материалы, комплектующие;
  • сведения о содержании в учитываемом изделии драгоценных металлов, камней.

Карточка подписывается ответственным сотрудником. К ней могут прилагаться документы, отражающие сведения об учитываемых активах (паспорт, чертеж, модель и т. д.).

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)

Скачать бланк карточки по форме ф. 0504031.

Где можно загрузить образец заполнения инвентарной карточки учета нефинансовых активов

Скачать заполненный образец карточки (ф. 0504031).

Итоги

Карточка формы 0504031 используется бюджетными структурами и заводится на все инвентарные объекты, относящиеся к основным фондам, непроизведенным и нематериальным активам. Заполняется она на основе первички, отражающей поступление соответствующих объектов.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы
Инвестиции

Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

Читать еще