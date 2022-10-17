Какие изменения ждут бухгалтера в 2023 году: ЕНС, объединение ПФР и ФСС, новые сроки отчетности

Введение единого налогового счета, сроков уплаты и предоставления отчетности

С 1 января 2023 в силу вступает Единый налоговый счет (ЕНС), который направлен на то, чтобы упростить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям процесс уплаты налогов.

Подразумевается, что налогоплательщику достаточно будет лишь внести сумму на общий счет, указав только сумму. Поступившие средства распределяться автоматически налоговыми органами в соответствии установленной очередностью.

Дополнительно на выделенный счет будут поступать следующие денежные средства:

перечисленные или взысканные средства в счет уплаты налогов, взносов или сборов;

начисленные проценты на излишне взысканные налоговые суммы;

средства, которые должна возместить налоговая инспекция.

Периодичность уплаты налогов и сдачи отчетности осталась прежней, но выделены конкретные сроки — 28 число для уплаты налогов и 25 — для предоставления отчетности.

Исключением является НДФЛ — уплатить данный налог нужно будет 28 числа в части сумм, которые удержаны с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего.

Объединение ПФР и ФСС

В июле 2022 был подписан указ Президента об объединении двух фондов — ПФР и ФСС. В связи с данными изменениями с нового года будет введена единая база для исчисления взносов, ее размер будет равен произведению текущей предельной базы ОПС и коэффициента индексации.

В части расчетов взносов, предполагается следующая тарифная сетка:

30% — в пределах базы;

— в пределах базы; 15,1% — сверх базы.

Разделения теперь по каждому фонду (ОПС, ОМС и ВНиМ) не будет, исключением являются лишь взносы от несчастных случаев, аналогично настоящим правилам, они будут исчисляться в дополнение к основному тарифу.

Наглядный пример изменений приведен в Таблице ниже.

В свою очередь все льготные тарифы будут поделены на три основные группы — 0 %, 7,6% и 15%. Рассмотрим, что войдет в каждую из групп.

По 0% с 2023 по 2027 будут облагаться суммы, которые получают плательщики с выплатами членам экипажей судов и участники САР в Калининградской области и Приморском крае.

Обложению в размере 7,6% подлежат:

СОНКО на УСН.

Благотворительные организации на УСН.

IT-компании.

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе.

Резиденты ТОСЭР.

Резиденты свободного порта Владивосток.

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области.

Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию.

Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции.

Организации на Курильских островах.

По деятельности студентам в студотрядах.

Льготой, которая составляет 15%, смогут воспользоваться участники проекта «Сколково», предприятия, относящиеся к категории малых и средних предприятий (в отношении выплат свыше МРОТ) и организации сферы общепита, аналогично, в части выплат свыше МРОТ.

Изменения стандартов бухгалтерского учета

Министерством финансов было опубликовано письмо, в котором говорится об изменении действующего ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и введении нового — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Так, в ФСБУ 26/2020 было дополнено понятие капитальных вложений — его распространили на процесс формирования объектов нематериальных активов. Также действие указанного стандарта распространили на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА. Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования для НМА.

В свою очередь новый стандарт ФСБУ 14/2022 заменит актуальный ПБУ 14/2007. Согласно п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н, стандарт начнет применяться с 2024 года, но предприятия могут принять решении о работе по данному стандарту ранее указанного срока.