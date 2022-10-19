Работник — внутренний совместитель: как правильно оформить, выплачивать зарплату и уволить

Что значит внутреннее совместительство

Работа в порядке внутреннего совместительства — это регулярная оплачиваемая работа, выполняемая по трудовому договору, заключенному с тем же работодателем, который является стороной в основном трудовом договоре.

Таким образом, внутреннее совместительство возможно только у работодателя, с которым сотрудник подписал основной трудовой договор. При этом работа в одной и той же компании при внутреннем совместительстве осуществляется на основании другого трудового договора, который существует параллельно с основным трудовым договором.

При внутреннем совместительстве работник может выполнять любую работу, в том числе и работу по профессии, специальности или должности, предусмотренной основным трудовым договором.

В чем разница между внутренним совместительством и совмещением? При совмещении человек работает по другой должности в течение рабочего дня без отрыва от основной работы. Оформляют совмещение дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом (ст. 60.2 ТК). Количество должностей, совмещаемых одним работником, законом не ограничено. Доплата за совмещение может производиться в виде фиксированной суммы или процента от оклада (письмо Минтруда от 20.07.2016 № 14-2/В-688).

В отличие от совмещения, работу по совместительству сотрудник выполняет в свободное от основной работы время по отдельному трудовому договору.

Кого нельзя принимать на работу по внутреннему совместительству

Нельзя принимать на работу по внутреннему совместительству:

• несовершеннолетних (ч. 5 ст. 282 ТК);

• сотрудников, чей труд по совместительству предполагает работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если их основная работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК);

• лиц, чей труд по совместительству непосредственно связан с управлением транспортными средствами или управлением их движением, если характер работы по основному месту аналогичен. Перечень таких работ, профессий, должностей определен постановлением Правительства от 29.12.2020 № 2349 (ч. 1 ст. 329 ТК);

• инвалида, если ему такая работа запрещена по состоянию здоровья. Например, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида указаны дополнительные ограничения по режиму работы, препятствующие работе по совместительству (ч. 1 ст. 94, ст. 216.1 ТК).

Как оформить внутреннее совместительство

В целом, прием на работу на условиях внутреннего совместительства такой же, как обычный прием. Например, нужно ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка до подписания трудового договора. То, что работник был ознакомлен с ними при приеме по основному месту, не снимает с работодателя этой обязанности (ч. 3 ст. 68 ТК).

Есть особенности в перечне обязательных документов, которые внутренний совместитель должен представить при трудоустройстве. Ему достаточно предъявить паспорт и документ, подтверждающий специальные знания, если работа требует таковых, например, диплом об образовании (ст. 283 ТК).

Как и при обычном приеме на работу, с внутренним совместителем нужно подписать трудовой договор. Он обязателен несмотря на то, что сотрудник уже работает в компании.

На внутреннего совместителя при приеме на работу обычно заводят отдельную личную карточку, если в компании ведут такие карточки для кадрового учета. Нормативно это не урегулировано.

Информацию о приеме на работу по внутреннему совместительству включают в сведения о трудовой деятельности (ч. 2 ст. 66.1 ТК). В трудовую книжку работника (в случае ее ведения) по просьбе сотрудника вносят такую запись.

Не обязательно уведомлять бывшего работодателя совместителя, если последний ранее замещал должность государственной или муниципальной службы (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда от 28.11.2017 № 46).

Нарушение порядка оформления приема на работу на условиях внутреннего совместительства может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП. Это произойдет, например, если не прописать в трудовом договоре, что работа является совместительством.

Нужно ли заявление о приеме на работу по внутреннему совместительству

Заявление о приеме на работу по внутреннему совместительству не обязательно, так оно не указано в перечне документов, которые лицо, устраивающееся на работу, обязано предъявить (ст. 65 ТК). Можно попросить сотрудника составить этот документ, если такой порядок трудоустройства предусмотрен локальным нормативным актом компании.

Совместитель прописывает в заявлении:

свои Ф.И.О.;

должность, на которую он устраивается, и структурное подразделение (при наличии);

дату приема на работу;

вид работы, в нашем случае — по совместительству;

режим работы, в том числе время начала и окончания работы, продолжительность рабочей недели.

Внизу документа сотрудник проставляет свою подпись и дату составления заявления.

