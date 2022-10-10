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Какое имущество ИП лучше не покупать

Когда гражданин выбирает себе статус ИП, ему предварительно следует знать, что с этого момента его обычные покупки не отделены от предпринимательских. А это влечет за собой реальные экономические потери, если приобретенное имущество будет продано. Подробности – в статье.

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Какое имущество ИП лучше не покупать

Можно ли отделить личное имущество ИП от предпринимательского

КС решил, что имущество физлица юридически не разграничено на «используемое в предпринимательской деятельности» и «в личных целях» (постановление от 17.12.1996 № 20-П). ИП может использовать свои активы так, как посчитает нужным.

Физлицо — после регистрации — одновременно и становится предпринимателем, и остается физлицом. При этом статус ИП распространяется на всю деятельность гражданина в целом, а не только по определенным видам экономической деятельности. Поэтому все виды экономической деятельности, которыми занят ИП после госрегистрации, надо рассматривать в качестве предпринимательской.

Чтобы точно определить, в каком качестве было использовано спорное имущество, надо установить:

  • цель приобретения;
  • характер использования;
  • функциональное назначение;
  • систематическое использование.

Как это работает на практике

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Индивидуальный предприниматель

Какое имущество ИП лучше не покупать

Когда гражданин выбирает себе статус ИП, ему предварительно следует знать, что с этого момента его обычные покупки не отделены от предпринимательских. А это влечет за собой реальные экономические потери, если приобретенное имущество будет продано. Подробности – в статье.

Какое имущество ИП лучше не покупать

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