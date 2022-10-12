Цитата дня. Про первые секунды

Илья Русяев, основатель юридической компании «Русяев и партнеры» рассказал:

«В первый день прекращения действия моратория 2 октября, несмотря на то, что он пришелся на воскресенье, кредиторы подали 454 заявления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Первые сообщения появились в первые же секунды прекращения действия моратория».

Главное, что теперь резко пойдет вверх — это количество банкротных дел в судах.

Кроме того, эксперт убежден:

«На данный момент, можно констатировать, что государство отказалось от продления моратория в любом виде».