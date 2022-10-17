Какие изменения ждут бухгалтера в 2023 году: ЕНС, объединение ПФР и ФСС, новые сроки отчетности

Введение единого налогового счета, сроков уплаты и предоставления отчетности
С 1 января 2023 в силу вступает Единый налоговый счет (ЕНС), который направлен на то, чтобы упростить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям процесс уплаты налогов.
Подразумевается, что налогоплательщику достаточно будет лишь внести сумму на общий счет, указав только сумму. Поступившие средства распределяться автоматически налоговыми органами в соответствии установленной очередностью.
Дополнительно на выделенный счет будут поступать следующие денежные средства:
- перечисленные или взысканные средства в счет уплаты налогов, взносов или сборов;
- начисленные проценты на излишне взысканные налоговые суммы;
- средства, которые должна возместить налоговая инспекция.
Периодичность уплаты налогов и сдачи отчетности осталась прежней, но выделены конкретные сроки — 28 число для уплаты налогов и 25 — для предоставления отчетности.
Исключением является НДФЛ — уплатить данный налог нужно будет 28 числа в части сумм, которые удержаны с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего.
Объединение ПФР и ФСС
В июле 2022 был подписан указ Президента об объединении двух фондов — ПФР и ФСС. В связи с данными изменениями с нового года будет введена единая база для исчисления взносов, ее размер будет равен произведению текущей предельной базы ОПС и коэффициента индексации.
В части расчетов взносов, предполагается следующая тарифная сетка:
- 30% — в пределах базы;
- 15,1% — сверх базы.
Разделения теперь по каждому фонду (ОПС, ОМС и ВНиМ) не будет, исключением являются лишь взносы от несчастных случаев, аналогично настоящим правилам, они будут исчисляться в дополнение к основному тарифу.
Наглядный пример изменений приведен в Таблице ниже.
В свою очередь все льготные тарифы будут поделены на три основные группы — 0 %, 7,6% и 15%. Рассмотрим, что войдет в каждую из групп.
По 0% с 2023 по 2027 будут облагаться суммы, которые получают плательщики с выплатами членам экипажей судов и участники САР в Калининградской области и Приморском крае.
Обложению в размере 7,6% подлежат:
- СОНКО на УСН.
- Благотворительные организации на УСН.
- IT-компании.
- Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе.
- Резиденты ТОСЭР.
- Резиденты свободного порта Владивосток.
- Резиденты ОЭЗ в Калининградской области.
- Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию.
- Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции.
- Организации на Курильских островах.
- По деятельности студентам в студотрядах.
Льготой, которая составляет 15%, смогут воспользоваться участники проекта «Сколково», предприятия, относящиеся к категории малых и средних предприятий (в отношении выплат свыше МРОТ) и организации сферы общепита, аналогично, в части выплат свыше МРОТ.
Изменения стандартов бухгалтерского учета
Министерством финансов было опубликовано письмо, в котором говорится об изменении действующего ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и введении нового — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Так, в ФСБУ 26/2020 было дополнено понятие капитальных вложений — его распространили на процесс формирования объектов нематериальных активов.
Также действие указанного стандарта распространили на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА. Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования для НМА.
В свою очередь новый стандарт ФСБУ 14/2022 заменит актуальный ПБУ 14/2007. Согласно п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н, стандарт начнет применяться с 2024 года, но предприятия могут принять решении о работе по данному стандарту ранее указанного срока.