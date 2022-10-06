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Карьера бухгалтера

Сколько хотят получать бухгалтеры в Москве: обзор от экспертов WorkHere

Бухгалтеры — одни из самых востребованных и необходимых специалистов в любом бизнесе. Какие зарплатные ожидания сейчас у соискателей в этой профессиональной сфере?

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Сколько хотят получать бухгалтеры в Москве: обзор от экспертов WorkHere
Иллюстрация: Artsy Crafty/StockSnap

Специалисты сайта по поиску и подбору персонала workhere.ru провели обзор по базе резюме и выяснили, сколько хотят получать бухгалтеры на примере столицы.

Что учитывали в исследовании

В выборке учитывались кандидаты, претендующие на такие должности, как:

  • бухгалтер;
  • бухгалтер на первичную документацию;
  • главный бухгалтер;
  • помощник бухгалтера;
  • бухгалтер по заработной плате.

Речь про рассматривающих удаленный формат работы или работу в офисе. Период выборки — январь-сентябрь 2022.

Наряду с основной специальностью бухгалтеры указывали также и смежные профессии. Наиболее популярные из них — экономист, финансовый менеджер.

Что узнали из исследования

По итогам обзора базы резюме выяснилось, что общий средний уровень заработной платы для столичных бухгалтеров составил 59 598 руб.

Максимальный размер желаемого заработка — 300 000 руб., а минимальный — 10 000 руб. Его указывали начинающие специалисты, с минимальным опытом, рассматривающие частичную занятость, удаленный формат работы. Модальное значение (встречается чаще всего) составило 50 000 руб.

Традиционно в данной сфере деятельности преобладают женщины. Соотношение по полу 92% и 8%.

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При этом требования к уровню заработка у мужчин немногим больше, среднее значение составило — 62 800 руб, у женщин — 59 350 руб.

В течение 2022 года зарплатные ожидания изменялись следующим образом:

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Максимальный средний уровень оплаты труда, который указывали соискатели в резюме отмечается в апреле и составляет 69 803 руб. В связи со снижением деловой активности в мае и уменьшением количества вакансий, соискатели были готовы получать меньше, средний уровень заработной платы снизился до 44 718 руб.

Бухгалтеры, которые ищут работу в офисе в среднем хотят зарабатывать на 35% больше чем сотрудники, рассматривающие удаленный формат работы (средние значения составили 71 547 руб. и 53 059 руб. соответственно).

Что учитывать работодателям

Некоторые соображения по итогам исследования. Первое, и довольно очевидное: учитывайте рыночный уровень оценки труда бухгалтеров и маневрируйте при поиске сотрудника с учетом его личных пожеланий.

Второй момент касается варианта присутствия в офисе. В нашей выборке преобладает количество соискателей, которые указали удаленный формат работы — 52%, работу в офисе выбирали всего 14%, и 27% рассматривали оба варианта.

То есть при найме сотрудников на позицию бухгалтера необходимо учитывать, что соискатели готовы уступить в размере оплаты труда ради работы без привязки к офису, в более комфортных условиях или с целью релокации. При этом количество удаленных соискателей резко увеличилось в мае, возможно, именно в этот период многие принимали решение работать удаленно также и в связи с переездом.

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