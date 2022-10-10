Какое имущество ИП лучше не покупать

Можно ли отделить личное имущество ИП от предпринимательского
КС решил, что имущество физлица юридически не разграничено на «используемое в предпринимательской деятельности» и «в личных целях» (постановление от 17.12.1996 № 20-П). ИП может использовать свои активы так, как посчитает нужным.
Физлицо — после регистрации — одновременно и становится предпринимателем, и остается физлицом. При этом статус ИП распространяется на всю деятельность гражданина в целом, а не только по определенным видам экономической деятельности. Поэтому все виды экономической деятельности, которыми занят ИП после госрегистрации, надо рассматривать в качестве предпринимательской.
Чтобы точно определить, в каком качестве было использовано спорное имущество, надо установить:
- цель приобретения;
- характер использования;
- функциональное назначение;
- систематическое использование.
Как это работает на практике
Выводы
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