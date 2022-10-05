Какие операции в банке можно совершать по доверенности

Какая доверенность нужна для взаимодействия с банком

Банки принимают два типа доверенности — нотариальную и банковскую. Согласно Гражданскому кодексу доверенность может быть выдана на любой срок. Если в документе не указан срок окончания его действия, тогда он потеряет свою силу через год после подписания.

Что такое банковская доверенность

Банковская доверенность оформляется в финансовом учреждении, где у клиента открыты счета. Как правило, оформить документ можно бесплатно в день обращения.

С банковской доверенностью третье лицо сможет:

вносить деньги на счета;

распоряжаться деньгами, закрывать счета;

оформлять и получать банковские карты;

получать выписки и справки по счетам доверителя.

Можно оформить и разовую доверенность. В этом случае представитель сможет совершить только одно конкретное действие с банковским счетом доверителя, например, один раз снять деньги. Важно уточнить, что для взаимодействия с разными банками оформляются отдельные доверенности — для каждого банка своя. Если у клиента несколько счетов в одном финансовом учреждении, достаточно одной доверенности.

Чтобы оформить банковскую доверенность, нужно обратиться в любое отделение банка. Вместе с сотрудником вы определите перечень возможных действий доверенного лица и срок действия документа.

Присутствие представителя, на которого оформляется доверенность, при этом необязательно.

Как работает нотариальная доверенность

Эту доверенность придется оформлять у нотариуса. Для этого понадобится ваш паспорт, паспортные данные представителя и реквизиты счетов, к которым предоставляется доступ. Стоимость услуги определяет нотариус.

В сравнении с банковской доверенностью нотариальная дает больше возможностей. Третье лицо по этому документу сможет:

получить наличные со счета дебетовой карты без ее использования;

вносить средства на счет;

получать любую информацию по счету;

распоряжаться деньгами;

получить новую или перевыпущенную дебетовую карту;

пополнять карты без их использования;

подписывать заявления, в том числе на перевыпуск карт или смену контактной информации.

При оформлении доверенности нужно будет указать перечень операций, которые может совершить представитель. Как и в случае с банковской доверенностью, для разных банков придется оформлять отдельные нотариальные доверенности.

Представителю придется всегда показывать свой паспорт и оригинал доверенности сотруднику банка. Перед любой операцией финансовое учреждение должно проверить подлинность и действительность документа.

Это можно сделать с помощью сервиса Федеральной нотариальной палаты, где нужно ввести реестровый номер доверенности, дату подписания и фамилию, имя и отчество удостоверившего ее нотариуса. Если доверенность подлинная, система выдаст вам информацию о ней, если нет, сообщит, что документ не найден. В последнем случае банк откажет представителю клиента в проведении банковских операций.

Может ли представитель распоряжаться драгметаллами, которые хранятся в банке?

Да, но только по нотариальной доверенности. Банковскую доверенность в этом случае оформить нельзя. Представитель сможет распоряжаться драгметаллами и совершать операции с обезличенным металлическим счетом.

Если человек находится за границей, то легализовать доверенность можно в российском консульстве и потом уже направить ее в банк или своему представителю.