Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо

Ой, ну преувеличиваетеВот список основных требований к бухгалтеру в строительной компании (мы собрали его из вакансий на БухДжобе):
- опыт ведения раздельного учета НДС и формирования себестоимости;
- знание и понимание форм КС-2 и КС-3;
- опыт формирования бухгалтерской и налоговой отчетности (бухгалтерская отчетность, НДС, прибыль, имущество, земельный налог);
- опыт одновременного ведения нескольких компаний;
- опыт учета расчетов по кредитам и займам;
- опыт подготовки отчетности в рамках финмониторинга банка по кредитным линиям;
- участие в камеральных и выездных налоговых проверках.
Прибавьте к этому (со временем) опыт работы в строительных компаниях, и — вуаля! — 100-120 тысяч у вас в кармане.Примерно столько платят главбухам и ведущим бухгалтерам в строительстве:
- в Москве;
- в Санкт-Петербурге;
- опять же в Москве;
- в Екатеринбурге;
А про кризис забыли, да?Нет, совсем не забыли. Дело в том, что строительство — одна из отраслей, которая развивается даже в кризис. Потому что это огромные суммы денег и огромное количество проектов, которые надо выполнять даже в сложные времена.
Даже в непростом 2022 году эксперты считают, что многие застройщики и владельцы строительных мощностей сделают ставку на государственный заказ. В первую очередь на промышленное строительство. На бюджетное финансирование, без учета каких-либо покупателей.
В общем, отрасль совершенно точно надежная и серьезная.
Именно поэтому «Клерк» сделал курс повышения квалификации для бухгалтеров в строительстве.
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Вернемся к нашим бухгалтерамУчет в строительстве имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой деятельности. И многое зависит от того, кем в цепочке является компания: инвестором, застройщиком, заказчиком или подрядчиком.
Все это приводит к необходимости для бухгалтеров постоянно развиваться. Иначе — штрафы и доначисления.
Бизнесу нужны узкоспециализированные главбухи. И вот таких мы готовим с помощью нового курса повышения квалификации «Клерка».
Что в курсеРаскладываем по полочкам несколько больших и очень важных блоков:
- Участники инвестиционно-строительной деятельности
- Учет у подрядчика
- Расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств. Взносы в СРО
- Учет капитальных вложений (строительство объектов основных средств)
- Учет в долевом строительстве
Что по итогуПосле прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Плюс — ваша уверенность в своем резюме, подготовке и способности решить любые бухгалтерские задачи в строительстве.
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