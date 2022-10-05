Госзакупки

Какие изменения надо учесть участникам госзакупок с 1 октября

Расскажем об основных изменениях в 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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Какие изменения надо учесть участникам госзакупок с 1 октября
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

В рамках 223-ФЗ

В рамках 223-ФЗ до 1 октября 2022 положение о закупках нужно было привести в соответствие с новыми требованиями в отношении:

  • независимых гарантий по закупкам для малого и среднего бизнеса в электронной форме;
  • срока расчетов по договорам;
  • порядка урегулирования конфликта интересов.

С 1 октября 2022 правительство получило право установить особенности включения заказчиками в план закупки продукции, закупки которой не размещаются в открытой части ЕИС.

В рамках 44-ФЗ

1. В реестр контрактов теперь нужно включать данные:

  • о реквизитах счета поставщика, который есть в контракте;
  • о месте поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
  • о размере казначейского обеспечения контракта;
  • о праве на отказ от контракта;
  • об условии об удержании начисленной и неуплаченной неустойки из стоимости по контракту (при наличии);
  • о размере налога, если сумма платежей по контракту подлежит уменьшению на сумму налога;
  • о документе, подтверждающего уплату неустойки;
  • об адресе сайта суда, на котором размещено решение о расторжении контракта.

2. Операторы площадок обязаны направлять заказчику сведения об участнике закупки в части данных о ликвидации и банкротстве;

3. Истек срок направления в Минфин документов об участии в проверке на соответствие требованиями к операторам специализированных площадок.

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