Как автоматизировать налоговый учет для вступления в налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг — это режим открытости и доверия. Компания предоставляет налоговым органам доступ к своим учетным и налоговым данным, что позволяет упростить взаимодействие с налоговым органом, сократить сроки проверок.

Однако насколько комфортным он окажется для налогоплательщика, зависит в том числе и от самой компании.

Нюансы перехода на налоговый мониторинг

Нюанс первый

Для налогового мониторинга необходимо на регулярной основе предоставлять отчетность в более широком объеме. Обычно во время сдачи налоговой отчетности компании сосредотачиваются на подготовке налоговых деклараций. Налоговые регистры могут формироваться для подтверждения налогового расчета при камеральной либо выездной проверке.

При переходе на налоговый мониторинг все документы, включая регистры, нужно предоставить в течение одного месяца. То есть полный комплект расшифровывающих отчетность документов должен формироваться регулярно, в короткий срок и без вовлечения дополнительных ресурсов. Поэтому автоматизация налогового учета очень важна и позволяет участвовать в налоговом мониторинге в комфортном режиме.

Более того, с 2023 года становится обязательной интеграция информационных систем участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» (сейчас рассматривается предложение о переносе сроков на начало 2024 года, но интеграция с информационной системой ФНС будет необходима в любом случае). Это предъявляет дополнительные требования к автоматизации процессов ведения налогового учета и формирования отчетности. В случае ручного учета растут риски ошибок и нарушения сроков предоставления данных.

Нюанс второй

Автоматизация налогового учета осложняется волатильностью налогового законодательства. Так, в 2021 году было принято 24 поправки в Налоговый кодекс. Изменения в НК в прошлом году вносились каждые 12 дней, в 2020 году — каждые 13 дней.

Автоматизация налогового учета в рамках основной системы — ERP или системы бухгалтерского учета — ставит компанию в положение заложника производителя ПО. Ей приходится ждать, когда разработчик решения внесет обновления под конкретные изменения. Российские вендоры обновляют свои решения оперативнее, чем международные поставщики, но в любом случае процесс выпуска обновлений разработчиком занимает длительный период времени. Нужно учитывать также риск ухода с рынка иностранных компаний с прекращением поддержки и обновления продуктов.

Таким образом, без автоматизации при переходе на налоговый мониторинг не обойтись, но ИТ-решение должно быть гибким и независимым от вендора. Этого можно добиться, если вести налоговый учет с помощью специализированного решения не внутри, а рядом с системой бухучета.

Нюансы автоматизации налогового учета

Основная цель систем бухгалтерского учета — регистрировать факты финансово-хозяйственной деятельности, вести складской учет, рассчитывать зарплату и в итоге формировать бухгалтерскую финансовую отчетность. Она является единым «источником правды» — это полные и достоверные данные об операциях компании. Специализированное решение, работающее рядом с системой бухучета, извлекает эти данные и рассчитывает показатели налогового учета.

Методология расчета настраивается на стороне пользователя — в самой компании, в зависимости от особенностей применяемого налогообложения и изменений в законодательстве. Это важно, поясню почему.

Во-первых, налоговый учет отличается от правил бухучета, поэтому совмещать их в рамках единой системы сложно. Например, могут по-разному трактоваться отдельные операции: в бухгалтерском учете им присваивается один вид, в налоговом — другой. Или операция трактуется одинаково, но из-за отсутствия подтверждающих документов она не может быть зарегистрирована в налоговом учете. Специализированное решение может выбрать нужные операции и применить к ним любые методологические требования и алгоритмы.

Во-вторых, у компании есть определенная вариативность в рамках законодательства, как действовать в каждом случае. Можно выбрать наиболее удобный и выгодный для себя методологический подход и реализовать его в настраиваемом алгоритме.

В-третьих, можно выстроить оптимальную последовательность шагов расчета. Например, бывает, что регистры связаны определенными правилами: десятый регистр невозможно посчитать, пока нет расчета по шестому, но шестой можно считать одновременно с двенадцатым. Цепочку шагов можно выстроить индивидуально, если в решении предусмотрена такая опция.

Еще одна возможность, которую дает внешняя система налогового учета, — это настройка контролей. Можно автоматически сверять полученные данные с другими отчетами и симметричными учетными данными. Например, в прошлом году компания получила выручку 100 рублей, продав 5 единиц изделий. В этом году — те же 100 рублей, но за 10 единиц изделий. Есть вероятность, что на каком-то этапе расчета произошла ошибка. Настроенные контроли сигнализируют о подобных «странностях» в отчетах.

Таким образом, компания сама контролирует методологию налогового учета, оперативно дополняя ее в собственной программе при изменении законодательства. Ей не нужно подстраиваться под продукт конкретного вендора, который диктует свои правила и методологию.

При выборе решения для автоматизации налогового учета важно ориентироваться на гибкость решения и экспертизу команды внедрения. Идеально, если специалисты разработчика имеют одинаковые компетенции в налоговом учете и возможностях своего продукта. Организованная таким образом автоматизация налогового учета позволит компании перейти на налоговый мониторинг максимально быстро и комфортно.