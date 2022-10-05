Какие изменения надо учесть участникам госзакупок с 1 октября

В рамках 223-ФЗ
В рамках 223-ФЗ до 1 октября 2022 положение о закупках нужно было привести в соответствие с новыми требованиями в отношении:
- независимых гарантий по закупкам для малого и среднего бизнеса в электронной форме;
- срока расчетов по договорам;
- порядка урегулирования конфликта интересов.
С 1 октября 2022 правительство получило право установить особенности включения заказчиками в план закупки продукции, закупки которой не размещаются в открытой части ЕИС.
В рамках 44-ФЗ
1. В реестр контрактов теперь нужно включать данные:
- о реквизитах счета поставщика, который есть в контракте;
- о месте поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- о размере казначейского обеспечения контракта;
- о праве на отказ от контракта;
- об условии об удержании начисленной и неуплаченной неустойки из стоимости по контракту (при наличии);
- о размере налога, если сумма платежей по контракту подлежит уменьшению на сумму налога;
- о документе, подтверждающего уплату неустойки;
- об адресе сайта суда, на котором размещено решение о расторжении контракта.
2. Операторы площадок обязаны направлять заказчику сведения об участнике закупки в части данных о ликвидации и банкротстве;
3. Истек срок направления в Минфин документов об участии в проверке на соответствие требованиями к операторам специализированных площадок.