Рабочее время внутреннего совместителя

Продолжительность рабочего времени внутреннего совместителя должна быть ограничена:

в день (смену) — не более четырех часов ;

; в месяц (иной учетный период) — не более половины нормы работника за этот период.

Эти ограничения не применяются, если (ч. 2, 4 ст. 73, ч. 2 ст. 142, ст. 284 ТК):

совместитель свободен от работы по основному месту работы . Например, у него выходной. Тогда он может трудиться по совместительству полный рабочий день (смену), но в месяц (другой учетный период) — все равно не больше половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников;

. Например, у него выходной. Тогда он может трудиться по совместительству полный рабочий день (смену), но в месяц (другой учетный период) — все равно не больше половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников; совместитель приостановил работу по основному месту работы в связи с задержкой выплаты зарплаты более 15 дней, и есть его письменное заявление о приостановке;

в связи с задержкой выплаты зарплаты более 15 дней, и есть его письменное заявление о приостановке; совместителя отстранили от основной работы. Например, если по медзаключению его нужно временно (до четырех месяцев) перевести на другую работу, а ее нет, и медицинские противопоказания не распространяются на работу по совместительству.

Для регулярной работы в течение полного дня в те дни, когда совместитель свободен по основному месту работы, удобно установить гибкую продолжительность рабочего дня с учетом ч. 1 ст. 102, ч. 2 ст. 287 ТК. Закон этого не запрещает. В остальные дни он будет трудиться не более четырех часов в день (смену), не более половины нормы рабочего времени в месяц (другой учетный период).

При расчете нормы рабочего времени внутреннего совместителя нужно руководствоваться порядком, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н, а также производственным календарем на соответствующий год.

Норму рабочего времени считают по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы, полученной делением установленной совместителю продолжительности рабочей недели на пять дней. Из получившегося результата вычитают часы, на которые у него сокращаются рабочие дни накануне нерабочих праздников.

В некоторых случаях, для того чтобы определить норму рабочего времени внутреннего совместителя, достаточно заглянуть в производственный календарь. Например, если совместитель работает в неделю 20 часов, можно посмотреть в производственном календаре норму рабочего времени при 20-часовой рабочей неделе за нужный учетный период (месяц, квартал, год).

Как оформить трудовой договор о внутреннем совместительстве

Трудовой договор с внутренним совместителем в целом оформляют так же, как и обычно. Документ составляют в произвольной форме, поскольку нормативной нет.

Исключение составляют микропредприятия или соответствующие условиям ч. 2 ст. 309.1 ТК некоммерческие организации, которые отказались полностью или частично принимать локальные нормативные акты. Тогда в трудовой договор нужно включить все условия, которые эти акты должны регламентировать, заключив его на основе специальной типовой формы (ч. 1, 2 ст. 309.1, ст. 309.2 ТК).

В трудовой договор с совместителем нужно включить все сведения и условия из ч. 1, 2 ст. 57 ТК. В частности, место работы, условия оплаты труда, условия труда на рабочем месте, условие о сроке трудового договора и основание срочности, если заключается срочный трудовой договор.

При составлении договора необходимо учитывать следующие особенности. Нужно обязательно указать, что работа осуществляется по совместительству, а еще подробно прописать режим рабочего времени, если у совместителя он отличается от предусмотренного в правилах внутреннего трудового распорядка.

С совместителем трудовой договор можно заключить как на неопределенный, так и на определенный срок. При заключении срочного трудового договора, следует включить информацию о сроке его действия и основании срочности.

Договор составляют в двух экземплярах. Каждый из них должен быть подписан обеими сторонами. Сотрудник должен расписаться на экземпляре работодателя в подтверждение того, что получил свой экземпляр договора.

Скачать образец трудового договора о внутреннем совместительстве.

Приказ о приеме на работу по внутреннему совместительству

Для оформления приказа работодатель может использовать:

унифицированные формы № Т-1 и № Т-1а утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1;

собственные формы.

Разберем правила составления документа на примере формы № Т-1.

В ней указывают:

название компании в соответствии с уставом;

код по ОКПО, присвоенный работодателю;

дату издания приказа и заключения трудового договора. Они могут различаться, например, когда в трудовом договоре указана дата начала работы, которая позже даты его подписания;

порядковый номер приказа;

дату окончания действия трудового договора, если заключен срочный договор. При заключении трудового договора на неопределенный срок дату окончания действия трудового договора в приказе не проставляют, то есть соответствующую графу оставляют пустой;

название должности в соответствии со штатным расписанием компании;

условия приема, характер работы в соответствии с трудовым договором.

