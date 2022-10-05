Три истории о техничках. Когда налоговики оказались неправы

История первая. Поставки импортных товаров

Что подозревали налоговики

Компания покупала и продавала товары, которые поступал по импорту. Налоговики решили, что поставщики компании — технички. Они по цепочке накручивали стоимость товаров.

На самом деле, товары сразу же поступали на склад компании. А она незаконно увеличивала налоговые вычеты по НДС. И нарушила подпункт 1 пункта 2 статьи 54.1 НК. При этом реальность поставок спорного товара инспекция не отрицала.

Что обнаружил суд

Первый поставщик у компании совершенно самостоятелен. Он не подходит под критерии технической компании по нормам ФНС. В состав его контрагентов входят известные компании. Источник для вычета НДС им сформирован. Однако налоговики почему-то отказали компании в вычетах от первого поставщика в полной сумме.

Цена товара, который первый поставщик продавал компании, не завышена. Она соответствует рыночному уровню.

Налоговая реконструкция, которую провели инспекторы — сомнительна. Они взяли разницу между таможенной стоимостью спорных товаров и стоимостью данных товаров, поступивших на склад общества по документам ЗАО «ТД «Глобал Маркет».

Однако товар обществу поступал разными путями от разных контрагентов. Это был не только импорт. Для налоговой реконструкции надо было использовать метод, который основан на ресурсе «АСК НДС-2». Он позволяет установить разрывы в цепочках поставок товаров.

В деле выявлены некоторые разрывы по цепочке на втором — третьем уровне. Однако суммы входного НДС, которые предъявила к вычету компания, не коррелируют с суммами в этих разрывах. Есть разрывы в части складских услуг, но они незначительны.

Налоговики не установили «бенефициара схемы». Не доказали круговое движение средств. Не подтвердили обналичку. Их обвинения надуманы (постановление АС Московского округа от 11.08.2022 № А41-12402/2020).

История вторая. Налоговая льгота по НДС

Что подозревали налоговики

Инспекторы проверили компанию, которая управляла жилым фондом. Непосредственные работы по содержанию этого фонда выполняли взаимозависимые компании. Они применяли УСН.

Две взаимозависимые организации выполняли для компании работы и услуги. Выставляли счета без НДС. Компания стоимость работ и услуг выставляла жителям домов в составе коммунальных платежей также без НДС (подп. 30 п. 3 ст. 149 НК).

Налоговики решили, что все работы по содержанию выполняла сама управляющая компания. Она должна была начислить на эти услуги НДС.

Реализация работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД освобождена от НДС (подп. 30 п. 3 ст. 149 НК). Освобождены управляющие компании, если приобретают такие услуги и работы у непосредственных исполнителей.

Управляющая компания искусственно создала две подконтрольные компании, чтобы незаконно сэкономить на НДС.

Что обнаружил суд

Обе взаимозависимые компании были созданы задолго до того, как ввели в действие подпункт 30 пункта 3 статьи 149 НК. Эта схема работы применялась давно.

Налоговой выгоды у компании нет никакой. Если она должна будет выставить жильцам счета с НДС, то фактически заплатят этот налог сами же жильцы.

Спорные организации реально вели деятельность. Они выполняли работы и услуги не только для компании, но и для других контрагентов.

Взаимозависимость сторон здесь не играет роли. Никакой экономической выгоды сторонам она не приносит (п. 3.3 определения КС от 04.12.2003 № 441-О и постановление ВАС от 04.03.2008 № 13797/07).

Цены, которые предлагают спорные взаимозависимые организации, соответствуют рыночным. Компания не делала наценку на стоимость работ и услуг, которую перевыставляла жильцам. Поэтому начислять НДС ей не нужно (письмо ФНС от 20.05.2020 № СД-3-3/3832@, определение ВС от 14.02.2020 № 303-ЭС19-27925).

Раздел между управлением жилым фондом и его обслуживанием предусмотрен местным законодательством. Поэтому, создав две самостоятельные организации для обслуживания жилого фонда, компания ничего не нарушила. НДС платить ей не надо (постановление АС Поволжского округа от 16.09.2022 № А72-16324/2020).

История третья. Поставка ГСМ

Что подозревали налоговики

Инспекторы решили, что компания не покупала ГСМ. Документы оформлены фиктивно. Разрешения на перевозку опасных грузов от ГИБДД нет. Поставщик продукции не подтвердил продажу ГСМ компании. Да и ГСМ в таких количествах были ей не нужны.

Что обнаружил суд

Компания покупала ГСМ у ООО «Партнер». К моменту проверки общество было ликвидировано, но его руководитель подтвердил, что все спорные сделки имели место.

Расчеты за товар произведены в безналичной форме. Первичка это подтверждает.

Путевые листы и накладные подтверждают, что товар поставлен на территорию компании. Паспорта продукции и протоколы испытаний ГСМ на месте.

Основной поставщик, который отгружал ГСМ, сообщил, что сам ГСМ не продает. Это делают его агенты.

У компании есть допуск на перевозку опасных грузов. Налоговики ошиблись. Водитель подтвердил перевозку дизтоплива.

У компании большой автопарк и асфальтовый завод. Отчеты о движении ГСМ, акты списания топлива, путевые листы — в наличии.

Доказательств транзита и обналички средств налоговики не предъявили (постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.09.2022 № А81-3733/2021).

Выводы

Инспекторы слишком привыкли к легким победам в спорах по поводу техничек. И иногда халтурят. Арбитры не принимают на веру утверждения налоговиков, и требуют от них доказательств. Поэтому если вы уверены в своем контрагенте, проверяли его перед заключением сделки, обращайтесь в суд.