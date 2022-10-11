Почему из бухгалтера получится крутой маркетолог и как «Клерк» поможет вам им стать

Лирическое отступлениеПрямо сейчас команда «Клерка» становится еще больше: мы ищем маркетологов, потому что полезных фишечек становится больше, «Клерк» растет и расширяется. И вот что мы поняли за время поиска:
1) маркетологов много;
2) маркетологом можно быть где угодно, работать и в офисе, и на удаленке хоть на другом конце Земли.
А еще ходят слухи, что маркетолог имеет дело с цифрами чаще, чем бухгалтер. Это мы пока не проверяли. Но давайте разбираться.
Сколько платят?Если коротко, то платят хорошо. Даже очень хорошо.
Это, конечно, московские «цены», но правило № 2 из списка выше (про удаленку) говорит, что получать такие деньги можно и сидя у бабушки в деревне (главное — интернет).
Плюс к окладу практически всегда идет процент с продаж.
Короче говоря, если сравнивать с заработками бухгалтера, перейдя в маркетологи, вряд ли вы потеряете. Вполне возможно, что по мере роста карьеры только выиграете.
Окей, платят норм, но причем тут бухгалтерия?Давайте на примерах.
Один из ключевых навыков маркетолога — анализировать динамику продаж и управлять прогнозом продаж. Как понять, что вы с этим освоитесь?
Бухгалтер не имеет дело с продажами напрямую, но при этом часто отлично знает процесс. Ведь кто как не бухгалтер офомляет для продаж документы, следит за поступлением денег и видит, в каком месяце этих поступлений было больше, а в каком — меньше?Далее — управлять рекламным бюджетом и рассчитывать эффективность вложений.
Просто уберите слово «рекламный» и уже вырисовывается что-то очень близкое к бухгалтерии.Еще понадобится:
- сравнивать несколько вариантов решений и выбирать лучший вариант;
- устанавливать приоритеты для проектов;
- всегда искать причинно-следственную связь в поведении клиентов.
Как?Не ходите на ютуб за видеоуроками сомнительной актуальности, не собирайте знания по кусочкам из разных книг, не волнуйтесь о качестве своего образования.
Центр обучения «Клерка» собрал лучшие и самые актуальные инструменты маркетинга и топовых экспертов, чтобы помочь вам по-настоящему освоить профессию.
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Что я получу?На курсе профессиональной переподготовки вы научитесь:
- анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
- оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;
- разрабатывать маркетинговую стратегию;
- строить продуктовые гипотезы;
- планировать продвижение в интернет-каналах.
Когда стартуем?Уже 1 ноября — старт первого потока на 2 месяца обучения.
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