В каких случаях с работника можно удержать переплату по зарплате

Случаи выплаты заработной платы в большем размере, чем нужно, встречаются не часто. Ошибки могут быть связаны с неправильным расчетом или отсутствием у бухгалтерии какой-либо информации.

Согласно статье 137 ТК, заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки; если доказана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Что понимается под «счетной ошибкой» в российском законодательстве не раскрыто. Если обратится к формулировкам из судебных решений, счетной считается только арифметическая ошибка: в умножении, вычитании, сложении.

Технический сбой программы при расчете заработной платы не считается счетной ошибкой (определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 07.07.2022 № 88-6013/2022).

Другие причины переплаты заработной платы при отсутствии вины со стороны работника, не дают права на удержание излишне выплаченных работнику сумм. Такие ошибки, как сбой программы, технические проблемы и т.п. «привязать» к счетным ошибкам нельзя.

Если работник обратится в суд и оспорит удержание с него переплаты, решение будет принято в его пользу. Единственный вариант — договориться с работником.

Но, обратите внимание, что статья 137 ТК ограничивает возможности работодателя по удержанию с работника переплаты, только в части заработной платы, под которой понимается вознаграждение за труд. В отношении других выплат запрет не действует.

Кроме того, скорректировать выплаты работнику можно, если заработная плата состоит из оклада и премии, которая не выплачивается безусловно, а зависит от результатов труда. В каком-то очередном месяце можно снизить премию, сославшись на показатели работы.

Какие еще долги могут быть за работником

Долг за работником образуется в случае выплаты ему командировочных, выдачи денег под отчет, предоставлении отпуска авансом.

Согласно все той же статье 137 ТК право вычета долга из зарплаты появляется у работодателя:

если работник не отработал полученный аванс;

если работник не потратил и не отчитаться по командировочным или суммам, выданным на переезд в другую местность и т. п.;

если бухгалтер допустил счетную, арифметическую ошибку;

если работник стал виновным в невыполнении норм труда или простое, и он должен возместить полученную оплату;

если работник должен вернуть отпускные за неотработанный период полученного ранее отпуска.

Как оформить возврат излишне выплаченной зарплаты?

Если есть право и основания для удержания долга из заработной платы работника, нужно:

Составить приказ, указав в нем сумм удержания из зарплаты работника и основания. Ознакомить работника с приказом под расписку. При каждой выплате зарплаты выдавать работнику расчетный листок с указанием оснований и конкретных размеров удержания из данной выплаты (ст. 136 ТК РФ).

На удержания из заработной платы работника статьей 138 ТК установлены ограничения. По общему правилу максимальная сумма всех удержаний составляет не более 20% (по инициативе работодателя и при отсутствии возражений работника).

С 1 февраля 2022 года статьей 446 ГПК установлено, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество или деньги на общую сумму не менее прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. Это правило не применяется, если речь идет об алиментах на детей.

Обоснование и детали взыскания алиментов на детей и на возмещение вреда Роструд привел в письме от 12 июля 2022 № ПГ/16129-6-1. Максимум — 70% из зарплаты — можно удержать:

на уплату алиментов на несовершеннолетних детей;

компенсацию вреда, причиненного здоровью другого лица;

возмещении вреда лицам, потерявшим кормильца;

возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Если работник самостоятельно изъявляет желание, чтобы из его заработка удерживали больше, он должен написать заявление на имя работодателя. Размер удержаний определяется из суммы, оставшейся после вычета НДФЛ.