Какие операции в банке можно совершать по доверенности

Какая доверенность нужна для взаимодействия с банком
Банки принимают два типа доверенности — нотариальную и банковскую. Согласно Гражданскому кодексу доверенность может быть выдана на любой срок. Если в документе не указан срок окончания его действия, тогда он потеряет свою силу через год после подписания.
Что такое банковская доверенность
Банковская доверенность оформляется в финансовом учреждении, где у клиента открыты счета. Как правило, оформить документ можно бесплатно в день обращения.
С банковской доверенностью третье лицо сможет:
- вносить деньги на счета;
- распоряжаться деньгами, закрывать счета;
- оформлять и получать банковские карты;
- получать выписки и справки по счетам доверителя.
Можно оформить и разовую доверенность. В этом случае представитель сможет совершить только одно конкретное действие с банковским счетом доверителя, например, один раз снять деньги. Важно уточнить, что для взаимодействия с разными банками оформляются отдельные доверенности — для каждого банка своя. Если у клиента несколько счетов в одном финансовом учреждении, достаточно одной доверенности.
Чтобы оформить банковскую доверенность, нужно обратиться в любое отделение банка. Вместе с сотрудником вы определите перечень возможных действий доверенного лица и срок действия документа.
Присутствие представителя, на которого оформляется доверенность, при этом необязательно.
Как работает нотариальная доверенность
Эту доверенность придется оформлять у нотариуса. Для этого понадобится ваш паспорт, паспортные данные представителя и реквизиты счетов, к которым предоставляется доступ. Стоимость услуги определяет нотариус.
В сравнении с банковской доверенностью нотариальная дает больше возможностей. Третье лицо по этому документу сможет:
- получить наличные со счета дебетовой карты без ее использования;
- вносить средства на счет;
- получать любую информацию по счету;
- распоряжаться деньгами;
- получить новую или перевыпущенную дебетовую карту;
- пополнять карты без их использования;
- подписывать заявления, в том числе на перевыпуск карт или смену контактной информации.
При оформлении доверенности нужно будет указать перечень операций, которые может совершить представитель. Как и в случае с банковской доверенностью, для разных банков придется оформлять отдельные нотариальные доверенности.
Представителю придется всегда показывать свой паспорт и оригинал доверенности сотруднику банка. Перед любой операцией финансовое учреждение должно проверить подлинность и действительность документа.
Это можно сделать с помощью сервиса Федеральной нотариальной палаты, где нужно ввести реестровый номер доверенности, дату подписания и фамилию, имя и отчество удостоверившего ее нотариуса. Если доверенность подлинная, система выдаст вам информацию о ней, если нет, сообщит, что документ не найден. В последнем случае банк откажет представителю клиента в проведении банковских операций.
Может ли представитель распоряжаться драгметаллами, которые хранятся в банке?
Да, но только по нотариальной доверенности. Банковскую доверенность в этом случае оформить нельзя. Представитель сможет распоряжаться драгметаллами и совершать операции с обезличенным металлическим счетом.
Если человек находится за границей, то легализовать доверенность можно в российском консульстве и потом уже направить ее в банк или своему представителю.