Почему суды поддерживают комиссии по легализации

Как «отменили» комиссии по легализации

ФНС в письме от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838 предписал нижестоящим инспекциям:

чтобы уведомление о вызове имело подробное основание и утвержденную форму (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК);

соблюдали правила статей 93, 93.1 НК при истребовании документов и информации;

правильно формировали требования о представлении пояснений в случае выявления в ходе камералок противоречий в представленных налоговых декларациях (п. 3 ст. 88 НК).

А вот работу комиссий по вопросам правильности формирования налоговой базы ФНС отменил. Причем отменил еще раньше (письма ФНС России от 21.03.2017 № ЕД-4-15/5183@, от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ и от 07.07.2020 № БС-4-11/10881@). В рамках камеральных налоговых проверок проведение комиссий по легализации налоговой базы не предусмотрено.

Однако инспекторы быстро нашли выход. Какая комиссия? Мы просто беседуем.

Неудача непосредственного покупателя

Компанию вызвали на комиссию. И предложили поправить налоговую декларацию по НДС. Добровольно.

Организация отправилась в суд. Требовала признать действия комиссии незаконными. При этом сослалась как раз на письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838.

Однако арбитры ничего незаконного в действиях налоговой инспекции не нашли (постановление АС Дальневосточного округа от 04.10.2022 № Ф03-4586/2022).

Налоговый контроль можно проводить как во время налоговых проверок, так и за их рамками.

Налоговики вправе требовать от компаний документы, которые нужны для расчета налогов (п. 1 ст. 31 НК). Они вправе вызывать в инспекцию сотрудников организаций, чтобы те дали пояснения.

НК не содержит конкретного перечня документов, которые могут использовать инспекторы. Инспекции вправе делать запросы в банки, в другие инспекции, в полицию. И использовать полученную информацию для решений по проверкам (ст. 30, 82, 101 НК).

Уведомление о вызове в инспекцию отправлено компании по форме (приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@). Основание — признаки налогового риска (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). В партнерах компании есть сомнительная фирма. У нее начительные обороты по налоговой отчетности. Однако отсутствует персонал. А имущественное положение — номинально.

В работе комиссии по устранению расхождений, выявленных АСК НДС-2, приняли участие налоговики и сотрудники компании. По итогам встречи оформлен протокол.

Инспекция предложила компании уточнить налоговые обязательства. Убрать сомнительного поставщика и добавить тех, кто реально поставлял товар. Это предложение не возлагает на компанию никаких обязанностей. Обязательные требования никто не выписывал. Поэтому организации просто нечего оспаривать.

Неудача непосредственного продавца

На камеральной проверке по НДС компания получила приглашение на комиссию. В уведомлении было указано, что контрагент организации сомнителен. Поэтому компании лучше всего пересмотреть свои налоговые обязательства. И подать уточненку.

Компания обратилась к партнеру. Она потребовала опровергнуть данные инспекции. Представить дополнительные документы. В противном случае грозилась разорвать отношения.

Контрагент не считал себя «однодневкой». У него был солидный штат сотрудников и стабильный доход. Ему не было предъявлено обвинений ни в использовании налоговых схем, ни в иных налоговых нарушениях.

Контрагент обратился в суд. Был подан иск о защите чести и достоинства. Но суд встал на сторону налоговиков (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.11.2021 № А19-2189/2021).

Инспекторы ни на чем не настаивают. Уведомление носит информационный характер. Оно направлено покупателю, чтобы он самостоятельно оценил риски работы со своим партнером. Инспекция только предупредила о рисках.

Никаких проблем контрагенту это не доставит. Если он уверен, что все в порядке, пусть подготовит пакет дополнительных документов. Только и всего.

Будет покупатель дальше сотрудничать с поставщиком — не зависит ни от налоговиков, ни от суда.

Выводы

Подавать в суд на налоговиков бесполезно. Арбитры полагают, что предупреждение — это дружеская услуга.

Запросы — обычная работа инспекции. Если у организации нет прямых доказательств, что налоговики собирались причинить ей вред, то в суд обращаться не надо (постановление АС Московского округа от 14.07.2021 № А40-113294/2020).

То, что на комиссии какую-то компанию объявили «техничкой» — не повод для наказания налоговиков. Протокол заседания используют внутри инспекции. Информация из него не доводится до неопределенного круга лиц.

Единственный способ «борьбы» с налоговыми комиссиями — это уверенность в своем партнере. Если вы уверены, что сделка реальна, а документы — в порядке, «предложения» налоговиков можете просто не выполнять.