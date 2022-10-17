ПБУ 18/02: кто должен применять и кто нет?

Для кого применение ПБУ 18/02 обязательно

Ответ на вопрос, кто обязан применять ПБУ 18/02, определен в самом начале этого документа (пп. 1, 2), где изложены его общие положения. Правила ПБУ 18/02 написаны для организаций и заключаются в раскрытии в бухгалтерском учете и отчетности информации о налоге на прибыль. Поэтому вопрос применения данного положения затрагивает именно тех, кто обязан платить этот налог.

Таким образом, платит или не платит организация налог на прибыль — это основной критерий, определяющий обязанность применять ПБУ 18/02, то есть информировать пользователей бухотчетности о расчетах по налогу на прибыль: если компания платит налог, то применять положение она обязана.

Внимание! С 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в ПБУ 18/02 приказом Минфина от 20.11.2018 № 236н. Согласно новой редакции уточняется понятие и алгоритм определения временных разниц, изменилось название постоянных налоговых обязательств, определены положения для консолидированной группы налогоплательщиков.

На первый взгляд, все просто. Однако в данном вопросе имеются особенности, требующие более детального изучения.

ПБУ 18/02 определяет также организации — исключения из общих правил и организации, имеющие право выбора в вопросе применения положения.

Для того чтобы получить полную картину, сгруппируем схематично организации по отношению к ПБУ 18/02 на схеме, в которой они поделены на 2 большие группы по признаку уплаты «прибыльного» налога.

Из схемы видно, что всегда применяют ПБУ 18/02 следующие организации: не относящиеся к кредитным и муниципальным, уплачивающие налог на прибыль, без права на упрощенные способы учета и отчетности. Примером таких организаций могут служить крупные компании и холдинги. Для них не принимать во внимание ПБУ 18/02 недопустимо, а его применение — полезно, поскольку положение дает инструменты дополнительного контроля за правильностью расчета налога, позволяет в текущий момент учесть будущие обязательства и активы, что очень важно для принятия разумных управленческих решений.

Кто не должен применять ПБУ 18/02

В нашей схеме обрамлены в красную рамку те, кто не работает с ПБУ 18/02. Могут не беспокоиться о ПБУ 18/02 (п. 1):

кредитные организации;

государственные (муниципальные) учреждения.

А также те, кто не платит налог на прибыль:

организации, работающие на специальных режимах налогообложения и с налогом на игорный бизнес;

организации, не признаваемые плательщиками налога на прибыль (или освобождаемые от него) по нормам гл. 25 НК.

Действительно, если организация не платит налог на прибыль, то с ПБУ 18/02 она не может работать по простой причине: нет налога на прибыль и других необходимых показателей. В свою очередь, утрата права на освобождение от налога может повлечь и необходимость вернуться к работе с ПБУ 18/02.

Об организациях на спецрежимах налогообложения

Спецрежимы (упрощенка, вмененка — до 2021 года, сельскохозяйственный налог) добровольны и могут применяться при выполнении определенных требований или для некоторых видов деятельности.

Однако условия применения спецрежима, к примеру упрощенки, могут в какой-либо момент перестать выполняться, и организация утратит право на его применение и станет обязанной работать с ПБУ 18/02.

Кроме того, некоторые спецрежимы совместимы с обычной системой налогообложения. Например, организация может вести разные виды деятельности, облагаемые в обычном порядке налогом на прибыль и облагаемые единым налогом с вмененного дохода. Тогда для деятельности, облагаемой налогом на прибыль, будут формироваться показатели по ПБУ 18/02, а по другому виду деятельности их не будет. В таком случае важно вести учет доходов и расходов раздельно.

Кто имеет право выбора

В нашей схеме помещены в элемент в желтой рамке те компании, которые могут сами принять решение в вопросе применения ПБУ 18/02 (п. 2). Это организации, которым предоставлено право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составлять отчетность упрощенного вида.

Такие организации определены законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ст. 6 п. 4):

При этом свое право на упрощенный учет и отчетность такие организации должны отразить в учетной политике. Принимая подобное решение, организации, конечно, следует полагаться на здравый смысл, исходить из целесообразности упрощенного учета, его соответствия планам развития компании. При этом нужно учесть, что упрощенная отчетность, равно как и обычная, должна быть достоверной и полностью информировать своих пользователей о положении организации.

Компания, решившаяся на упрощение своего учета и отчетности, может также принять решение о том, что не будет использовать ПБУ 18/02. Это тоже должно найти отражение в учетной политике.

Однако прежде чем отказываться от применения ПБУ 18/02, следует проверить, нет ли организации в составе субъектов, приведенных в п. 5. ст. 6 закона «О бухгалтерском учете». Это субъекты, исключенные из перечня лиц, которым разрешено вести упрощенный бухучет, и тем самым лишенные права неприменения ПБУ 18/02 по этому основанию.

Итоги

Организации по отношению к необходимости применять ПБУ 18/02 делятся на три группы: обязанные его применять, не обязанные и имеющие право выбора. Принимая решение об отказе от применения положения, нужно взвесить все плюсы и минусы, а также предусмотреть все возможные последствия данного выбора.