Например, «работа по совместительству (внутреннему). Режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), начало работы — 10.30, окончание работы — 15.00, перерыв для отдыха и питания — 30 минут с 13.00 до 13.30. Оплата пропорционально отработанному времени»;

сведения о размере оклада (тарифной ставки) и других условиях оплаты труда в соответствии с трудовым договором. Оклад совместителю устанавливают по полной ставке, но делают оговорку об оплате пропорционально рабочему времени.

Например, совместитель работает на 0,5 ставки 4 часа в день и получает 35 000 рублей при окладе в 70 000 рублей. Премии, доплаты и надбавки устанавливают на основании локального нормативного акта, например, положения об оплате труда, с которым сотрудника знакомят под подпись;

сведения об установлении испытания и его продолжительности, если это условие включено в трудовой договор. Испытательный срок устанавливают по общим правилам, так как ТК не предусматривает каких-либо особенностей для совместителей.

Приказ подписывает генеральный директор компании или уполномоченное им лицо. В последнем случае необходимо сделать ссылку на документ, предоставляющий такое право (приказ, доверенность).

Скачать образец приказа о приеме на работу по внутреннему совместительству.

Образец записи в трудовой книжке о внутреннем совместительстве

Если ведется трудовая книжка, по просьбе внутреннего совместителя в нее вносится запись о приеме на работу по совместительству (ч. 5 ст. 66 ТК, п. 11 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Сделать это нужно следующим образом. Название организации не указывают, так как это сделано при приеме сотрудника по основному месту работы. После записей, внесенных по основному месту работы, проставляют порядковый номер, отражают дату приема на работу по совместительству, указывают, что сотрудник принят на работу по совместительству на определенную должность.

Отмечать, что работник принят по внутреннему совместительству, не нужно. Затем приводятся реквизиты трудового договора или приказа о приеме на работу по совместительству, если он издавался.

Можно одновременно вносить записи о приеме на работу по совместительству и увольнении с нее (п. 11 Порядка № 320н).

Образец записи в трудовой книжке о внутреннем совместительстве

СЗВ-ТД на внутреннего совместителя

СЗВ-ТД на внутреннего совместителя в целом заполняется так же, как и на основного работника. Отличие состоит в том, что в графу «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» формы дополнительно вносится указание на совместительство.

В форме на совместителя также не ставится отметка о том, подано ли заявление о продолжении ведения трудовой книжки или заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности (письмо ПФР от 05.03.2020 № В-6181-19/10665-20).

Кроме того формат сведений для формы СЗВ-ТД в электронном виде содержит указания на специальные значения отчета для совместителей (таблица 6, таблица 9 Формата сведений для формы СЗВ-ТД в электронном виде, утвержденного постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п).

СЗВ-СТАЖ на внутреннего совместителя

При работе у одного работодателя, как по основному месту работы, так и по совместительству у сотрудника возникают пересекающиеся периоды работы. Порядок заполнения раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ на внутреннего совместителя имеет особенности.

Если работа, как по основному месту работы, так и по совместительству не дает права на досрочное назначение пенсии или не связана с особыми территориальными условиями, то показывать двумя строками совпадающие периоды основной работы и совместительства в графах 6 — 7 формы не нужно. Работа по совместительству в этом случае входит в основной стаж.

Если работа по основному месту работы не связана с особыми условиями труда, а по совместительству дает право на досрочное назначение пенсии или связана с особыми территориальными условиями, то сведения о периодах работы нужно заполнить двумя строками. По основному месту — в общем порядке, и отдельной строкой отразить сведения об особых условиях труда по совместительству.

Если работа по основному месту работы и по совместительству дает право на досрочное назначение пенсии или связана с особыми территориальными условиями, то сведения о периодах работы, по нашему мнению, также заполняются двумя строками, в том числе потому, что территориальные и (или) особые условия могут отличаться.

Дополнительно, в зависимости от ситуации, заполняются коды территориальных или особых условий труда, дающие право на досрочное назначение пенсии, с указанием доли ставки в графах 8 или 9, и графы 12 и 13 в соответствии с Классификатором, а также графа 11, в которой отражается рабочее время в переведенном календарном исчислении (п. п. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.10, 2.3.14, 2.3.16 порядка, утвержденного Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п).

