Почему из бухгалтера получится крутой маркетолог и как «Клерк» поможет вам им стать

Лирическое отступление

Прямо сейчас команда «Клерка» становится еще больше: мы ищем маркетологов, потому что полезных фишечек становится больше, «Клерк» растет и расширяется. И вот что мы поняли за время поиска:

1) маркетологов много;

2) маркетологом можно быть где угодно, работать и в офисе, и на удаленке хоть на другом конце Земли.

А еще ходят слухи, что маркетолог имеет дело с цифрами чаще, чем бухгалтер. Это мы пока не проверяли. Но давайте разбираться.

Сколько платят?

Если коротко, то платят хорошо. Даже очень хорошо.

Это, конечно, московские «цены», но правило № 2 из списка выше (про удаленку) говорит, что получать такие деньги можно и сидя у бабушки в деревне (главное — интернет).

Плюс к окладу практически всегда идет процент с продаж.

Короче говоря, если сравнивать с заработками бухгалтера, перейдя в маркетологи, вряд ли вы потеряете. Вполне возможно, что по мере роста карьеры только выиграете.

Окей, платят норм, но причем тут бухгалтерия?

Давайте на примерах.

Один из ключевых навыков маркетолога — анализировать динамику продаж и управлять прогнозом продаж. Как понять, что вы с этим освоитесь?

Бухгалтер не имеет дело с продажами напрямую, но при этом часто отлично знает процесс. Ведь кто как не бухгалтер офомляет для продаж документы, следит за поступлением денег и видит, в каком месяце этих поступлений было больше, а в каком — меньше?

Далее —

Просто уберите слово «рекламный» и уже вырисовывается что-то очень близкое к бухгалтерии.

Еще понадобится:

сравнивать несколько вариантов решений и выбирать лучший вариант;

устанавливать приоритеты для проектов;

всегда искать причинно-следственную связь в поведении клиентов.

Трудности после работы в бухгалтерии могут быть только с последним пунктом. Но и этому можно научиться.

Как?

Не ходите на ютуб за видеоуроками сомнительной актуальности, не собирайте знания по кусочкам из разных книг, не волнуйтесь о качестве своего образования.

Центр обучения «Клерка» собрал лучшие и самые актуальные инструменты маркетинга и топовых экспертов, чтобы помочь вам по-настоящему освоить профессию.

Оставляйте контакты и мы расскажем вам все, что вы хотите знать о нашем курсе профпереподготовки:

Что я получу?

анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;

разрабатывать маркетинговую стратегию;

строить продуктовые гипотезы;

планировать продвижение в интернет-каналах.

По итогу получите диплом о профпереподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Программа обучения соответствует профстандарту «Специалист по интернет-маркетингу».

Когда стартуем?

Уже 1 ноября — старт первого потока на 2 месяца обучения.

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