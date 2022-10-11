Как забронировать сотрудников ОПК от мобилизации

Чем бронь отличается от отсрочки

Говоря простым языком, отсрочка от мобилизации — это временное разрешение не являться на военную службу по тем или иным уважительным причинам. При их изменении изменяется и право на отсрочку.

Бронирование — это освобождение от мобилизации работников, которые необходимы для поддержания бесперебойной работы предприятия или организации.

Ключевые отличия — основание для освобождения от призыва и его цель. Отсрочку дают для решения личных обстоятельств конкретного человека. Бронирование же направлено на поддержание работы предприятий, поэтому дается оно не конкретным людям, а на конкретные должности.

То есть если забронированный сотрудник сменил должность, то и его бронь перейдет к его преемнику на старой должности.

И наконец, забронированные сотрудники получают специальное удостоверение об этом.

Какие законы смотреть

Понятие брони от частичной мобилизации в законе нет, есть только «бронирование граждан на период мобилизации и на военное время».

Этому понятию посвящены несколько статей закона № 31-ФЗ «О мобилизации» (статьи 22, 23, 24). Правда, в этом законе нет четких указаний на сотрудников именно ОПК. Там говорится лишь о том, что «бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций».

Решать, кого и как бронировать, нужно по другому законодательству — по другим законам, указам, постановлениям.

Разберемся, как руководствоваться этими документами на практике.

С чего начать

Бронированием своих сотрудников каждое предприятие занимается самостоятельно.

Прежде всего, следует выяснить, имеет компания право на бронирование.

Для этого нужно выяснить, есть ли предприятие в реестре организаций ОПК, который ведет Минпромторг России. В реестре должны быть также организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

Чтобы узнать больше о том, как работает этот реестр, можно скачать специальный приказ.

Если вас в этом реестре нет, то для включения в него нужно подать заявление и документы.

«Комплект документов должен включать представление (согласование) федерального органа исполнительной власти, к сфере которого относится деятельность такой организации, либо Госкорпорации „Роскосмос“ или „Росатом“, в случае если деятельность такой организации относится к сфере указанных корпораций», — пишет на своих официальных каналах Минпромторг.

При появлении сложностей в этом вопросе лучше просто позвонить на горячую линию министерства — 8 800 500 71 29.

Как действовать дальше

Итак, вы убедились в том, что можете бронировать сотрудников. Какие именно категории можно будет забронировать от частичной мобилизации, определяется в Постановлении от 30 сентября 2022 года № 1725.

К ним относятся руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа (на период работы в организациях ОПК).

Чтобы узнать точные данные по своей организации, надо обратиться в территориальный военкомат или комиссию по бронированию. Там же можно будет получить и выписки из перечней должностей и профессий, по которым бронируют сотрудников.

Далее вам нужно в своей организации:

назначить ответственного за бронирование — причем оформить это назначение специальным приказом;

включить в план по воинскому учету мероприятия по бронированию;

составить перечень сотрудников, на которых оформляется бронь (и согласовать его с военкоматом);

и отправить всё в военкомат.

Перечисленных сотрудников переводят на специальный воинский учет. Отметку о брони проставляют в карточке военнообязанного по форме № 10.

Что получат сотрудники

Сотрудникам, которые получили на свою должность бронь, выдают специальные удостоверения. Это бланки строгой отчетности, которые изготавливают по заказу Минобороны.

Удостоверения дают сотрудникам право на освобождение от призыва по мобилизации только на период работы в организации, которая получила бронь.

За чем надо проследить

После оформления бронирования вести воинский учет нужно будет постоянно, а также сдавать отчетность в военкомат. И конечно, следить за соответствием наличия у сотрудника брони и занимаемой им должности.

Какие еще есть вопросы

Эта статья уже была готова, когда к нам постучался один из читателей и спросил: а если я стал сотрудником предприятия ОПК 22 сентября, можно ли на меня оформить бронь?

Отвечаем: постановление кабмина о бронировании распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. То есть главное условие для вас — чтобы ваша должность подходила под критерии бронирования.