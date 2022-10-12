Санкции-2022: когда могут ввести внешнее управление в иностранной компании

А в это время как официальные лица государства обещают не оставлять эти факты без ответа. Так в чем именно заключаются «ответы», сформулированы ли они законодательно, какими институтами права обеспечиваются? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Напомним, что произошло

С начала специальной военной операции ведется активное обсуждение возможных ответных мер на шквал «прекращений деятельности в Российской Федерации» иностранными компаниями. Дискуссии, несомненно, мотивированы высокой степенью заинтересованности общества, ведь деятельность многих зарубежных партнеров обеспечивала естественную, обыденную цепочку жизненных процессов граждан, начиная от приобретения товаров и услуг, заканчивая многомиллиардными контрактами между российскими и зарубежными компаниями.

12 апреля 2022 года депутатами Государственной Думы внесен законопроект о «внешней администрации по управлению организацией».

В имеющейся редакции внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организации, имеющей существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, в случае если контролирующим, прямо либо косвенно владеющим не менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций организации или долей в уставном капитале является иностранное лицо, связанное с недружественным для РФ государством (лицо имеет гражданство, зарегистрировано, преимущественно ведет деятельность и извлекает прибыль в данном государстве).

Вместе с тем, законопроект исключает из «связанных с недружественным государством» лиц, контролируемых Российской Федерацией, гражданами РФ, не связанными с недружественным государством.

Что же касается оснований для установления внешнего управления, то законодатель тщательно перестраховался, как отразив конкретные пункты, так и закрепив излишнее усмотрение межведомственной комиссии, оставив данный перечень открытым. К изложенным в тексте пунктам, в частности относят:

Организация осуществляет производство социально значимых товаров. Прекращение деятельности организации может повлечь техногенные, экологические катастрофы и(или) гибель людей. Численность сотрудников организации 25 и более процентов от численности населенного пункта, в котором осуществляется деятельность. Организация участвует в цепочке значимых производств. Прекращение деятельности организации повлечет дестабилизацию розничных цен на значимые товары (услуги). Организация осуществляет производство товаров (услуг) в условиях естественной монополии (доминировании в данном сегменте рынка).

В качестве внешней администрации назначается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» либо иная организация по решению межведомственной комиссии. Управляющий назначается из числа работников выбранной организации. Внешняя администрация может вести управление как через передачу ей под управление долей в уставном капитале, так и через передачу полномочий руководителя организации.

Реализация данной процедуры осуществляется посредством подачи заявления в Арбитражный суд города Москвы уполномоченным органом при наличии решения межведомственной комиссии.

Ключевым пунктом законопроекта является то обстоятельство, что возмещение расходов управляющей организации, выплата вознаграждения за внешнее управление осуществляется за счет управляемой организации.

Возможным решением для организаций, подпадающих под указанные выше критерии, будет продажа доли в уставном капитале лицам под них не подпадающим, т. к. даже в случае, если внешняя администрация уже была введена, она досрочно прекращает свои полномочия при несоответствии управляемого лица основным критериям.

Кроме вопросов внешнего управления, в обществе активно ведется дискуссия с введением дополнительной ответственности топ-менеджеров организаций, которые покидают Российский сегмент рынка. Соответствующий законопроект действительно поступил в Государственную думу 29 марта 2022 года.

Предложения касаются введения дополнительной части к статье 201 Уголовного кодекса "Злоупотребление полномочиями". Преступным инициаторы законопроекта предлагают понимать исполнение руководством Организации установленного недружественными странами санкционного режима, повлекшего тяжкие последствия для экономики и общества. Ответственность за совершение преступления в законопроекте заложена крайне суровая, до 10 лет лишения свободы. К счастью 20 июня 2022 года рассмотрение данного законопроекта Совет Государственной Думы перенес на неопределенный срок.

То, что ответственность за исполнение санкционного режима не введена, однако, не освобождает руководителей организаций от ответственности за иным преступления, которые они могут совершить, выполняя санкции, в частности по статье 145 УК (незаконное увольнение льготной категории граждан), статье 145.1 УК (невыпалата заработной платы).

Итог

На фоне стремительно меняющейся политической ситуации экономика и право выполняют роль «догоняющего», ввиду чего количество и качество инициатив зачастую сильно тревожит как отечественную, так и иностранную общественность. В данных обстоятельствах необходимо отслеживать именно те инициативы, которые принимаются Государственной Думой в срочном порядке как правило единогласно и в одном чтении.

Скорость принятия законопроектов не способствует сохранению их качества, ввиду отсутствия достаточного времени на их экспертизу. Нередки случаи, когда принимаемые законопроекты противоречат, выработанной годами, правоприменительной практике. Данный подход к столь важным государственным процессам приводит к существенному нарушению прав и законных интересов граждан.