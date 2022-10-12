Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо

Ой, ну преувеличиваете

Вот список основных требований к бухгалтеру в строительной компании (мы собрали его из вакансий на БухДжобе ):

опыт ведения раздельного учета НДС и формирования себестоимости;

знание и понимание форм КС-2 и КС-3;

опыт формирования бухгалтерской и налоговой отчетности (бухгалтерская отчетность, НДС, прибыль, имущество, земельный налог);

опыт одновременного ведения нескольких компаний;

опыт учета расчетов по кредитам и займам;

опыт подготовки отчетности в рамках финмониторинга банка по кредитным линиям;

участие в камеральных и выездных налоговых проверках.

Прибавьте к этому (со временем) опыт работы в строительных компаниях, и — вуаля! — 100-120 тысяч у вас в кармане.

Примерно столько платят главбухам и ведущим бухгалтерам в строительстве:

да и много где еще.

А про кризис забыли, да?

Нет, совсем не забыли. Дело в том, что строительство — одна из отраслей, которая развивается даже в кризис. Потому что это огромные суммы денег и огромное количество проектов, которые надо выполнять даже в сложные времена.

Даже в непростом 2022 году эксперты считают, что многие застройщики и владельцы строительных мощностей сделают ставку на государственный заказ. В первую очередь на промышленное строительство. На бюджетное финансирование, без учета каких-либо покупателей.

В общем, отрасль совершенно точно надежная и серьезная.

Именно поэтому «Клерк» сделал курс повышения квалификации для бухгалтеров в строительстве.

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Вернемся к нашим бухгалтерам

Учет в строительстве имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой деятельности. И многое зависит от того, кем в цепочке является компания: инвестором, застройщиком, заказчиком или подрядчиком.

Все это приводит к необходимости для бухгалтеров постоянно развиваться. Иначе — штрафы и доначисления.

Бизнесу нужны узкоспециализированные главбухи. И вот таких мы готовим с помощью нового курса повышения квалификации «Клерка».

Что в курсе

Раскладываем по полочкам несколько больших и очень важных блоков:

Участники инвестиционно-строительной деятельности Учет у подрядчика Расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств. Взносы в СРО Учет капитальных вложений (строительство объектов основных средств) Учет в долевом строительстве

Занятия в виде видео-лекций, конспектов и дополнительных материалов, в конце курса — итоговая аттестация.

Что по итогу

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Плюс — ваша уверенность в своем резюме, подготовке и способности решить любые бухгалтерские задачи в строительстве.

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