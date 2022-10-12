Как заменить ранее выставленную счет-фактуру

Вопрос

Подрядчик выполнил работы в феврале 2022 года, были предоставлены акт выполненных работ и счет-фактура. В июле 2022 года подрядчик письменно уведомляет, что была допущена ошибка в их внутренних службах и доход по акту отнесен на другой отдел. В связи с этим он сторнирует счет-фактуру и формирует новый с другим номером.

Объясняет эти действия тем, что внести изменения в прежний счет-фактуру не могут по техническим причинам. Сумма, дата и прочие реквизиты в счете-фактуре не изменяются. Позиция заказчика: аннулировать (сторнировать) счет-фактуру нельзя.

Правомерно ли подрядчик заменил счет-фактуру путем аннулирования первоначально выставленной и выставления счета-фактуры с новым номером?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Ольга Коренева, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ

Исправление ошибки в счете-фактуре осуществляется посредством составления исправительного счета-фактуры. Ошибка в нумерации счета-фактуры не является основанием для составления исправительного счета-фактуры.

Обоснование вывода

Счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК. Если счета-фактуры не соответствуют перечисленным требованиям, то по таким счетам-фактурам налоговые органы могут отказать покупателю в вычете (п. 2 ст. 169 НК, письмо Минфина России от 27.03.2017 № 03-07-11/17396).

Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму НДС, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16-18 п. 5 ст. 169 НК, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС (абзац 2 п. 2 ст. 169 НК).

Если в первоначальном счете-фактуре есть ошибки, препятствующие покупателю принять НДС к вычету, продавец составляет исправительный счет-фактуру (исправительный корректировочный счет-фактуру).

Налоговое законодательство не предусматривает возможности аннулирования счета-фактуры с целью внесения в него исправлений. Аннулированию подлежат записи в книге продаж (п. 11 Правил ведения книги продаж).

В письме ФНС от 11.10.2019 № ЕД-4-15/20928@ сообщалось, что понятия и порядки аннулирования содержащих ошибки документов, как со статусом первичных учетных документов, так и со статусом счетов-фактур, законодательством Российской Федерации не определены. При этом действующим гражданским законодательством не исключены возможности заключения сторонами договоренности о признании отсутствия гражданско-правовых последствий ошибочно сформированного документа. Способ такого признания может быть установлен соглашением сторон.

Однако в рассматриваемом случае не идет речи об ошибочном формировании документа, гражданско-правовые отношения не признаны контрагентами отсутствующими, ошибка в нумерации счетов-фактур не влияет на право покупателя вычета НДС, поскольку такая ошибка не мешает идентифицировать продавца и покупателя, наименование и стоимость товаров, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК, письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411, постановление АС Поволжского округа от 02.11.2016 № Ф06-13869/2016 по делу № А12-936/2016).

Новые экземпляры счетов-фактур (в том числе корректировочных) не составляются в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименования товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму НДС, предъявленную покупателю, а также неуказания (неверного указания) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16-18 п. 5 ст. 169 НК.

Таким образом, ошибка в нумерации счета-фактуры, вызванная отнесением дохода по акту на другой отдел, не является основанием для составления исправительного счета-фактуры. Тем более не следует аннулировать такой счет-фактуру.

Если исправленный счет-фактура составлен продавцом при обнаружении ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать показатели, поименованные в абзаце втором п. 2 ст. 169 НК, то продавцом такой счет-фактура в книге продаж не регистрируется.

Соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по НДС продавцом не включаются. Поэтому у покупателя оснований для применения вычетов по таком счету-фактуре не имеется (смотрите письмо Минфина от 06.05.2019 № 03-07-11/32905).

Но если подрядчиком все же будет принято решение исправить счет-фактуру, то сделать это следует в порядке, определенном п. 7 Правил заполнения счета-фактуры.