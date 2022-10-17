​​Налоговые оговорки, ФРПВ: как избежать включения в реестр недобросовестных налогоплательщиков

К чему налоговая служба склоняет налогоплательщиков и что ждет юридических лиц?Все регламенты отработки налоговых «разрывов» преследуют единую цель — склонить организации, применяющие «схемные вычеты», к добровольному уточнению своих налоговых обязательств, а также отбить желание впредь использовать механизмы неправомерной налоговой оптимизации.
В 2021 году одной из самых обсуждаемых тем мира «налогов и сборов» стала «налоговая оговорка». Она связана с выходом в свет письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
На просторах медиапространства за период 2021 года было немало публикаций, раскрывающих плюсы и минусы применения данного метода. Жесткая полемика о «хрустальности» гражданского права и «предпринимательском климате» захлестнула юристов, финансистов и налоговых консультантов со всех уголков России.
При этом 21 марта 2021 года ФНС опубликовала пояснительную статью о налоговой оговорке. Уже в первых строчках послания становится ясно, что даже если организации не собирались уходить от налогов, но одна из них признана «технической», есть риск направления налоговой претензии. И это ставит под сомнение целесообразность пункта 7 письма ФНС.
Также в этой публикации акцентируется внимание на то, что налоговая оговорка в части НДС, позволит организациям взыскать предъявленную к вычету сумму НДС, признанной неправомерной по причине налоговых разрывов в цепочке операций, указывая только согласованные в документах обстоятельства. А рассчитывать размер убытков с прикреплением доказательств при этом необязательно.
Но никто не обсуждал, какой же рычаг давления будет применяться для ускоренного склонения налогоплательщиков к включению в условия договора налоговой оговорки.
И вот уже в первом полугодии 2022 года самой обсуждаемой, но весьма неосвещенной темой в бизнес-сообществе стал Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (далее — ФРПВ).
Почему компаниям страшно попасть в ФРПВ?Универсальных методов отбора и анализа сделок налогоплательщиков на сегодняшний день нет. Любая претензия ФНС на всех этапах налогового контроля весьма субъективна.
Основными целями создания ФРПВ является быстрое выявление и пресечение схем уклонения от уплаты НДС, контролирование выгодоприобретателей.
Формирование реестра по выгодоприобретателям с неотработанными «схемными» вычетами за налоговые периоды с 2019 года происходит как из уже имеющейся информации в налоговом органе, так и по результатам проведенных мероприятий. Данная информация собирается из актуальных автоцепочек, сформированных в ПК АИС Налог-3, заключений об установлении выгодоприобретателя и комментариев в АСК НДС-2.
Выгодоприобретателям присваивается уровень приоритетности в зависимости от характера применения «схемных» вычетов и их наличия в отчетности 2022 года.
Обновление ФРПВ происходит ежемесячно и доводится до территориальных налоговых органов, что позволяет быстро сформировать доказательную базу в соответствии со ст. 54.1 НК.
Самый распространенный вопрос представителей бизнеса на сегодняшний день — попадают ли в ФРПВ организации, которые не имели в своей бизнес-истории взаимодействия с «техническими» компаниями?
Для ответа на этот вопрос, стоит углубиться в технику формирования реестра. Несмотря на «национальную» налоговую цифровизацию господина Егорова, на сегодняшний день ФРПВ формируется из сведений по «автоцепочкам» в ручном режиме на уровне ФНС, далее спускается в Управление ФНС по субъектам с целью дополнений и направления в территориальные налоговые органы для отработки.
Добросовестные предприниматели могут попасть в реестр, когда основным источником для формирования сведений являются вышеупомянутые «автоцепочки». Они могут сформироваться по техническому признаку, в том числе, если не отражены у контрагента.
- Компании из ФРПВ становятся главными кандидатами на выездную налоговую проверку.
- Юридические лица, попавшие в список в 2022 году, становятся первыми в очереди на проверку, независимо от суммы претензии.
- Активно проводится мониторинг и анализ уточненных налоговых деклараций за периоды с 2019 по 2021 год для выявления ситуаций, которые можно приравнять к схемным.
- Поскольку работа ведётся с большим объёмом данных, для мониторинга привлекаются представители всех отделов контрольного блока ФНС.