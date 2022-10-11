Мораторий на государственный и муниципальный контроль: благо или зло

Подробнее об этом рассказал старший юрист КА «Регионсервис» Дмитрий Волосов.

Одна из значимых антикризисных мер, которая была использована еще в период пандемии COVID-19 и возобновлена с весны 2022 года, — мораторий на проверки бизнеса, а именно запрет (за некоторыми исключениями) на проведение контрольных и надзорных мероприятий государственными и муниципальными уполномоченными органами. Сейчас есть возможность проанализировать эффективность механизма применения этой антисанкционной меры.

С одной стороны, мораторий, безусловно, способствует решению проблемы регуляторных барьеров для бизнеса. С другой стороны, во-первых, существенно сократилось количество проверок, а ряд проверок (например, муниципальный земельный контроль) запрещены в принципе. Во-вторых, упрощена процедура обжалования проверок (помимо возможности обжалования через «Госуслуги» физическими лицами и ИП, компании получили право заверять такие жалобы в электронном виде простой, а не усиленной квалифицированной электронной подписью). Это позволяет предпринимателям эффективнее защищаться и использовать механизмы помощи от государства в условиях санкций.

По информации, опубликованной в докладе заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева, в 2022 году специалисты отказались от 59 570 выездных проверок.

Как мораторий нарушает права

С другой стороны, мораторий нарушил права значительного числа потребителей, обычных граждан, производителей товаров и услуг и т. д.

Так, мораторий ограничил возбуждение дела об административном правонарушении без контрольного (надзорного) мероприятия со взаимодействием при выявлении нарушений обязательных требований. Это положение следует из п. 9 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336.

Противоречиво и то, что закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» не наделяет правительство правом устанавливать особенности применения КоАП. Но представляется, что именно п. 9 постановления № 336 позволяет приостановить действие КоАП в отношении сотрудников контрольно-надзорных органов, чья деятельность регулируется Федеральными законами № 248-ФЗ и № 294-ФЗ.

Ограничения, предусмотренные п. 9 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336, распространяются только на решение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении посредством составления протокола об административном правонарушении, протокола о применении мер обеспечения производства, вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования и иные действия, предусмотренные ч. 4 ст. 28.1 КоАП.

Судебная практика

Знаковым примером может послужить судебное дело № А23-3579/2022, где в адрес Управления Роспотребнадзора по Калужской области поступило заявление нескольких граждан о привлечении Почты России к административной ответственности за нарушение сроков доставки почтовой корреспонденции и недостоверные сведения о сроках доставки на сайте отслеживания. В иске было отказано, поскольку из-за моратория мероприятия по установлению состава административного нарушения были приостановлены, в связи с чем доказательственная база отсутствовала.

Верховный суд отказал этим гражданам в требовании об оспаривании постановления Правительства от 10.03.2022 № 336 (решение административной коллегии № АКПИ22-494).

Из дела № А23-3579/2022 можно сделать следующие выводы: если мероприятия по проверкам не внесены в перечень исключений для защиты жизни, здоровья граждан и подобных наиболее значимых ценностей, запрет на проверки может фактически создать практику отказов в административной и судебной защите, ведь обратиться в компетентный государственный орган будет нельзя, а суды будут отказывать. А это может породить новые злоупотребления недобросовестных субъектов гражданского оборота.

Исключением с целью защиты нарушенных прав является обращение в органы прокуратуры. Мораторий не распространяется на сферу прокурорского надзора.