Оплата труда внутреннего совместителя

Труд совместителя оплачивается в соответствии с условиями трудового договора (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 285 ТК, письмо Минтруда от 20.10.2021 N 14-1/ООГ-9857). Оплата может производиться:

пропорционально отработанному времени;

в зависимости от выработки;

на других условиях, определенных трудовым договором.

При этом учитываются районные коэффициенты и надбавки к заработной плате.

Пример

Бухгалтер Егорова И.М. помимо своей основной работы заключила трудовой договор на выполнение работ по уборке офиса в качестве внутреннего совместителя. Оклад по основному месту работы составляет 80 000 рублей, по совместительству — 25 000 рублей. Оплата труда по совместительству осуществляется пропорционально отработанному времени.

В компании установлена 5-дневная рабочая неделя (40 часов), по совместительству Егорова И.М. в соответствии с условиями трудового договора работает 2 часа в день. По основному месту работы — на полную ставку.

Рассчитаем зарплату за сентябрь 2022 года (месяц отработан полностью).

В сентябре 2022 года 22 рабочих дней, 176 часов. Егорова И.М. отработала на условиях внутреннего совместительства 44 часа (2 часа x 22 дней).

Оплата труда за совмещение составит 25 000 / 176×44 = 6 250 рублей.

Следовательно, начисленная Егоровой И.М. заработная плата за сентябрь 2022 года составит 80 000 + 6 250 = 86 250 рублей.

Оплата командировки внутреннему совместителю

Порядок оплаты командировки внутреннему совместителю зависит от того, направляется он в рабочую поездку по основной должности или по должности совместителя.

Если сотрудник едет в командировку и по основной работе, и по работе по совместительству, при расчете среднего заработка учитываются выплаты по обеим должностям (п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). В противном случае средний заработок сохраняется только по основному месту работы.

Различий между порядком направления внутреннего совместителя в командировку по основной должности или по должности совместителя нормативно не установлено.

При направлении в командировку внутреннего совместителя по должности по совместительству, ему в обычном порядке оплачиваются командировочные расходы на проезд, проживание и так далее (ст. 168 ТК, п. 11 Положения № 749).

На период командировки по должности совместителя работник освобождается от работы по основному месту работы, в частности, посредством предоставления отпуска без сохранения заработной платы.

Как предоставить отпуск внутреннему совместителю

Сотрудники, работающие на условиях внутреннего совместительства, имеют право на оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 календарных дней.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, выполняющим работу по совместительству, одновременно с отпуском по основной работе (ч. 1 ст. 286 ТК).

Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если ежегодный отпуск работника по внутреннему совместительству меньше, чем на его основном месте работы, например, на основной работе ему наряду с ежегодным основным полагается дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день с учетом ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 ТК, разницу в днях нужно компенсировать, предоставив сотруднику отпуск без сохранения заработной платы по его заявлению.

На практике встречаются ситуации, когда совместитель не хочет брать отпуск за свой счет, чтобы компенсировать разницу в продолжительности отпусков. Оснований заставить работника взять такой отпуск нет, так как этот вопрос не урегулирован нормативно.

Вместе с тем предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска совместителю не одновременно с отпуском по основной работе, в том числе и по его просьбе, не позволит работнику полноценно использовать ежегодный оплачиваемый отпуск (письмо Минтруда от 26.03.2021 № 14-2/ООГ-2680).

Отозвать внутреннего совместителя из отпуска можно, если работника также отзывают из отпуска по основному месту работы и он согласился с этим (письмо Роструда от 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1).

Как рассчитать и оплатить больничный лист внутреннему совместителю

Порядок оплаты больничного листа внутреннему совместителю не отличается от оплаты больничного листа работника, трудящегося исключительно по основному месту работы. Однако сам расчет пособия внутреннему совместителю имеет особенности.

В базу для расчета больничного нужно включить все выплаты и вознаграждения за расчетный период, на которые начислены взносы на ВНиМ (ч. 1, 2 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Для расчета больничного учитывается оплата работы по совместительству и по основному месту работы, поскольку и тот, и другой заработок облагается взносами на ВНиМ (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК). Общая сумма учитываемых за год выплат не должна превышать предельной величины базы для начисления страховых взносов на ВНиМ за соответствующий год (ч. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

В остальном применяется общий порядок расчета и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Пример

Степичев В.Н. был на больничном с 3 по 7 октября 2022 (5 календарных дней). Его страховой стаж на дату наступления временной нетрудоспособности составил 10 лет и 3 месяца. Степичев является внутренним совместителем с марта 2021.

