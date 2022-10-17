Теперь взять с собой при поездке за рубеж можно будет больше, чем 10 тыс. долларов. Правда, на это нужно будет получить разрешение Центробанка.
Цифра дня. Сколько взять с собой валюты за границу
Ограничения на вывоз валюты из страны немного смягчат. Путин подписал указ.
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