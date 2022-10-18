Как сверить 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2022 года

Контрольные соотношения позволяют выявить расхождения и устранить их перед отправкой отчетов. Для расчета 6-НДФЛ контрольные соотношения направлены письмом ФНС от 18 февраля 2022 года № БС-4-11/1981@, для РСВ — письмом ФНС России от 5 марта 2022 г. № БС-4-11/2740@.

Сверяем 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2022 года

1. При отправке расчета 6-НДФЛ должно соблюдаться такое неравенство:

Строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ.

Это значит, что в отчете 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам и контрактам (это строка 112), а также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг (это строка 113), должна быть больше или равна базе для начисления страховых взносов (это строка 050 приложения № 1 к разделу 1 расчета).

Данное соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом обособленных подразделений. Если в отчете 6-НДФЛ сумма доходов меньше базы по страховым взносам, то это причина занижения налоговой базы по НДФЛ.

2. При отправке РСВ должно соблюдаться такое неравенство:

Строка 110 — строка 111 Раздела 2 отчета 6-НДФЛ >= строке 050 Подраздела 1.1 Приложения 1 раздела 1 РСВ.

Это значит, что база для расчета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не может быть больше суммы доходов, начисленной физлицам по всем налоговым ставкам, за вычетом доходов в виде дивидендов. Ведь дивиденды не облагаются страховые взносами. МРОТ и доходы работников

Доходы работников, отраженные в 6-НДФЛ и РСВ, сравнивают с величиной МРОТ и среднеотраслевой зарплаты. При полном рабочем месяце зарплата работника не может быть ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли экономики за предыдущий год.

Поэтому нужно соблюдать следующие соотношения:

средняя зарплата, отраженная в 6-НДФЛ и РСВ, должна быть больше или равна МРОТ (15 279 руб. — с 1 июня 2022 года). Если средний заработок по сотруднику окажется меньше МРОТ, то налоговые инспекторы запросят пояснения;

Установленной формы для дачи пояснений нет. Их составляют в свободной форме.

средняя зарплата, отраженная в 6-НДФЛ и РСВ, должна быть больше или равна средней зарплате в субъекте по соответствующей отрасли экономики. Несоблюдение этого соотношения также свидетельствует о возможном занижении налоговой базы.

Отметим, если сотрудник работает неполный рабочий день, то его заработок, рассчитанный пропорционально рабочему времени и норме выработки, может быть ниже МРОТ.

Что еще проверить в отчетах?

В 6-НДФЛ проверьте:

Соотношения по Приложению № 1 к 6-НДФЛ (справки о доходах).

Соотношения расчета со Справками о доходах.

Соотношения расчета и карточки расчетов с бюджетом (КРСБ).

Соотношение расчета по банковским счетам.

В Расчете по страховым взносам проверьте: