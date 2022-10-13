Трудовые отношения

Как нанимать временный персонал

Заметным трендом этой осени становится рост потребности во временном персонале. С этими задачами сталкиваются как профессиональные рекрутеры, так и те, кто подбирает сотрудников в свой бизнес сам, без HR-специалистов.

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Как нанимать временный персонал
Иллюстрация: cottonbro/pexels

Делимся особенностями подбора временного персонала.

Необходимость во временных сотрудниках возникает обычно для сезонной работы или для проектов, у которых заведомо временный характер (например, для организации и проведения крупного мероприятия).

Большой всплеск найма временных исполнителей случился в пандемию коронавируса, когда требовались медицинские работники в экстренно открывающиеся медпункты и стационары, курьеры и комплектовщики заказов для обслуживания людей на самоизоляции.

Сегодня временных сотрудников ищут для замещения мест мобилизованных согласно указу президента специалистов.

Инструменты поиска временного сотрудника

Особенность поиска сотрудников на проектную работу состоит в том, что они обычно нужны срочно. А значит, нужны и особые инструменты, которые сработают быстро.

При их выборе важна как стоимость, так и эффективность. Выбрав инструмент подешевле, можно потерять и время, и деньги из-за отсутствия результата, а потом снова тратиться на другой инструмент. Но и выбрав самый дорогой инструмент в надежде на то, что он самый эффективный, тоже можно порой получить очень слабый результат — просто потому, что для вашей задачи он не подходил.

Не действуйте вслепую — продумайте стратегию поиска. Это несложно и позволит не тратить лишних средств. Так вы сориентируетесь, какой инструмент подходит лучше.

В частности, имеет значение:

  • насколько редкий специалист вам нужен (конечно, если вы ищете не курьеров и комплектовщиков, а сотрудника узкой специализации);
  • насколько сейчас высокая конкуренция между работодателями за таких специалистов;
  • много ли нужных вам специалистов сейчас в активном поиске.

Ещё один способ оценить количество кандидатов: воспользоваться базой резюме. Сформулируйте свой запрос в строке поиска максимально подробно и посмотрите, сколько резюме найдётся. Сейчас из-за ощущения нестабильности активность соискателей снизилась. Если активных мало, то откликов на вакансии может быть недостаточно. Кстати, понравившиеся резюме можно сразу добавить в избранные, чтобы вернуться к ним позже.

Итак, как можно быстро найти работника:

  1. Размещение вакансии на hh.ru.
  2. Вакансия и подключение таргетированной рекламы.
  3. Вакансия и реклама на главной странице hh.ru.
  4. Подбор в базе резюме.
  5. Помощь профессиональных рекрутеров.

Эффективного поиска работников! И помните: сотрудник может быть постоянным или временным — трудовые отношения с ним должны быть в любом случае оформлены по закону.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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