В расчетном периоде выплаты по основному месту работы, на которые начислены страховые взносы на ВНиМ, составили:

в 2020 — 279 180 рублей;

в 2021 — 393 490 рублей.

Выплаты по совместительству, на которые начислены страховые взносы на ВНиМ, за 2021 составили 103 250 рублей.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности будет следующим.

Общая сумма выплат Степичеву за 2021 год по основному месту работы и по совместительству составляет 103 250 + 393 490 = 496 740 рублей. Сумма выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины базы для взносов на ВНиМ (912 000 рублей в 2020 году и 966 000 рублей в 2021 году). База для расчета пособия составляет 496 740 + 279 180 = 775 920 рублей. Средний дневной заработок работника равен 775 920 / 730 = 1 062,90 рублей. Средний дневной заработок выше среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ на дату начала болезни работника (502,32 рубля). Следовательно, для дальнейшего расчета средний дневной заработок равен 1 062,90 рублей. Процент оплаты пособия — 100 процентов, исходя из трудового стажа 10 лет и 3 месяца, следовательно, дневное пособие составляет 1 062,90 рублей. За период болезни Степичев получит выплату в размере 1 062,90×5 = 5 314,50 рублей.

Перевод внутреннего совместителя в основные работники

Можно перевести внутреннего совместителя на основное место работы после того, как он уволится с основной должности, которую до этого занимал, так как трудиться на двух основных местах работы нельзя.

Оформляется перевод одним из двух способов:

через увольнение с внутреннего совместительства и прием на основную работу;

с внутреннего совместительства и прием на основную работу; через заключение дополнительного соглашения к трудовому договору.

Перевод внутреннего совместителя в основные работники через увольнение и прием

Расторгнуть трудовой договор с внутренним совместителем можно, например, по соглашению сторон или по его инициативе, так как специального основания увольнения нет (письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1 ).

Оформляют такое увольнение как обычно: издают приказ, знакомят с ним работника, производят расчет, в том числе выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск, вносят запись в трудовую книжку (в случае ее ведения) и информацию в сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД.

После этого оформляют прием на основную работу как обычно. В частности, заключают трудовой договор, издают приказ о приеме на работу (по желанию), вносят запись о приеме на работу в трудовую книжку (в случае ее ведения) и информацию в сведения о трудовой деятельности (ч. 1 ст. 16, ч. 3, 4 ст. 66, ч. 1 — 2 ст. 66.1, ч. 1 ст. 68 ТК).

Перевод внутреннего совместителя в основные работники через подписание допсоглашения

Можно заключить с внутренним совместителем дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе его на основное место, так как это не запрещено ст. 72 ТК (письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1 ).

В дополнительном соглашении необходимо закрепить:

информацию о том, что работа по совместительству становится основной;

дату, с которой работа считается основной;

информацию о переводе на новую должность (если она изменяется при переходе с совместительства на основную работу);

новый режим работы;

новые условия оплаты труда.

Поскольку работник уже трудится, работодателю не нужно у него запрашивать трудовую книжку (в случае ее ведения). Также нет смысла запрашивать сведения о трудовой деятельности сотрудника, если трудовая книжка на него не ведется, поскольку он уже представлял их при устройстве по основному месту работы, а данные о его работе по основному месту работы у работодателя уже имеются.

Увольнение внутреннего совместителя

Трудовой договор с внутренними совместителями может быть расторгнут по общим основаниям, предусмотренным ТК и другими федеральными законами.

Кроме того, внутреннего совместителя, с которым заключен бессрочный трудовой договор, можно уволить по дополнительному основанию — в связи с приемом на его место работника, для которого эта работа будет являться основной (по ст. 288 ТК). Об этом работодатель должен предупредить совместителя в письменной форме не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

Если работодатель и сотрудник прекращают трудовые отношения по основному месту работы, то работа по совместительству не становится для него автоматически основной. Внутренний совместитель не вправе требовать от работодателя принять его на эту же работу как на основную. Это возможно только с согласия сторон.

Если сотрудник одновременно увольняется и с совместительства, и с основной работы, то работодатель должен провести две процедуры увольнения.