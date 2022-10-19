Если попался недобросовестный партнер. Правила от ФНС, которые должны соблюдать налоговики

Речь про письмо ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@.

На что компании права не имеют

1. Нельзя рассчитывать на расчетный способ исчисления налогов

Расчетный метод инспекторы должны применять только тогда, когда хозяйственные операции компании были в реальности. Например, товары проданы, но документы составлены с ошибками, или их вообще нет (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК).

Когда нет доказательств, что хозяйственная операция вообще имела место, расчетный способ неприменим. Так считает Верховный суд (определение от 01.11.2021 № 305-ЭС21-15612).

Чтобы получить право на расчетный метод, надо доказать, что сделка реальна. Используйте показания свидетелей. Закажите экспертизу. Пусть эксперт, например, докажет, что спорные работы действительно выполнены.

2. Когда доказано, что компания — организатор схемы, вычеты входного НДС не дадут

Налоговики и арбитры исходят из того, что вычет по НДС — это льгота для компании. В отличие от начисления НДС. Это — обязанность (постановления Президиума ВАС от 09.11.2010 № 6961/10, от 09.03.2011 № 14473/10, определение ВАС от 26.04.2012 № ВАС-2341/12).

Верховный суд исходит из того, что оправдаться от обвинений в участии в налоговой схеме должна именно компания. И сделать это разумно. Например, почему она участвовала в круговом движении денежных средств совместно с фирмами-«однодневками»?

Если разумных оправданий нет, то вычет по НДС получить нельзя. Вычет — он только для добросовестных (определение ВС от 21.06.2021 № 164-ПЭК21).

Выход здесь только один — убедить судей, что вы оказались в схеме случайно. Что вы — не выгодоприобретатель, а пострадавшая сторона.

Доказывайте, что вы и не могли знать о допущенных поставщиками нарушениях (определения ВС от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597, от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064). Докажите документами, что проверяли поставщика перед заключением сделки.

3. Запрещать налоговикам проверять уточненки после того, как те завершили выездную проверку

В суд подавать бесполезно. Арбитры все равно поддержат налоговиков (постановление ВАС от 16.03.2010 № 8163/09).

Инспекция провела выездную налоговую проверку, но еще не успела вынести решение по ней. В этот промежуток времени компания успела подать уточненку. Она увеличила сумму убытка.

Налоговики, получив уточненку, назначили новую выездную проверку. Компания обратилась в суд. Она почему-то решила, что повторная проверка незаконна. Аргумент такой: увеличена сумма убытка, а не снижена сумма налога.

Верховный суд указал, что право на повторную проверку для таких ситуаций прямо предусмотрено в пункте 10 статьи 89 НК. А сумма убытка связана с будущим расчетом налога на прибыль. Ведь убыток можно будет использовать для снижения суммы налога.

Есть только одно ограничение. Инспекторы вправе проверить только те данные в декларации, в которые были внесены изменения. Те данные, которые изменились, проверять не должны.

На что компании право имеют

1. Налоговики обязаны учесть реальные расходы компании, даже если она участвовала в схеме

Расчет налога — не наказание. Инспекторы считают, что участники налоговой схемы не имеют права не только на вычеты НДС, но и на учет расходов по сделкам. Однако арбитры с этим не согласны. Инспекция обязана рассчитать реальные налоговые обязательства компаний. Если расходы имели место, их надо учесть. Иначе получится так, что инспекторы не рассчитывают правильные суммы налогов, а наказывают компанию (определение ВС от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005).

Наказание — это штрафы и пени. А наказания в виде доначислений в Кодексе не предусмотрено.

Помощь следствию. Рекомендуем активно способствовать следствию. Раскрыть реального поставщика, уточнить фактический размер затрат. Арбитры учитывают такую активность в пользу компании (определение ВС от 30.11.2021 № 309-ЭС21-22364).

Рассчитать расходы по сделке налоговики должны так, как будто сделка изначально была заключена с реальной компанией (определение ВС от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214). При этом здесь есть важный нюанс. Вам действительно может быть неизвестен реальный поставщик. А вот налоговики его могут знать.

В такой ситуации внимательно читайте акт налоговой проверки. А в арбитраже ссылайтесь на то, что инспекции известен реальный поставщик. И что на этом основании инспекторы в состоянии рассчитать фактическую сумму затрат компании. Арбитры могут вас поддержать (определение ВС от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214).

«Лишняя» наценка. ФНС обязывает налоговиков снимать с расходов компании только наценку от «технических» организаций. Тогда, по идее, останутся только затраты от реального поставщика. Иначе говоря, экономически обоснованные.

Если вы все-таки не согласны, что ваш посредник — «техническая» компания, можно сделать следующее. Подготовить экономическое обоснование, почему покупка у посредника выгоднее, чем у непосредственного производителя. Например, что посредник предлагает существенную отсрочку.

В вашу пользу будут два факта: что посредник своими силами доставил вам товар, и что наценка у посредника не превышает 20 процентов от исходной цены непосредственного производителя.

2. Компания вправе раскрыть настоящего поставщика и после налоговой проверки

Инспекторы на местах полагают, что компания не вправе ссылаться, что раскрыла реального поставщика, если налоговая проверка уже идет. Такая себе система «стоп игра».

Однако арбитры так не считают (определение ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323). В этом деле компания связалась с настоящим поставщиком. Тот внес исправления в счета-фактуры, и передал их компании. Организация подала уточненки.

Несмотря на то, что уточненки поступили в инспекцию уже после проведения проверки, арбитры обязали налоговиков учесть данные из этой отчетности.

Если у вас есть сомнения в поставщике, уточните у него, где он сам купил свой товар. Если потенциальный партнер откажется, стоит подумать, надо ли вообще заключать с ним сделку. Вдруг у налоговиков появятся к нему претензии, и, соответственно, к вам. А вы даже не сможете представить непосредственного поставщика.

3. Налоговики обязаны принять дополнительные доказательства от компании, даже если начали проверку

Инспекторы на местах считают, что документы, которые компания предлагает уже после начала проверки, не заслуживают внимания. Однако это не так.

И в этом случае арбитры указывают, что главная цель проверки — правильно рассчитать налоги, а не наказать компанию. Если дополнительные доказательства от компании не сфальсифицированы, их нужно учесть при расчете (определение ВС от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933).

Поэтому если ваш прямой поставщик объявлен сомнительным, свяжитесь с его поставщиком. Пусть он переоформит документы на вашу компанию. А вы предъявите их и в инспекцию, и в арбитраж.