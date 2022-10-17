​​Налоговые оговорки, ФРПВ: как избежать включения в реестр недобросовестных налогоплательщиков

К чему налоговая служба склоняет налогоплательщиков и что ждет юридических лиц?

Все регламенты отработки налоговых «разрывов» преследуют единую цель — склонить организации, применяющие «схемные вычеты», ка также отбить желание впредь использовать механизмы неправомерной налоговой оптимизации.

В 2021 году одной из самых обсуждаемых тем мира «налогов и сборов» стала «налоговая оговорка». Она связана с выходом в свет письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Пункт 18 данного документа гласит, если налогоплательщику в рамках сотрудничества с контрагентом не удалось реализовать право на учет расходов и применение налоговых вычетов сумм НДС в том размере, на который рассчитывал, он может требовать взыскания соответствующих убытков с лиц, виновных в их причинении.

То естьон может подать в суд на поставщиков. И положительная судебная практика по подобным делам уже есть. Например, на налоговую оговорку ссылается Верховный Суд в решении № 308-ЭС17-13430 от 28.09.2017

На просторах медиапространства за период 2021 года было немало публикаций, раскрывающих плюсы и минусы применения данного метода. Жесткая полемика о «хрустальности» гражданского права и «предпринимательском климате» захлестнула юристов, финансистов и налоговых консультантов со всех уголков России.

При этом 21 марта 2021 года ФНС опубликовала пояснительную статью о налоговой оговорке. Уже в первых строчках послания становится ясно, что даже если организации не собирались уходить от налогов, но одна из них признана «технической», есть риск направления налоговой претензии. И это ставит под сомнение целесообразность пункта 7 письма ФНС.

Также в этой публикации акцентируется внимание на то, что налоговая оговорка в части НДС, позволит организациям взыскать предъявленную к вычету сумму НДС, признанной неправомерной по причине налоговых разрывов в цепочке операций, указывая только согласованные в документах обстоятельства. А рассчитывать размер убытков с прикреплением доказательств при этом необязательно.

Но никто не обсуждал, какой же рычаг давления будет применяться для ускоренного склонения налогоплательщиков к включению в условия договора налоговой оговорки.

И вот уже в первом полугодии 2022 года самой обсуждаемой, но весьма неосвещенной темой в бизнес-сообществе стал Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (далее — ФРПВ).

Почему компаниям страшно попасть в ФРПВ?

Универсальных методов отбора и анализа сделок налогоплательщиков на сегодняшний день нет.

Согласно п.6 ст. 108 НК в отношении налоговых правонарушений действует презумпция невиновности и обязанность по доказыванию факта налогового нарушения возложена на налоговые органы. При этом правоприменительная практика по налоговым спорам в отношении налоговых вычетов по НДС, сложилась таким образом, что территориальные налоговые органы по умолчанию возложили бремя доказывания своей добросовестности на организации.

И большинство аргументов о невиновности предпринимателя просто не принимают в рамках досудебного урегулирования.

Основными целями создания ФРПВ является быстрое выявление и пресечение схем уклонения от уплаты НДС, контролирование выгодоприобретателей.

Формирование реестра по выгодоприобретателям с неотработанными «схемными» вычетами за налоговые периоды с 2019 года происходит как из уже имеющейся информации в налоговом органе, так и по результатам проведенных мероприятий. Данная информация собирается из актуальных автоцепочек, сформированных в ПК АИС Налог-3, заключений об установлении выгодоприобретателя и комментариев в АСК НДС-2.

Выгодоприобретателям присваивается уровень приоритетности в зависимости от характера применения «схемных» вычетов и их наличия в отчетности 2022 года.

Высоким приоритетом, считается любой установленный риск по данным налоговой отчётности по НДС за периоды начиная с 1 квартала 2022 года, вне зависимости от суммы схемного вычета.

Если говорить о распределении приоритетов по периодам до 2022 года, там уровень приоритетности повышается при предоставлении уточненной налоговой декларации за предыдущие периоды.

Обновление ФРПВ происходит ежемесячно и доводится до территориальных налоговых органов, что позволяет быстро сформировать доказательную базу в соответствии со ст. 54.1 НК.

Самый распространенный вопрос представителей бизнеса на сегодняшний день — попадают ли в ФРПВ организации, которые не имели в своей бизнес-истории взаимодействия с «техническими» компаниями?

Для ответа на этот вопрос, стоит углубиться в технику формирования реестра. Несмотря на «национальную» налоговую цифровизацию господина Егорова, на сегодняшний день ФРПВ формируется из сведений по «автоцепочкам» в ручном режиме на уровне ФНС, далее спускается в Управление ФНС по субъектам с целью дополнений и направления в территориальные налоговые органы для отработки.

Добросовестные предприниматели могут попасть в реестр, когда основным источником для формирования сведений являются вышеупомянутые «автоцепочки». Они могут сформироваться по техническому признаку, в том числе, если не отражены у контрагента.

Но самым грустным аккордом этой песни признается сложность процедуры исключения из реестра и отмены налоговых претензий. Для этого необходимо составить протокол, получить подтверждающие документы и пояснения, составить заключение и направить его в Управление ФНС по субъекту, что займет немало времени и нервов как у представителя налоговой инспекции, так и у предпринимателя.

Исходя из уточненного порядка территориальных налоговых органов, по ведению ФРПВ

Компании из ФРПВ становятся главными кандидатами на выездную налоговую проверку.

Юридические лица, попавшие в список в 2022 году, становятся первыми в очереди на проверку, независимо от суммы претензии.

Активно проводится мониторинг и анализ уточненных налоговых деклараций за периоды с 2019 по 2021 год для выявления ситуаций, которые можно приравнять к схемным.

Поскольку работа ведётся с большим объёмом данных, для мониторинга привлекаются представители всех отделов контрольного блока ФНС.

Таким образом, создание ФРПВ обеспечит исключение случаев ликвидации и преднамеренного банкротства выгодоприобретателей до момента направления им налоговых претензий и возмещения ущерба бюджету.

Ну и, конечно же, заставит бизнес задуматься о том, что налоговая оговорка из формального пункта, прописанного в договоре, может стать реальной возможностью не тратить свои нервы и деньги в баталиях доказывания правоты в налоговой инспекции и перерасти в качественный инструмент страхования своих рисков.