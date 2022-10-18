Вправе ли налоговая запрашивать личные данные сотрудников?

Вопрос

Поступило требование ФНС (в соответствии со статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 НК) о представление документов (информации), в т. ч. запрашиваются сведения о работниках контрагента (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты и т. д.), выполняющих работы по договору и контактирующих по рабочим вопросам в момент заключения и действия договора.

Возможно ли не предоставлять данные сведения? Являются ли указанные сведения персональными данными? Каковы правовые последствия в случае отказа в предоставлении запрашиваемых сведений?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Юлия Шестова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Судебная практика в пользу налогоплательщика

Не могут быть истребованы документы, которые налогоплательщик не обязан оформлять в силу закона, например переписка с контрагентами (письма), не являющейся первичной документацией в строгом смысле.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 9.02.2015 № А40-32972/14, Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2013 № А55-31523/2012.

Действующим законодательством не установлена обязанность ведения и хранения деловой переписки, соответственно, не установлены и сроки ее хранения.

Такие документы необходимы для оценки реальности взаимоотношений со спорным контрагентом.

Если истребуемые документы не касаются деятельности проверяемого налогоплательщика и содержащаяся в них информация не может повлиять на определение размера его налоговых обязательств, неисполнение такого требования не влечет ответственности. Такой вывод содержится в определении ВАС от 15.10.2013 № ВАС-14062/13.

Судебная практика в пользу налогового органа

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 17 января 2022 № Ф05-33586/21 по делу № А40-69390/2021 сделан вывод, что непредставление истребуемых налоговым органом скриншотов, отчетов, контактных данных, деловой переписки, пояснений, коммерческих предложений влечет привлечение налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 126 НК.

Согласно позиции, отраженной в определении Верховного Суда от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038 по делу № А42-7751/2017, из положений статьи 93.1 НК не следует, что у налогоплательщика есть право отказать в представлении документов, поскольку предъявленное требование представляется ему необоснованным.

Инспекция самостоятельно определяет связи и необходимость представления документов. Лицо, которому адресовано требование, не вправе оценивать, насколько обстоятельства, устанавливаемые истребованными документами, касаются интересующего налоговый орган налогоплательщика, и отказывать в предоставлении информации и документов в связи с проведением налоговым органом мероприятий налогового контроля (постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 января 2022 № Ф05-33586/21 по делу № А40-69390/2021).

По вопросу представления сведений, содержащих персональные данные

Налоговый кодекс не ограничивает полномочия налоговых органов по истребованию документов, содержащих сведения, относящиеся к персональным, и не обязывает налоговые органы каким-либо образом обосновывать в требовании о представлении документов (информации) необходимость представления налогоплательщиком отдельных документов.

Соответственно, представление по требованию налогового органа документов, содержащих персональные данные, является обязанностью оператора в силу п. 2 ч. 1 ст. 6 закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ и не требует получения согласия субъекта персональных данных (письмо Федеральной налоговой службы от 27.06.2017 № СА-4-9/12220@).

Налоговая ответственность в случае неправомерного несообщения (несвоевременного сообщения) истребуемой информации лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной ст. 129.1 НК — штраф в размере 5 000 руб., (п. 6 ст. 93.1 НК).