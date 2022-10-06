Как не надо выводить средства должников на третье лицо

Как работала схема

Компания занималась консультированием и применяла УСН. Она получала права требования от клиентов. По требованиям получала деньги с должников. Но эти средства не передавала обратно, а придерживала. Или перечисляла физлицам за якобы оказанные ими услуги.

Как раскрыли схему

Налоговики заподозрили неладное, когда сопоставили выручку компании и обороты по ее расчетным счетам: 20 млн руб. и 192 млн руб.

При этом у организации постоянно менялись основания для получения этих средств.

Так, сначала это были соглашения об уступке прав требования.

Потом – уже частично задним числом – были заключены агентские договоры. За 1 процент от оборота компания обязалась получить деньги с должников своих клиентов.

Затем эти же договоры снова номинировали. Компания обязалась вернуть суммы займов по ставке в 5 процентов годовых.

Налоговики, недолго думая, включили все спорные суммы в выручку компании. При этом она еще слетела с УСН, и затем отправилась в суд.

Что решили судьи

Арбитры выяснили, что у всех спорных клиентов компании всего два руководителя и учредителя. В отношении двух организаций-клиентов внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.

Средства, которые были получены с должников, организация в адрес клиентов так и не перечислила. Зато отправила 160 млн руб. в адрес двух физлиц как плату за якобы оказанные консультационные услуги.

Судьи пришли к выводу, что все сделки изначально не предполагали, что средства должников будут перечислены кредиторам. Это подпадает под нормы статьи 54.1 НК. Поэтому спорные средства – это доход компании.

Так как эта сумма превысила лимит, при котором можно применять УСН, организация автоматически перешла на общую систему налогообложения. И инспекция вправе доначислить ей НДС.

Компания пыталась доказать, что налоговики, рассчитывая налог на прибыль, не учли затраты компании. Но не смогли предъявить первичку (постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.09.2022 № А53-36846/2021).

Наш комментарий

Компания допустила сразу два грубых просчета, которые налоговики не могли не заметить.

Во-первых, компания получила средства от должников, но не вернула их кредиторам. Разумеется, инспекторы обязательно проверят – почему?

Во-вторых, огромные суммы выводились на оплату консультационных услуг. Такие операции проверяются инспекторами особенно тщательно. Доказать обоснованность консультационных услуг и без того сложно. А обосновать сумму, сопоставимую с оборотами по счетам компании, просто нереально.

Схема. Вывод средств компании через консультационные услуги